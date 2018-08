ADM obtuvo ganancias extra con el procesamiento de soja argentina

La comercializadora de granos Archer Daniels Midland (ADM) soportó muy bien el inicio de las guerras comerciales agrícolas, con resultados sólidos pese a la incertidumbre en el mercado de materias primas alimenticias.

La compañía con casa central en Chicago opera uno de los mayores negocios de comercialización de granos; compra cosechas a los productores agropecuarios para procesar y vender en todo el mundo. Y las rutas tradicionales de abastecimiento se trastocaron frente a la decisión de China este mes de fijar elevados aranceles a la soja estadounidense, un producto central para ADM.

Sin embargo, ADM informó que en el segundo trimestre finalizado el 30 de junio la ganancia operativa de su división de originación, que realiza la mayor parte de la comercialización de oleaginosas y granos, fue de u$s 189 millones, más de tres veces la cifra del mismo período del año anterior.

Juan Luciano, CEO, señaló que es "manejable" la disputa que mantienen Estados Unidos y China y agregó que el pronóstico de la compañía para 2018 en realidad es "más favorable" ahora que a fines del primer trimestre.

El buen desempeño en originación apuntaló la ganancia neta de toda la compañía de u$s 566 millones, o u$s 1 por acción. Ajustado por partidas extraordinarias, las ganancias fueron de u$s 1,02 por acción, 79% superior al mismo período del año anterior y muy por encima de las expectativas de consenso de 78 centavos por acción, según S&P Capital IQ.

ADM pertenece a una asociación de sectores que se opone abiertamente a los aranceles nuevos que impuso EE.UU. a los productos provenientes de China, México, Canadá y la Unión Europea. Los socios comerciales de EE.UU. respondieron apuntando a la agricultura norteamericana, lo que llevó a que el lobby agrícola norteamericano hiciera advertencias alarmantes.

Sin embargo, los efectos a corto plazo que provocó la naciente guerra comercial crearon oportunidades. "Las fluctuaciones en los precios de los granos provocadas por las interrupciones del comercio han sido positivas para ADM, que se benefició con las exportaciones récord que hizo desde Estados Unidos antes de las sanciones comerciales", dijo Farha Aslam, analista de Stephens.

La compañía es la que tiene la mayor exposición a EE.UU. comparado con las otras comercializadoras agrícolas globales. Aceleró las ventas al extranjero del sobrante de stocks de soja estadounidense antes de que empezaran a regir el 6 de julio los aranceles chinos a la soja. Los datos del gobierno muestran que las exportaciones se incrementaron a 3 millones de toneladas en mayo, un volumen récord para ese mes.

Las operaciones con granos y oleaginosas también se beneficiaron con la volatilidad que sufrió América del Sur después de que una sequía redujo la producción de soja en Argentina y de que las huelgas de choferes de camiones interrumpieran el traslado de granos desde Brasil.

Ray Young, director financiero de ADM, dijo: "Las reducidas cosechas en América del Sur, y las mayores compras en esa región por parte de China adelantándose a los aranceles, ofrecieron un motivo para que otros compradores vayan a Estados Unidos. Como resultado registramos subas significativas en los volúmenes y márgenes en la exportación de maíz, trigo y soja".

La menor cosecha en Argentina elevó los márgenes de ganancia en procesamiento de soja para obtener harina y aceite vegetal. Ese negocio es otra especialidad de ADM, que cuenta con 123 plantas de originación y crushing de oleaginosas, mayormente ubicadas en Estados Unidos y Europa, con una capacidad diaria de 157.000 toneladas.

La compañía dijo que sus negocios de originación y crushing de oleaginosas en el segundo trimestre registraron un récord en volúmenes de crushing. La ganancia operativa de la división de oleaginosas aumentó 70% interanual a u$s 341 millones.

En ADM, el negocio de refinación de maíz en etanol se vio perjudicado cuando se detuvieron las exportaciones a China debido a la siguiente serie de aranceles anunciada en respuesta a los nuevos gravámenes al acero y aluminio que fijó Estados Unidos.