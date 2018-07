Amazon despliega su extraordinario poder

Con una inversión de u$s 1000 millones, Amazon hizo desaparecer u$s 14.000 millones. Sin embargo, el dinero que ya no está no era de Amazon. Esa suma es lo que perdieron en valor de mercado las empresas más grandes del sector de distribución y venta minorista de medicamentos en Estados Unidos después de que Amazon anunció el jueves pasado que invertiría esos mil millones en la adquisición de la farmacia online PillPack. Las acciones de esas seis compañías (Walgreens, Boots Alliance, CVS Health, Express Scripts, Cardinal Health, McKesson, y AmerisourceBergen) se habían deprimido el año pasado cuando se rumoreaba que Amazon entraba en el negocio. El anuncio redujo sus valores 10%.

Es difícil pensar en otra compañía de la era moderna que tenga tal impacto en un mercado en el que incluso todavía no desembarcó, ni siquiera lo tuvieron IBM, General Electric o Microsoft en sus buenos tiempos. Y todavía el mercado no ha sobrerreaccionado. El éxito de Amazon en la colonización de otras ramas de la venta minorista justifica la desconfianza. Es más, hay buenas razones para que todos agradezcan el tremendo poder que tiene Amazon.

El negocio de entregar productos farmacéuticos a los consumidores es complicado, requiere de mucho capital y para ingresar hay que superar barreras regulatorias. Como resultado, está dominado por grandes compañías distribuidores, administradoras de beneficios farmacéuticos y farmacias minoristas, tiene poca competencia y buenas oportunidades para extraer renta económica. Esa es exactamente la situación en la que prospera Amazon: invirtiendo generosamente, fijando precios agresivos y ofreciendo un mejor servicio a los clientes. El corolario es que los consumidores pagan menos, no sólo en Amazon mismo. En 2015, Walmart, lejos la cadena de supermercados más grande de EE.UU., se vio obligada a reconocer que en la era de Amazon su antigua estructura de márgenes simplemente es imposible de mantener; que tenía que bajar precios, mejorar el servicio en sus locales y generar ganancias más bajas. En otras palabras, sus clientes la forzaron a mejorar.

La principal razón por la que Amazon puede tener este impacto es que sus inversores no esperan que genere mucha ganancia. Como llegan a la conclusión de que Amazon es la compañía del futuro, los accionistas ofrecen más por el capital accionario pese a los mínimos márgenes. Eso es lo que le permite a Amazon invertir tan fuertemente en propiedad intelectual y activos tangibles; el año pasado puso u$s 34.000 millones en tecnología, contenido e inversiones en bienes de capital.

Por lo tanto, Amazon compite fuerte e invierte mucho, justamente las cosas que hacen que funcione como debería el capitalismo. Quizás sea quijotesco el temor a que Amazon sea una amenaza para la competencia; y hay mucha gente realmente preocupada. Habría que tener miedo a que cuando la aplanadora Amazon haya apisonado el paisaje industrial, tenga la libertad de elevar precios y de aplastar o comprar cualquier rival innovador que surja.

Ignorar eso con el argumento de que un día un nuevo competidor destronará a Amazon, así como Amazon desplazó a Walmart, parece ingenuo. Amazon no sólo tiene una inmensa ventaja en infraestructura física, tal como sucedía con Walmart. También cuenta con redes tecnológicas y un tesoro de datos de los consumidores que haría sonrojar a Mark Zuckerberg.

Por ahora, la mayoría de nosotros hemos aprovechado los beneficios del músculo sin precedentes que tiene Amazon en los mercados. Pero podría llegar el momento en que cambie el equilibrio, y que el gran tamaño y poder de Amazon haga mucho más mal que bien. La posibilidad realmente aterradora es que, después de años de consumidores contentos, quizás ya no seamos capaces de detectar cuando llegue ese instante.