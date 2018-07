Amazon se une al club de firmas que valen más de u$s 900.000 millones

Amazon entró al club de las compañías con capitalización bursátil superior a u$s 900.000 millones.

El gigante del comercio electrónico durante un rato ayer se convirtió en la segunda empresa, detrás de Apple, en superar esa valuación de mercado, después de que sus acciones subieron 0,8% a un récord de u$s 1858,88.

Los dos titanes tecnológicos hace un mes que avanzan cabeza a cabeza en una carrera por convertirse en la primera sociedad cotizante en alcanzar el u$s 1 billón en capitalización de mercado.

Durante los picos máximos de la jornada de ayer, Amazon llegó a tener un valor de mercado de u$s 902.000 millones mientras que Apple se mantuvo por debajo de u$s 943.000 millones. Las tecnológicas que siguen implacables detrás del dúo son Alphabet en u$s 826.000 millones, Microsoft en u$s 806.000 millones y Facebook en u$s 600.000 millones.

De esas cinco acciones, Apple fue la única que no finalizó la jornada marcando un máximo récord el martes; y el estancamiento que registró el precio de sus acciones durante los últimos dos meses permitió a Amazon reducir la diferencia con Apple en capitalización bursátil a menos de u$s 42.000 millones, que es la más pequeña entre ambas compañías desde fines de julio de 2006.

Amazon dijo que durante su jornada de descuentos Prime Day, que comenzó el lunes y en su inicio el sitio web sufrió problemas técnicos, los clientes de su servicio premium compraron más de 100 millones de artículos en el evento de compras más grande en la historia de la compañía, superando las ventas del año pasado y promociones como el Black Friday y Cyber Monday.

Pese al inicial rebote de ayer, las acciones de Amazon bajaron 0,2% a u$s 1840,06, mientras que Apple retrocedió 0,6%, Facebook cayó 0,5%, Microsoft, 0,8% y Alphabet, 0,2%.