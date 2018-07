Bernanke advierte que es errónea la lectura sobre la curva de rendimiento

Sería un error pensar que el inesperado achatamiento de la curva de rendimiento estadonunidense es señal de una inminente recesión, advirtió Ben Bernanke, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los comentarios de Bernanke se produjeron mientras los funcionarios de la Fed, bajo la conducción de Jay Powell, debaten sobre el significado de la menor brecha entre los rendimientos de los bonos norteamericanos a corto plazo y a largo plazo, una medida de la curva de rendimiento.

La inversión de la curva, situación en la que las tasas de interés a corto plazo suben por encima de las tasas de largo plazo, es considerada una señal de advertencia sobre una inminente recesión. En los últimos cincuenta años, las desaceleraciones económicas se vieron precedidas por una curva invertida. Sin embargo, algunos funcionarios creen que ya no es señal de una cercana recesión debido a las distorsiones del mercado provocadas por los bancos centrales.

"Históricamente la inversión de la curva de rendimiento era buena señal de caída económica pero esta vez quizás no lo sea", porque las señales normales del mercado se vieron distorsionadas por "los cambios regulatorios y la flexibilidad cuantitativa en otras jurisdicciones", dijo mientras hablaba con los ex secretarios del Tesoro Hank Paulson y Timothy Geithner en el marco de un evento en el que debatieron sobre las lecciones que dejó la crisis financiera de 2008.

"Todo lo que vemos en términos del panorama a corto plazo para la economía es bastante sólido", agregó.

Los rendimientos del Tesoro a corto plazo han subido a medida que la Fed elevaba las tasas de interés. Mientras tanto, las tasas de interés a más largo plazo no aumentaron a la misma velocidad.

Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, dijo el lunes que la Fed debería detener los aumentos de tasas para evitar que se invierta la curva de rendimiento y se corra el riesgo de una agitación económica, tal como temen algunos inversores.

La última vez que se invirtió la curva de rendimiento fue a principios de 2006, justo cuando Bernanke asumió como presidente de la Fed. La Fed siguió subiendo las tasas de interés hasta junio de ese año y se mantuvieron en su nivel hasta septiembre de 2007, mes en que empezó a recortarlas nuevamente cuando empeoraron las condiciones económicas.

Pero muchos ahora afirman que la curva de rendimiento achatada muestra que el sistema sigue fuertemente distorsionado por los programas de compras de bonos implementados por algunos bancos centrales después de la crisis financiera, lo que significa que las autoridades de esos bancos tienen por delante un largo camino para normalizar nuevamente el sistema.

Bernanke mismo no comentó sobre la gravedad de la distorsión que sufre el sistema financiero hoy. sin embargo, advirtió a los inversores que no deberían asumir que la hoja de balance de la Fed se achicará mucho más en los próximos años.

Antes de la crisis, la Fed tenía menos de u$s 1 billón en activos, pero durante la crisis esa cifra se multiplicó por cuatro antes de que hace poco la Fed empezara a recortarla. "No nos vamos a acercar nuevamente a los u$s 800.000 millones, creo que el nivel normal de la hoja de balance de la Fed va a estar más cerca de los u$s 3 billones", agregó.

Por separado, Bernanke, Paulson y Geithner declararon que el sistema financiero de Estados Unidos está más robusto ahora que antes de la crisis, debido a los cambios regulatorios. Sin embargo, expresaron su preocupación sobre el lento ritmo de acción en Europa, que sigue plagada de temores sobre la salud de algunos bancos, que van desde las pequeñas entidades de préstamo italianas hasta los grandes bancos como Deutsche Bank.

"Los europeos durante mucho tiempo se engañaron a ellos mismos sobre lo bien capitalizados que estaban sus bancos," dijo Paulson. "Creo que tardaron en hacer las cosas que tenían que hacer".

También expresaron temores a que después de la crisis el Congreso retire muchos de los poderes reglamentarios que emplearon los funcionarios de la Fed y del Tesoro en 2008 y 2009 para apaciguar el pánico financiero.

"Ahora el sistema financiero es más estable porque las defensas son mejores, pero hay que contar con una serie más tenue de herramientas para lidiar con una crisis extrema", aseguró Geithner, agregando que la crisis de 2008 demostró "lo peligroso que es no tener herramientas".

Bernanke y Paulson también mencionaron el crecimiento del endeudamiento del gobierno estadounidense. "Ésta es la crisis financiera más predecible del mundo," dijo Paulson. "¿Si creo que pronto habrá pánico?. No. Pero cuanto más tiempo esperamos para lidiar con eso, más caro será . Cuando la economía está tan sólida es precisamente el momento en que el gobierno norteamericano debería hacer el esfuerzo para enfrentar los problemas fiscales".