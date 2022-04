Este ‘halcón' de la Fed advierte que una suba modesta de las tasas no podrá controlar la inflación

Un alto funcionario de la Reserva Federal advirtió que es una "fantasía" pensar que el banco central de los Estados Unidos puede reducir la inflación lo suficiente sin subir las tasas de interés hasta un nivel en el que limiten la economía.

James Bullard, presidente de la sucursal de la Fed de St Louis, dijo que el banco central debía ser más agresivo en sus esfuerzos por erradicar la mayor inflación de las últimas cuatro décadas, al tiempo que pedía que las tasas subieran hasta un punto en el que frenen activamente el crecimiento.

Los comentarios de Bullard, miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) y uno de sus principales halcones, son contrarios a los de otros funcionarios, que están ampliamente alineados con la necesidad de acercar las tasas a un nivel "neutral" este año.

Ese es el nivel en el que los tasas no impulsan ni restringen la actividad económica y se estima que está en torno al 2,4%. Bullard dijo que el banco central tendría que superar ese umbral lo más rápidamente posible este año si quería acercar la inflación al objetivo del 2% que la Fed tiene desde hace tiempo.

"Hay un poco de fantasía, creo, en la política actual de los bancos centrales", dijo Bullard en una entrevista con el Financial Times. "Neutral no es presionar a la baja la inflación. Es simplemente dejar de presionar la inflación al alza".

"Tenemos que presionar a la baja el componente de la inflación que creemos que es persistente", añadió. "Llegar a la neutralidad no va a ser suficiente, no parece, porque aunque parte de la inflación puede moderarse de forma natural... habrá un componente que no lo hará".

Sus comentarios se producen después de que los nuevos datos sobre la inflación mostraran que los precios al consumidor aumentaron a una tasa anual del 8,5% en marzo, tras un incremento de los costos de la energía y el combustible impulsado por la invasión de Rusia a Ucrania.

La inflación "núcleo", que excluye a los elementos volátiles, como alimentos y la energía, fue ligeramente inferior a la esperada, pero Bullard advirtió que no bajaría sin un esfuerzo concertado de la Fed y que Estados Unidos era vulnerable a shocks imprevisibles que podrían avivar aún más los precios.

"Este informe [de la inflación] no hace más que subrayar la urgencia, que la Reserva Federal está detrás de la curva y necesita empezar a moverse", dijo.

Un informe separado mostró más evidencia de la ampliación de la inflación, ya que los precios pagados a los productores estadounidenses subieron un 11,2% en marzo, el ritmo más rápido desde 2010.

Bullard es partidario de que la Fed suba las tasas en medio punto porcentual en la próxima reunión de política monetaria de mayo, algo que instó a hacer al FOMC en su reunión de marzo, cuando subió un cuarto de punto.

Ahora hay más funcionarios que apoyan esa medida, así como una pronta reducción del balance de la Fed, de u$s 9 billones.

Bullard dijo que la tasa de interés de referencia de la Fed debería subir " fuertemente" después de la reunión de mayo y apoyó un aumento de 3 puntos porcentuales en la tasa de fondos federales desde su rango actual de 0,25% al 0,50% para el tercer trimestre.

Bullard reconoció que ese nivel era "aspiracional" en un periodo de tan corto de tiempo, pero advirtió que la credibilidad de la Fed estaría en juego si no tomaba medidas.

"Si los mercados y los hogares se hacen a la idea de que la Fed no va a hacer lo correcto y no va a mantener la inflación bajo control, entonces hay que ganar credibilidad haciendo realmente cosas que les demuestren que va en serio", dijo.

Bullard se refirió a la decisión del expresidente de la Fed, Paul Volcker, de subir las tasas hasta el 20% a principios de la década de 1980, lo que permitió contener la inflación, pero dio lugar a una fuerte contracción económica que provocó la pérdida de millones de puestos de trabajo. Volcker no tuvo más remedio que aplicar una suba tan grande "porque el comité no tenía suficiente credibilidad", añadió Bullard.

"Hasta ahora creo que estamos manteniendo nuestra credibilidad, pero si se nos escapa, entonces va a ser mucho más difícil mantener la inflación bajo control en el futuro".

Aun así, Bullard se mostró optimista de que la Fed pueda enfriar la economía sin provocar una recesión, como ya hizo en 1994.