Amazon también quiere liderar la venta minorista de ropa

Según el libro The Everything Store, Jeff Bezos en 2007 le dijo a los empleados de Amazon que "para ser una compañía de u$s 200.000 millones, hay que aprender a vender ropa y comida".

Se espera que esta semana Amazon anuncie ventas cercanas a u$s 175.000 millones en 2017, cifra cercana a la marca de los u$s 200.000 millones gracias en parte a su adquisición de la cadena de supermercados Whole Foods Market.

Si embargo, si bien esa compra que convirtió a la compañía en una potencia en alimentos acaparó todos los titulares, Amazon también viene mejorando silenciosamente su posición en el rubro vestimenta.

En el último año el gigante del comercio electrónico lanzó marcas propias de indumentaria, como Lark & Ro, que tiene un estilo similar a Zara. Publicó avisos en las páginas de Vogue, selló alianzas para colecciones con Calvin Klein y con la actriz Drew Barrymore, y presentó una cámara para que los clientes envíen selfies con su ropa a un estilista que emplea inteligencia artificial. Incluso convenció a Nike, que se resistió durante mucho tiempo, a comenzar a vender calzado en su sitio.

Estas iniciativas de la compañía han llevado a los ejecutivos de la moda a plantearse la misma pregunta que rondaba a los editores de libros, los productores de películas y las grandes cadenas minoristas en años anteriores: ¿su industria es "Amazonable"?

Según algunos indicadores, Bezos ya lo logró. Amazon está listo para superar este año a Macys como la empresa que más ropa le vendió a los estadounidenses. Los analistas son optimistas. Nomura estima que para Amazon la indumentaria podría ser un negocio de entre u$s 45.000 millones y u$s 85.000 millones en 2020.

El mercado global de indumentaria y accesorios mueve más de u$s 1 billón, y los márgenes son mayores que en otras categorías, como electrónica o alimentos, lo que la convierte en una fuente atractiva de beneficios para financiar otros planes de inversión ambiciosos que tiene Amazon, señala Nomura.

Hasta ahora, sin embargo, la mayoría de las ventas de ropa de Amazon no son prendas de diseño, sino más bien de indumentaria básica, como medias y remeras. Los observadores dicen que la inestabilidad de las compras de ropa hace que el sector sea menos susceptible al comercio electrónico.

Amazon se convirtió en un destino ideal para reponer los artículos que cubren las necesidades básicas: es el mayor vendedor de baterías en los EE.UU, por ejemplo. Pero encontrar algo menos específico en su extenso sitio web es más complicado. La búsqueda de un "vestido negro" en Amazon.com produce más de 20.000 resultados.

Elaine Kwon, ex ejecutiva de la unidad de moda en Amazon que ayudó a construir relaciones con marcas de lujo y que ahora dirige la consultora Kwontified, cree que eso está cambiando: "durante mucho tiempo la gente pensaba en Amazon como el lugar para comprar papel higiénico o comida para gatos. En 2014, muchas marcas dudaban mucho incluso de si querían que se supiera públicamente que querían trabajar con Amazon". "Las marcas ahora se dan cuenta de que las personas están comprando en Amazon, y si yo, como marca, me niego a participar, alguien más puede tomar mi producto y ganar ese dinero", explicó Kwon.

Amazon lanzó varias marcas propias de indumentaria en los últimos meses, incluidas siete en el Reino Unido en septiembre. Ahora tiene "docenas", que abarcan ropa de mujer, hombre, niño y bebé, señaló un vocero sin dar un número exacto. Los estilos van desde Amazon Essentials, que vende remeras cuello polo a u$s 12 para hombres, hasta Lark & Ro, que es más vanguardista pero a un precio razonable. El artículo más costoso de Lark & Ro es una campera de cuero para mujer de u$s 199. De todas las marcas propias, Amazon Essentials es la más vendida, según informó el grupo de investigación L2 en agosto.

La compañía ha hecho grandes esfuerzos para facilitar la búsqueda de ropa en su sitio; contrató editores de moda para elaborar "guías de compras" y probó un servicio llamado Prime Wardrobe, que permite a los clientes probarse la ropa en casa antes de comprarlos.

Traducción: MARIANA INÉS ORIOLO