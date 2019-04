Brasil busca ser exportador líder en litio de alta calidad

Brasil está por emerger como un proveedor clave de litio de alta calidad —una de las materias primas más importantes para la fabricación de baterías para autos eléctricos— después de que una de las mayores comercializadoras de productos básicos en el mundo acordó brindar respaldo a un proyecto nuevo en el país.

El grupo japonés Mitsui & Co invertirá u$s 30 millones en Grota do Cirilo, un depósito de litio de roca dura que está siendo desarrollado por la minera canadiense Sigma Lithium Resources, a cambio de una cuarta parte de su producción inicial de 220.000 toneladas.

El dinero proveniente del acuerdo con Mitsui y una oferta de deuda de u$s 40 millones permitirán a Sigma comenzar la construcción de una planta procesadora en el lugar, ubicado en la provincia de Minas Gerais, en el sureste de Brasil.

El grupo planea transportar su material hasta China, donde será convertido en hidróxido de litio, el tipo de litio que utiliza Tesla en las baterías de sus autos. Se apunta a que empiece a producir en 2020.

Se calcula que la demanda de litio aumentará durante la próxima década debido a las crecientes ventas de vehículos eléctricos. Las mineras australianas se movieron rápido para aprovechar el auge que se anticipa, y lo hicieron abriendo un puñado de minas de roca dura en los últimos años y dominando el mercado.

El acuerdo de financiación de Sigma es una extraña buena noticia para la industria minera de Brasil, que está muy golpeada por el desastre que se produjo tras la rotura de una represa en Minas Gerais a principios de este año. Ese hecho dejó al menos 300 muertos.

Tras el mortal paso de ese torrente de material de desecho, la operadora Vale, se vio obligado a detener la producción en varios lugares.

Calvyn Gardner, presidente del directorio y CEO de Sigma, dijo que espera que los reguladores brasileños le otorguen una licencia de instalación para Grota do Cirilo en los próximos meses.

Dijo que Sigma está usando tecnología de proceso seco para producir concentrado de litio, una versión parcialmente refinada del metal, lo que significa que no necesita una represa para almacenar desechos de material y agua.

Diseñamos la mina hace dos años sin estanques de relave. No tenemos ese problema", aseguró Gardner. "Minas Gerais debe mostrar que se está abriendo a la minería. Por lo tanto, están buscando proyectos que no tengan represas de relave", continuó.

Durante la fase de construcción se emplearán a 500 personas en Grota do Cirilo, que está ubicada en una de las zonas más pobres de Minas Gerais.

Pese a estar muy alejado de su principal mercado en China, Gardner dijo que Sigma podrá competir con los productores australianos debido a que tiene menores costos de producción.

"Podemos descargar material en China por entre u$s 340 a u$s 360 la tonelada", aseguró agregando que sólo la mina gigante Greenbushes, cercana a Perth en Australia, tiene menores costos.

Según los términos del acuerdo anunciado el viernes, Mitsui también tiene derecho a comprarle a Sigma otras 25.000 toneladas de litio por año durante un período de seis años.

Si la compañía sigue adelante con un proyecto de expansión para elevar la producción a 444.000 toneladas anuales, Mitsui podrá adquirir más material si brinda financiación adicional. Ese nivel de producción convertiría a Sigma en un productor mediano del sector.

Se calcula que la demanda de litio de alta calidad aumentará cuando los fabricantes de autos empiecen a utilizar baterías con mayor contenido de níquel, cuyo proceso químico tiende a usar más hidróxido de litio.