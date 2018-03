Aumenta el optimismo por mejora del precio del petróleo

Los directivos de las mayores comercializadoras de petróleo del mundo ayer trataron de poner punto final a casi dos años de caídas de precios. El crudo Brent subió en la jornada de ayer a su nivel más alto en lo que va de 2016.

Vitol, Trafigura, Mercuria. Gunvor, Glencore y Castleton –-que venden suficiente petróleo para satisfacer una quinta parte de la demanda global–- dijeron en una conferencia de FT en Lausanne que los valores del petróleo probablemente no vuelvan a los pisos inferiores a u$s 30 registrados a principios de enero.

El crudo brent, la referencia internacional, ayer subió casi 4% a casi u$s 45 el barril, su nivel más alto en cuatro meses, en medio de la creciente expectativa de que haya un acuerdo para congelar la producción en la cumbre de la OPEP que tendrá lugar este fin de semana en Doha.

Igor Sechin, el máximo responsable de Rosneft, la petrolera respaldada por el Kremlin, se hizo eco de la visión de las comercializadoras y aseguró que se necesita un precio de al menos u$s 50 el barril para evitar escasez de petróleo en el futuro.

"El precio del petróleo está subiendo. Creo que todos esperan un resultado positivo de nuestro trabajo", aseguró Sechin en la conferencia de FT. "Necesitamos niveles de precios más altos que u$s 45 o hasta de u$s 50 el barril".

Los comentarios se producen días antes del encuentro en Qatar donde el alma de la OPEP, Arabia Saudita, y otros grandes productores de crudo incluyendo Rusia y Venezuela tratarán de congelar la producción en un intento por apresurar el fin de la superabundancia de petróleo. Ésta podría ser la primera acción coordinada de importancia apuntada a estabilizar los precios desde que la cotización del crudo entró en caída libre a fines de 2014.

Sechin no se refirió directamente a la reunión del fin de semana pero dijo que hay señales de que el mercado ya se está ajustando con la contracción de la producción de EE.UU. Es cada vez más probable que en Doha se selle un acuerdo incluso si Irán –que está elevando la producción después del fin de años de sanciones contra su industria petrolera– se niega a limitar su extracción en forma inmediata.

El derrumbe, donde el petróleo se retrocedió de u$s 100 el barril a mediados de 2014 a menos de u$s 30 en enero, devastó los presupuestos de los países productores, provocó despidos generalizados en la industria petrolera y generó temores a una espiral deflacionaria en la economía mundial.

Las comercializadoras se mantienen cautas en cuanto al alcance de la recuperación, y pocos predicen un regreso a los u$s 100. Alex Beard, director de petróleo en Glencore, comentó que si bien la oferta y demanda probablemente se equilibren en el segundo semestre, las reservas de crudo y petróleo refinado aumentaron sustancialmente.

Expresó escepticismo de que el encuentro en Doha necesariamente genere una mayor suba de los precios. "No veo una enorme oportunidad si tenemos una sorpresa positiva de Doha. Creo que un congelamiento realmente no cambia en gran medida la dinámica del mercado de petróleo", dijo.

Pero el derrumbe de los precios finalmente está mostrando señales de que se está ajustando el mercado. Las compañías redujeron en más de una cuarta parte planes de inversión por mil billones de dólares y la industria del shale norteamericana da marcha atrás.

Torbjörn Törnqvist, CEO de Gunvor, advirtió en la cumbre de FT que los costos de la producción de petróleo han caído, lo que sugiere que un rebote del precio no conducirá a valores de tres dígitos. "Si antes la referencia eran los u$s 100, creo que un nivel como u$s 60 y u$s 70 garantizará que por ahora habrá petróleo."