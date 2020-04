Analizan por qué los grupos étnicos minoritarios se contagian más el Covid-19

Cuando los expertos en salud pública de Noruega comenzaron a estudiar los antecedentes de los enfermos de coronavirus, descubrieron algo sorprendente: las personas nacidas en Somalia tienen tasas de contagio más de 10 veces superiores al promedio nacional.

El país escandinavo tiene poco más de 7500 casos de Covid-19, equivalentes a 140 cada 100.000 habitantes. Pero 453 de esos casos se produjeron en la comunidad relativamente pequeña que vive en Noruega y que nació en Somalia, es decir que la tasa asciende a 1586 casos cada 100.000 habitantes.

Noruega está lejos de ser el único país en el que las personas de raza negra y de grupos étnicos minoritarios se vieron afectadas de manera desproporcionada. Las personas de origen negro, asiático y que integran grupos étnicos minoritarios constituyen alrededor del 13% de la población del Reino Unido, pero representan un tercio de los pacientes con Covid-19 internados en unidades de cuidados intensivos. Los afroamericanos representan cerca del 14% de la población de Estados Unidos, pero el 30% de los que han contraído el virus.

Se está investigando por qué las minorías raciales están tan sobrerrepresentadas entre los enfermos de Covid-19, aunque pocos esperan respuestas sencillas. Los expertos en salud y los académicos están buscando ahora pistas entre los múltiples factores médicos, socioeconómicos, culturales, ambientales y biológicos que podrían estar impulsando la relación entre el Covid-19 y el origen étnico.

"Cuando empezamos a dar aviso hace unas cuatro semanas, algunos pensaron que éramos unos alarmistas", contó Kamlesh Khunti, profesor de diabetes en la atención primaria de la salud y medicina vascular en la Universidad de Leicester en Gran Bretaña. "Ahora vemos que más del 70% de los profesionales de la salud que han muerto en el Reino Unido tienen origen negro, asiático o pertenecen a un grupo étnico minoritario”, agregó.

Patrones similares han surgido en EE.UU. y en otros países europeos con grandes poblaciones minoritarias, aunque Khunti señaló que nadie tiene evidencias tan sólidas como las que hay en el Reino Unido sobre los patrones étnicos generales del Covid-19. Francia, otro país con gran proporción de estos orígenes étnicos, prohíbe la recopilación de estadísticas por raza.

"Nosotros en el Reino Unido estamos en posición de alertar al mundo de lo que está pasando", afirmó Khunti.

En EE.UU., los datos recopilados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades son incompletos. Pero muestran que los blancos representan el 51% de los casos de Covid-19 en los que fue especificada la raza. La población estadounidense está compuesta por un 74% de blancos.

Un factor que se está investigando es la comorbilidad. Jerome Adams, cirujano general estadounidense que es afroamericano, advierte que la comunidad corre mayor riesgo debido a las tasas más altas de enfermedades subyacentes como la diabetes, las dolencias cardíacas y la obesidad, que hacen que las personas sean más vulnerables al Covid-19.

Los afroamericanos también tienden a ser más pobres y menos capaces de distanciarse socialmente debido al tipo de trabajo que realizan y al lugar donde viven. Las personas de las comunidades minoritarias suelen vivir en espacios más chicos que la población general y las familias numerosas, en condiciones de hacinamiento.

También son más en los trabajos de atención al público, como el transporte y las entregas a domicilio, y en salud y cuidado social, donde se arriesgan a estar más expuestos al virus. "Por muchas razones, a las personas de origen negro, asiático y a los grupos étnicos minoritarios les puede resultar difícil mantener el distanciamiento social", explicó Khunti.

Muchas de las mismas razones probablemente explican las altas tasas de contagio en la comunidad somalí de Noruega. En general, son más pobres y viven en unidades familiares reducidas. Muchos trabajan como taxistas, y podrían haber trasladado a los esquiadores que regresaban de sus vacaciones en los Alpes, que fue la fuente de la mayoría de los primeros casos en Noruega.

Se está haciendo un esfuerzo de investigación internacional para analizar las diferencias genéticas que hacen que algunas personas sean más propensas que otras a contagiarse el virus o a desarrollar síntomas graves.

El gobierno del Reino Unido también ha encargado varios estudios para investigar el Covid-19 en las minorías étnicas, pero aún no han surgido conclusiones claras. "De los dos o tres primeros que se hicieron no he visto ninguna gran coherencia en el análisis", afirmó Patrick Vallance, principal asesor científico del país, en una reunión informativa esta semana. "No tengo una explicación".

Traducción: Mariana Oriolo