13 consejos para engordar la billetera durante 2016

Enero es un momento del año para tomar decisiones, empezar de cero e intentar evitar las malas costumbres del pasado. Las consecuencias típicas son una dieta breve o una semana deprimido absteniéndose de tomar alcohol.

Cuando se trata de finanzas, cómo ganar dinero en vez de perderlo es la meta... pero se necesita una solución a largo plazo para una salud óptima. Hasta quienes trabajan en la industria de los servicios financieros muchas veces se sienten culpables de descuidar sus propias finanzas: les resulta más fácil posponer decisiones que hacerse del tiempo para tomarlas.

Teniendo esto en cuenta, el equipo premiado de redactores y colaboradores de FT Money decidió intentar quebrar este bloqueo mental enfocándose en una sola tarea. Preguntamos: si decidiese hacer una sola cosa para mejorar la salud de sus finanzas este año, ¿qué sería?

Las respuestas abarcan muchas categorías -desde cambiar perspectivas de inversión hasta complementar la jubilación, o tener conversaciones ásperas con la familia-, pero todas apuntan a engordar su billetera. Una vez que haya leído todas, quizás termine eligiendo más de una a la cual dar prioridad en 2016.

INVERSIONES

Controle los gastos por comisiones

John Kay



La forma de aumentar con pocos riesgos los retornos de sus inversiones es pagar menos al sector de servicios financieros. Warren Buffett amasó una fortuna de unos u$s 75.000 millones en 45 años. Si hubiese pagado el "2 y 20" que exigen los fondos de cobertura o administradores de capitales privados (2% fijo y 20% de participación en las ganancias), habría terminado con u$s 6000 millones como cliente y u$s 69.000 millones habrían quedado en poder de sus administradores de activos. Con un retorno de la inversión anual del 7%, u$s 1000 pueden convertirse en u$s 5427 en 25 años. Si los gastos reducen dicho retorno a 5%, el resultado será de u$s 3386.

Internet, y la denominada Retail Distribution Review (revisión de la distribución minorista), ejerció presión para bajar los gastos de fondos activos y pasivos. Las comisiones son tan importantes para el resultado como las inversiones que deciden hacerse.





Haga una inversión conservadora y olvídese

Terry Smith



El dicho "En casa de herrero, cuchillo de palo" ilustra la tendencia de los profesionales de concentrarse en su trabajo y descuidar sus propias necesidades, incluso en su propia área de especialización.

Los profesionales de la inversión no escapan a esta tendencia. Pero si no puede o no tiene tiempo para administrar sus inversiones todos los días o una vez por semana o mes, probablemente lo mejor sea adoptar una estrategia de inversión que de resultado a partir de este descuido aparente.

Hablo de "descuido aparente" porque, combinado con la estrategia de inversión adecuada, esa inactividad es una virtud, ya que reduce los gastos de negociación, que afectan significativamente el rendimiento de la inversión.

A mi entender, hay dos opciones claras para obtener un rendimiento de la inversión superior sin necesidad de controlar permanentemente.

Una es comprar un fondo indexado. Dado que el administrador promedio no cumple con el índice de referencia correspondiente, cobra más que un fondo indexado y negocia más, este resultado es inevitable. Me refiero a fondos indexados, no a instrumentos Exchange Traded Fund (ETF), que cotizan en bolsa y replican la variación de índices. Como la razón de esta estrategia es su falta de atención, ¿por qué elegiría un fondo que permite la negociación intradía, algo que también permite un ETF?

La otra opción es invertir en una cartera de acciones en buenas empresas que puedan ganar valor con el tiempo. Dichas empresas existen desde hace décadas o incluso más, tienen buenos resultados financieros (altos retornos sobre el capital, altos márgenes, buena conversión en efectivo de las ganancias y niveles de deuda moderados) incluso en la fase recesiva del ciclo económico. También tienen claras ventajas que deberían permitir que dichos retornos se mantengan a pesar de su lógico atractivo para la competencia.

Sea cual fuere la opción que elija, compre, olvídese y disfrute los resultados.





Adopte una estrategia contraria

David Stevenson



Si le pareció que 2015 no fue un buen año para las acciones en empresas de energía, espere a ver qué depara este 2016. Los precios del petróleo podrían caer por debajo de u$s 30 el barril rumbo a los u$s 20, y vaticino pánico y luego capitulación entre los inversores. Pero la oportunidad de lo contrario será enorme.

Seguramente el precio del petróleo no rebotará repentinamente por encima de los u$s 50, pero las grandes oportunidades de inversión contrarias solo presentan una o dos veces en diez años. Esta será una de ellas.

Asegúrese de separar un poco de dinero para invertir en jugadores de primer nivel que sobrevivan.

Esté atento a oportunidades de inversión en fideicomisos de infraestructura petrolera maltrechos (especialmente fondos de participación limitada o MLP, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos), empresas de servicios de energía de primer nivel que se beneficien de actividades de fusión y adquisición, como Wood Group y bonos en empresas minoristas intermedias, como Premier Oil, donde los precios se desplomaron.





Mire hacia el Este en 2016

John Redwood



Inversores de cierta edad recuerdan a Village People y Pet Shop Boys cantar 'Ve al Oeste' para encontrar la tierra prometida. Si es un inversor con dinero para poner en juego, desoiga ese consejo, y vaya al Este.

China parece barata. Japón se está esforzando para estimular las ganancias y los dividendos de sus grandes empresas de marca. Podría dar sus frutos, pero este no es el lugar donde colocar dinero que podría necesitar para pagar las cuentas.

Criticar a China se puso de moda. Se permitió al mercado un auge arrollador solo para que las autoridades intentasen frenarlo con intervenciones torpes. Esto cambió progreso constante por un mercado internacional más libre, ahuyentó a algunos extranjeros y dejó a los locales con acciones que no querían. Las autoridades chinas deberían pasar los primeros meses de 2016 expandiendo un poco más la política monetaria, y reflejar una realidad subyacente de acciones chinas con una buena cotización en Hong Kong con una economía en recuperación.

Pero la semana pasada nos hizo acordar de que el mercado interno chino sigue siendo riesgoso y estando sujeto a una gran intervención por parte de las autoridades.

El Japón de Abe también tiene sus críticos. La temperatura de los mercados subió ante las tres flechas del primer ministro: más dinero, más gastos públicos y más reformas. Las primeras dos ayudaron en cierta medida, pero la tercera quedó un poco trabada. La falta de inflación y el avance ordinario de la producción disuadieron a algunos. Así y todo, si se mira debajo de las cifras de los titulares, a Japón con su población en declive no le está yendo tan mal per cápita. El mundo empresarial japonés quiere generar mejores retornos y ser más amable con los accionistas. Además, las cotizaciones en el mercado de valores japonés no parecen altas, y los directivos pueden aumentar las ganancias y los dividendos.

La ética de trabajo de China y Japón no puede ponerse en tela de juicio. Son sociedades muy distintas a las nuestras, pero parece que quieren un 2016 en el que los gobiernos y bancos centrales salgan de su camino para fomentar el crecimiento y la rentabilidad. Quizás en 2016 más inversores descubran que a Japón le ha estado yendo mucho mejor per cápita que a Francia o Italia y que logró cierto crecimiento en los últimos años. En cuanto a China, a pesar de todos sus errores, actualmente es la segunda economía más grande del mundo, y va camino a convertirse en la más importante en los próximos años.





Apueste al oro

Merryn Somerset Webb



Primero, asigne todo el dinero posible a su fondo de jubilación antes del próximo presupuesto; luego considere la posibilidad de invertir en minas de oro y plata. El valor de las acciones de este sector cayó alrededor de 75% en 2015.





Recalibre sus expectativas de jubilación

Don Ezra



Mi esposa y yo separamos nuestros activos en dos fondos: uno de retiro inmediato cuando cumpla 85 (dentro de 14 años) y el otro para invertir hasta entonces y luego hacer retiros durante 15 años más.

Acabo de abordar tres cuestiones: 1) ¿Qué proporción de activos deberíamos poner en cada fondo? 2) ¿Qué ingresos anuales podrían generarse? 3) Invertimos los fondos para retiro para tener ingresos en efectivo en cinco años y el resto en activos de crecimiento. Los fondos diferidos empiezan al 100% en crecimiento (acciones y propiedades), y luego bajan gradualmente hasta llegar al 0% a los 85 años. ¿Cuál sería, entonces, la proporción combinada de crecimiento?

Tuve mucho miedo de afrontar esto durante cinco años. Ahora tengo -o siento-el gran alivio de saber que nuestra situación es más favorable de lo que temía, y la consiguiente felicidad. ¡Uf!.

PROPIEDADES

Esté preparado para rehipotecar...

James Pickford



Una de las formas más fáciles de que los prestatarios de hipotecas mejoren su situación financiera en 2016 consiste en refinanciar su préstamo hipotecario. En la actualidad, hay una amplia oferta de operaciones a precios bajísimos, pero esto tal vez no dure todo el año: la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de aumentar las tasas centró la atención en la probabilidad de que el Banco de Inglaterra haga lo mismo. Si lo hace, los prestatarios esperarán que los prestamistas aumenten las tasas de sus productos y pongan fin a muchas de las operaciones más tentadoras del mercado.

Lo primero que hay que hacer es revisar su documentación para verificar exactamente cuánto tiempo le queda a su hipoteca a tasa fija o qué tasa está pagando por otros tipos de operaciones. Si la hipoteca fija anterior finalizó y no constituyó una nueva, es probable que esté pagando una tasa variable estándar... en general, varios puntos porcentuales por encima de las mejores ofertas de los prestamistas. La inercia puede costarle miles de libras.

Incluso si todavía le quedan meses para ejecutar su hipoteca, puede ser conveniente que se ponga en contacto con su prestamista para averiguar si le mejorarán la tasa antes de que finalice el plazo.

Algunos pueden no ser proactivos en publicar las oportunidades que tiene disponibles, pero dada la feroz competencia que hay entre los prestamistas, es probable que deseen retenerlo como cliente.

Quienes posean los mayores depósitos conseguirán las mejores tasas. En el otro extremo de la escala, los prestatarios que buscan préstamos más altos en comparación con el valor de la propiedad quizá tengan dificultades para cumplir los requisitos de accesibilidad más estrictos adoptados en 2014; si se encuentra en esta situación, convendría que considere la posibilidad de asesorarse con un broker, que estará mejor preparado para guiarlo hacia un prestamista adecuado.





...Y considere pagar de más también

Emily Cadman



Las tasas de interés del Reino Unido podrían no llevar a ninguna parte de un momento a otro, pero sería tonto pensar que las actuales tasas ultrabajas tendrán una duración parecida al plazo de su hipoteca.

Con total seguridad las tasas serán más altas en el futuro, por lo que los propietarios inteligentes tienen una oportunidad única de hacer mella en su deuda.

¿No está convencido? Haga una cuenta rápida con cualquier calculadora de sobrepagos de hipotecas. Un pago en exceso por única vez de u$s 2000 sobre una hipoteca de u$s 300.000 a una tasa de 2,5% con 20 años por delante le permitiría ahorrar aproximadamente u$s 1300 solo en intereses.

Incluso los pequeños pagos en exceso harán una gran diferencia a largo plazo. Un pago en exceso de u$s 200 al mes le haría ahorrar u$s 12,115 en intereses y reducir en casi tres años el plazo de devolución. Vale la pena mantener sus gastos bajo control.





Saque las cuentas de su cartera de hipotecas para comprar viviendas y alquilarlas

Lucian Cook



Dada la perspectiva de tasas de interés más altas y menos presión fiscal en los próximos cinco años, piense qué tiene que hacer para que los números cierren y beneficien a sus inversiones en hipotecas para la compra de viviendas para alquilar. Es posible que quienes posean una financiación hipotecaria significativa deban reducir su deuda o reequilibrar su cartera de propiedades con rendimiento más elevado para lograr un superávit razonable de efectivo. Cabe esperar un foco de inversión menor en Londres y mayor en ciudades regionales.

FINANZAS PERSONALES

Calcule el costo de su hábito de tomar café

Paul Lewis



Cada día que va a trabajar, se da el gusto de consumir un café y algo dulce -u$s 6,13- para empezar el día mientras su computadora se inicia y revisa sus correos electrónicos. Quizá sea un sándwich de jamón y un té. Lo que sea. Es probable que cada mañana gaste u$s 6,13.

Sin contar 28 días de licencia y siete días por enfermedad, se dará ese gusto 225 veces en 2016. Eso equivale a u$s 1380,25 al año. Casi u$s 1450 en café y tortas.

¿Cuánto precisa ganar para tener u$s 1380,25 en el bolsillo? La tasa básica del impuesto sobre la renta y el seguro nacional es de 32%, por lo que necesita ganar u$s 2029 al año para darse ese gusto. Si usted se graduó con un préstamo de estudiante, otro 9% desaparece antes de que llegue a verlo. Precisa ganar u$s 2339,9. Y si paga una tasa de impuestos más alta, u$s 2380,33 (o u$s 2817,71 para los graduados). Y, obviamente, más si usted gana u$s 150.000 más.

Si su jefe le preguntase "¿Quiere un aumento de u$s 2165?", ¿lo rechazaría? No. Entonces renuncie al café y la torta y diga "Sí, gracias" a tener casi u$s 1450 más al año.





Abandone su banco

Naomi Rovnick



En teoría, nunca fue más fácil cambiar de cuentas bancarias. La mayoría de los bancos se comprometieron a ayudarlo a efectuar el traspaso en un plazo de siete días hábiles. Ahora es más fácil que los bancos pierdan clientes, compiten ferozmente por su dinero, y la cuenta corriente adecuada puede hacerle ganar una linda suma de dinero. Pero revise sus cuentas cada año.

First Direct realiza una oferta integrada decente de u$s 216 en efectivo a los clientes que se pasen a una cuenta bancaria de la entidad a través de MoneySupermarket.com. Una caja de ahorro común vinculada paga un interés anual del 6% durante los primeros 12 meses.

La cuenta también tiene un servicio de descubierto sin interés de u$s 360. Se debe mantener en la cuenta un saldo mínimo mensual de u$s 1450. La recompensa en efectivo por cambiarse a esta cuenta, además de los intereses que paga por cada u$s 433 de ahorro mensual, se traduciría en un beneficio anual de u$s 385.

Para quienes atesoran dinero en su cuenta corriente, Nationwide paga 5% por los saldos promedio de hasta u$s 3609. Lloyds ofrece algo similar.

En la calle principal, M&S Bank ofrece un voucher M&S de u$s 1450 para las personas que se cambien a una cuenta corriente de la entidad. Los clientes que depositen un mínimo de u$s 1450 al mes en su cuenta recibirían también u$s 15 para gastar en M&S cada mes durante el primer año. Una caja de ahorros vinculada paga 6% de interés sobre los ahorros mensuales de hasta u$s 360... técnicamente equivalente a un valor combinado de u$s 456 al año.





Converse con sus padres sobre dinero

Jane Fuller



Converse con sus padres sobre sus finanzas. Es conveniente saber dónde está todo, lo que implica pedirles que expliquen su método de archivo de documentación. El propósito no es sacarles su dinero, sino asegurarse de poder ayudarlos en caso de que estén menos capacitados para lidiar con el tema.

Con el tiempo, es posible que tenga que actuar como apoderado o albacea. Entretanto, si puede lograr que racionalicen las cuentas que poseen, o que hagan una planificación impositiva, esto cobraría sentido y ayudaría a que el delicado tema del dinero pueda conversarse con naturalidad. Esto llevará tiempo y debe asegurarse de contar con un margen de capacidad disponible en caso de desatarse una crisis familiar.





Piense en sus nietos

Paul Killik



Me preocupan los jóvenes de hoy y su capacidad para mantenerse económicamente cuando sean mayores. Los gobiernos estarán cada vez más presionados, cuesta encontrar planes de pensiones salariales finales y el mercado inmobiliario está cada vez más fuera de su alcance.

Quienes pertenecemos a la generación mayor debemos pensar no solo en nuestros hijos, sino también en nuestros nietos y bisnietos, para que puedan disfrutar del poder de la capitalización a largo plazo.

Una de las cosas más sabias que los gobiernos hicieron fue introducir programas de subsidios libres de impuestos para los niños; el Junior Isa y el Junior Sipp, que luego se transforman en sus correspondientes versiones para adultos. No todos comprenden que el crecimiento real a largo plazo de los mercados de renta variable del Reino Unido (que ajustan por inflación) se mantuvo en un promedio de alrededor de 5,5% anual durante más de 100 años.

Suponiendo un crecimiento real compuesto de 5%, una inversión en un fondo Jisa de u$s 5900 (asignación actual) realizada el día del nacimiento de un niño se traduciría en un fondo libre de impuestos de casi u$s 180.437 (dinero actual) para cuando ese niño llegue a los 70.

Incluso a la edad de 30, podría tener un valor de casi u$s 26.000, una contribución útil a una hipoteca.

Todos debemos evitar no donar demasiado en vida, por temor a que el dinero se acabe. Sin embargo, un anexo al testamento que indique que, cuando uno fallece, debe invertirse una suma determinada o un porcentaje de nuestros bienes en fondos Isa o Sipp a favor de los nietos y bisnietos daría a estos más seguridad en la vida.