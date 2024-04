Nuevo récord: BlackRock alcanzó u$s 10,5 billones en activos impulsado por el ETF de bitcoin

El rally de los mercados de renta variable y la popularidad de un nuevo fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin impulsaron a BlackRock a registrar un récord de u$s 10,5 billones en activos, mientras sus ingresos netos aumentaron en más de un tercio.

La mayor gestora de fondos del mundo reportó un aumento interanual del 36% en sus ingresos netos, hasta u$s 1570 millones, en su primer trimestre fiscal, con un incremento del 11% en los ingresos, hasta u$s 4700 millones. Estas cifras, así como el beneficio neto ajustado de u$s 1470 millones, superaron las expectativas de los analistas encuestados por Bloomberg.

Sin embargo, decepcionaron las entradas netas de u$s 57.000 millones, ya que l os inversores se mantienen cautos sobre dejar la liquidez para volver a los mercados de renta variable y deuda, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés en su nivel más alto en 23 años.

"Todavía hay una cantidad récord de liquidez al margen, y los saldos de los fondos de money market se acercan ahora a los u$s 9 billones. Creo que esto se debe al miedo y a la incertidumbre", le dijo el CEO de BlackRock, Larry Fink, a los analistas.

Fink afirmó que los grandes fondos de pensiones que tienen amplias asignaciones a capital riesgo se han mostrado especialmente reacios a invertir porque esos fondos han tardado en devolver dinero a los inversores en medio de una ralentización de las adquisiciones y las ofertas públicas iniciales.

"Cada vez más clientes mantienen un mayor saldo de efectivo [para] hacer frente a sus descargas de pasivo", dijo. " Si hubiera un desbloqueo en la renta variable privada, sí creo que se vería una asignación más rápida en renta fija y otros productos que producen ingresos ".

BlackRock fue uno de los doce proveedores que lanzaron un ETF spot de bitcoin en el primer trimestre, pero su producto ha sido un éxito arrollador: alcanzó los u$s 10.000 millones en activos en un tiempo récord y ahora cuenta con u$s 18.700 millones. Eso contribuyó a que los flujos totales hacia ETFs en el trimestre ascendieran a u$s 67.000 millones.

Fink destacó el entusiasmo de BlackRock por los mercados privados y las infraestructuras, en los que la empresa pretende capitalizar la inversión mundial en descarbonización y digitalización. BlackRock señaló que la compra de Global Infrastructure Partners por u$s 12.500 millones, anunciada en enero , está en vías de cerrarse en el tercer trimestre, sujeta a las aprobaciones regulatorias y financiada con u$s 3000 millones en deuda de nueva emisión.

Fink también dijo que BlackRock estaba viendo un "impulso acelerado" porque estaba ganando nuevos negocios de clientes "marquee" [es decir, Influyentes en su mercado] para sus servicios de tecnología, jubilación y gestión de carteras. "Todo esto va a dar lugar a oportunidades mucho mayores", afirmó.

Los ingresos por tecnología aumentaron u$s 37 millones interanuales, hasta u$s 377 millones, y Fink le dijo a los analistas que su plataforma Aladdin había conseguido varios "grandes mandatos", y que vendrían más.

"Vemos Aladdin como una fuente diferenciada de crecimiento... proporcionando una fuente recurrente de ingresos confiables durante las caídas del mercado", escribió Kyle Saunders, analista de Edward Jones, en una nota a clientes.

La mayor parte del aumento de casi u$s 500.000 millones en activos gestionados en el primer trimestre se debió a la suba de los mercados de renta variable. En EE. UU., el S&P 500 tuvo su mejor primer trimestre desde 2019. Los fondos de renta fija registraron entradas de u$s 42.000 millones y los de renta variable recibieron u$s 18.000 millones, para un total de flujos a largo plazo de u$s 76.000 millones.

El margen operativo de BlackRock aumentó hasta el 35,8%, ligeramente mejor de lo que esperaban los analistas. El director financiero Martin Small dijo en una llamada con analistas que esperaba que el número de empleados fuera "prácticamente plano" en 2024, como lo ha sido en los últimos dos años. Fink añadió que creía que la inteligencia artificial permitiría a la empresa hacer más con menos personal.

Por otra parte, el precio de las acciones de BlackRock ha bajado más de un 5% en 2024, después de un fuerte cuarto trimestre durante el cual subieron más de un 25%.