Argentina se salva del recorte de inversiones anunciado por Chevron

Chevron anunció mayores recortes en sus planes de inversión de capital como respuesta al derrumbe de los precios del petróleo, pero aseguró que espera mantener el crecimiento de producción en los próximos años.

En una presentación a analistas en Nueva York, el segundo grupo petrolero de Estados Unidos informó que disminuirá la inversión en bienes de capital y exploración respecto de los planes expuestos en diciembre, en un intento por preservar liquidez y limitar la esperada suba de su endeudamiento. También marca un giro estratégico en el que se aleja de los mega proyectos y dirige su crecimiento hacia los desarrollos de menor escala, incluyendo el shale en Estados Unidos, Canadá y Argentina.



John Watson, CEO, señaló que las condiciones de la industria son "duras en este momento [pero] creemos que los mercados mejorarán, y estaremos bien posicionados cuando lo hagan". Le dijo a los analistas que la prioridad de la compañía es mantener los dividendos, aunque eso signifique tener que endeudarse más, pero estará trabajando en los próximos dos años para reducir la salida de tesorería.

Durante los últimos años, el gasto de capital y el pago de dividendos en Chevron superaron su flujo de caja operativo, por lo que sus deudas se incrementaron abruptamente. La deuda neta casi se duplicó el año pasado de u$s 14.600 millones a u$s 27.300 millones. La inversión en capital y exploración para el período 2017-18 ahora se estima entre u$s 17.000 y u$s 22.000 millones por año, cifra inferior a los u$s 20.000 y u$s 24.000 anuales proyectados en diciembre último. Eso significa una inversión que probablemente sea inferior a la mitad del nivel de 2014 de u$s 39.800 millones. La compañía viene invirtiendo en una ola de proyectos grandes, incluyendo el desarrollo Gordon de gas natural licuado en u$s 54.000 millones en el noroeste de Australia, que ahora está por completarse.



Gordon empezó a producir GNL esta semana, y se espera su primer embarque para la semana próxima. Wheatstone, otro proyecto grande australiano de GNL, arrancaría a mediados del año próximo, una demora respecto de la fecha programada para fines de 2016. Jack/St Malo, un desarrollo petrolero en el Golfo de México, empezó a producir a fines de 2014 y viene elevando su producción.

Whatson dijo que con esas start ups, la producción de Chevron el año próximo estará entre 2,9 millones y 3 millones de barriles de equivalente de petróleo por día, más que los 2,6 millones b/d del año pasado. "Actualmente estamos en una posición un poco diferente a la de muchas otras compañías de nuestro sector", agregó. "Tenemos proyectos que entran en funcionamiento. Y por lo tanto, nuestra producción va a ir aumentando mientras disminuimos el gasto de capital".



ExxonMobil, la compañía petrolera más grande de Estados Unidos, dijo este mes que espera que su producción prácticamente no registre cambios hasta fines de la década. Salvo una ampliación en el yacimiento petrolífero Tengiz en Kazakstán, con la que Chevron espera comprometerse a mitad de este año, no tiene pensado darle el luz verde a ningún otro desarrollo grande nuevo hasta que su economía sea más atractiva. Planea invertir en proyectos más pequeños como pozos adicionales en campos en producción y, en particular, en formaciones de shale en Estados Unidos y otros lugares.



Watson dijo que Chevron comenzará otra vez a comprometerse con proyectos grandes cuando haya "un mejor equilibrio entre los precios [del petróleo] y los costos.