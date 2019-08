Argentina buscar reestructurar su deuda de u$s 101.000 millones

El asediado gobierno de Argentina pedirá a sus acreedores, incluyendo al Fondo Monetario Internacional (FMI), que le otorguen más tiempo para pagar sus deudas por u$s 101.000 millones, mientras el país pelea por evitar un noveno default soberano.

El país latinoamericano se sumergió en una crisis este mes después de que el presidente reformista Mauricio Macri sufrió una derrota inesperadamente dura en una elección primaria nacional, lo que casi borró todas sus posibilidades para ser reelecto en octubre.

Eso provocó una agitación en los mercados financieros de Argentina. Los mercados de bonos, acciones y cambiario se derrumbaron por la preocupación de que un gobierno liderado por el candidato peronista de la oposición Alberto Fernandez signifique el regreso a los grandes déficits presupuestarios y que corra riesgo el programa de rescate del FMI de u$s 57.000 millones.

Macri esperaba proyectar una imagen de gestión económica confiable y evitar medidas drásticas antes de las elecciones, pero una reciente subasta de deuda del gobierno de corto plazo no atrajo suficiente respaldo de los inversores, lo que obligó a Buenos Aires a tomar medidas.

Argentina planea prorrogar u$s 7000 millones de pagos de deuda local de corto plazo que vencen este año y buscará un “reperfilamiento voluntario” de u$s 50.000 millones de deuda de largo plazo –la mayor parte de lo cual está en manos de inversores extranjeros- y posponer la cancelación de préstamos por u$s 44.000 millones ya desembolsados por el FMI.

Si bien Argentina sólo busca una prórroga voluntaria de las fechas de pago, y no recortar pagos de intereses o el tamaño de su deuda, la medida probablemente sea considerada otro default soberano según algunos puntos de vista.

Los mercados esperaban una reestructuración de la deuda desde la elección del 11 de agosto debido a que el derrumbe del peso había elevado el costo del servicio de la deuda argentina, que en su mayor parte está nominada en dólares, y recrudecido la inflación.

En una declaración, el FMI dijo que “está en proceso de análisis y evaluando su impacto”. Los funcionarios del organismo comprenden que las autoridades han tomado estas importantes medidas para abordar las necesidades de liquidez y proteger las reservas”. Y concluyó: “El fondo seguirá apoyando a Argentina en estos tiempos difíciles”.

Simon Waever, estratega de Citi en Nueva York, aseguró que el mercado de bonos del país ya tiene incorporado en sus precios el significativo riesgo de default, lo que probablemente limite la caída en los mercados. “Prorrogar los vencimientos de las letras del Tesoro y de la deuda a más largo plazo en manos de inversores locales será más rápido que negociar con los bonistas extranjeros”, escribió Weaver a sus clientes.

“Los bonos probablemente sigan presionados en un primer momento como resultado de esos anuncios hasta que haya mayor claridad sobre las políticas futuras. Sin embargo, con precios que ya llegan a 40 (centavos por dólar), vemos que el descenso será más limitado”.

Para Alberto Ramos de Goldman Sachs, el reperfilamiento llevará tiempo y es probable que deba incluir al equipo de Fernández. “El reperfilamiento es un proceso muy complejo y que lleva tiempo", agregó. “Los actores que manejen esto probablemente no sean los de esta administración”.



