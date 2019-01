App de automotrices alemanas compite con Uber

Here Technologies, el servicio de mapas digitales que en 2015 fue adquirido por varias automotrices alemanas en una operación por 2800 millones de euros, lanzó una nueva app de transporte que apunta a destronar a Uber y Lyft "democratizando" el transporte.

La aplicación, llamada SoMo, es una plataforma neutral a la que ya se inscribieron más de 500 proveedores para hacer viajes desde A hacia B, independientemente de si los clientes necesitan monopatines eléctricos, autos, transporte público, robotaxis o lo que sea. "El actual mercado de la movilidad como servicio está muy consolidado, concentrado -incluso monopólico en muchos lugares del mundo", dijo Liad Itzhak, director de Here Mobility, la división de la compañía cuya propiedad en su mayor parte pertenece a Audi, BMW y Daimler.

SoMo permite a los usuarios planificar a dónde quieren ir, elegir entre una serie de servicios de transporte público y privado para que los lleve hasta allí, similar a Google Maps. Pero a diferencia de los principales grupos de transporte privado como Uber, SoMo es una red social que también conecta amigos que asisten a los mismos "encuentros".

Itzhak dijo que la principal meta de SoMo es volver a la promesa original de los autos compartidos: menos tránsito y servicios baratos. Apunta a cumplir que su objetivo incluso conectando pasajeros con conductores en transacciones gratuitas sin fines de lucro. Los padres que van a ver a sus hijos jugar un partido de fútbol, por ejemplo, pueden avisar en su red que están yendo a la cancha y que tienen tres lugares libres. Los amigos que aceptan, reciben notificaciones de cuándo llegará el aventón.

"La idea del transporte privado (al estilo Uber) era ir de A hacia B de manera barata y con mucha confianza", dijo Itzhak. "Lo que estamos viendo es lo opuesto: hay un mercado monopólico, precios que suben y falta de eficiencia", continuó.

SoMo empezó a operar ayer en 15 ciudades occidentales incluyendo Londres, Barcelona, Atenas, Los Angeles y Las Vegas. El plan es agregar entre cinco y 10 ciudades por mes de manera gradual y verificando que los servicios funcionen correctamente.

Entre las compañías que participan se encuentran CityFleet en Londres y PideTaxi en España. Eurowings, la primera aerolínea en anotarse, permitirá a los pasajeros reservar su viaje posterior al vuelo antes de subir al avión. La app está diseñada para que notifique a sus socios si el vuelo se demora y reprogramar el viaje si fuera necesario.

La app está abierta para que Lyft y Uber participen, pero hasta ahora los mega participantes del sector no se han acercado. Itzhak afirmó que no le sorprende. "Ellos quieren una posición monopólica. Los jugadores que no quieren ver competencia en el mercado nos ven como una amenaza", aseguró.