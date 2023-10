"No se dejen consumir por la ira": Biden advirtió a Israel que evite los errores del 11-S

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó a Israel a no dejarse "consumir" por la ira en su reacción a los mortíferos ataques de Hamás, para evitar repetir los "errores" de Washington después de los ataques terroristas de 2001.

En una visita de un día al país, la primera de un presidente estadounidense en tiempos de guerra, Biden ofreció su apoyo incondicional y buscó negociar un acuerdo para entregar ayuda a la Franja de Gaza.

Mientras aumentaba la controversia sobre una explosión mortal en un hospital de Gaza, Biden se unió a Israel para culpar del hecho a un cohete fallido por militantes palestinos, citando datos del Pentágono. Pero también pidió "claridad" sobre los objetivos de guerra de Israel y si estaba en camino de alcanzarlos.

"Les advierto esto: mientras sientan esa rabia, no se dejen consumir por ella", dijo Biden. En una aparente referencia a la persecución estadounidense de las guerras de Afganistán e Irak, añadió: "Después del 11 de septiembre, estábamos furiosos en Estados Unidos. Cuando buscamos justicia y la obtuvimos, también cometimos errores".

En comentarios que parecían referirse al posible objetivo de establecer una zona de amortiguamiento en el enclave, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, dijo a la Radio del Ejército del país que "al final de esta guerra, Hamás no sólo ya no estará en Gaza, el territorio de Gaza también disminuirá".

Sus comentarios se produjeron mientras Israel se prepara para una ofensiva terrestre en Gaza que muchos temen que pueda avivar aún más las tensiones en la región.

Biden también pidió al gobierno de Benjamin Netanyahu que permita el paso de ayuda de emergencia a Gaza, incluso cuando señaló que solicitaría al Congreso de Estados Unidos "un paquete de apoyo sin precedentes para la defensa de Israel".

La oficina de Netanyahu dijo que no impediría "la asistencia humanitaria de Egipto mientras sea sólo alimentos, agua y medicinas" para los civiles en el sur de Gaza, de donde han huido cientos de miles de personas.



Agregó que el paso de la ayuda estaba condicionado a que los suministros no llegaran a Hamás, que controla Gaza, mientras que Biden dijo que habría "inspecciones" de los envíos.

Según un funcionario israelí familiarizado con el asunto, los envíos sólo están destinados a llegar a una "zona segura" en el oeste de Khan Younis, en el sur de Gaza, y serán administrados por organizaciones de ayuda internacional con sede en el enclave. El ejército israelí anunció más temprano que ya había entregado a los residentes de Gaza mapas que identificaban el área.

Pero la ONU, el mayor proveedor de ayuda a Gaza, aseguró que carecía de información sobre el acuerdo.

UNRWA, la agencia de la ONU que proporciona ayuda a los palestinos, dijo que estaba buscando la reanudación de las importaciones de combustible a Gaza, debido a la escasez que ha paralizado el bombeo de agua y las plantas desalinizadoras del territorio.

Israel cortó la red eléctrica de Gaza y el acceso a combustible, medicinas y alimentos y sólo permite un suministro de agua dulce severamente restringido mientras bombardea el enclave.

Los grupos de ayuda estiman que 1 millón de personas fueron desarraigadas durante los 11 días transcurridos desde que Israel declaró la guerra a Hamás en respuesta a un ataque mortal del grupo militante el 7 de octubre.

Los camiones que transportan envíos de ayuda están atascados en el lado egipcio del cruce, a la espera de permiso para entrar, mientras que la UNRWA describió la situación humanitaria dentro de Gaza como "todavía muy grave".

La agencia de la ONU añadió que, a pesar de las advertencias israelíes de evacuar la parte norte de Gaza, algunas personas estaban regresando al norte al no encontrar lugares donde quedarse.

La oficina de Netanyahu también dejó claro que Israel "no permitiría ninguna asistencia humanitaria" desde su propio territorio hasta que los alrededor de 200 rehenes secuestrados por Hamás fueran devueltos a sus hogares.

El viaje de Biden se vio ensombrecido por la explosión el martes del hospital árabe Al-Ahli en la ciudad de Gaza, que llevó a los líderes árabes a cancelar una cumbre previamente programada con el presidente estadounidense.

Si bien Israel culpó al grupo militante Jihad Islámica Palestina, funcionarios palestinos dicen que la causa fue un ataque aéreo israelí que mató a cientos de personas.

La Casa Blanca aseguró que, aunque todavía estaba recopilando información, su "evaluación actual, basada en el análisis de imágenes aéreas, interceptaciones e información de fuente abierta" era que Israel no era responsable de la explosión en el hospital.

"Según lo que he visto, lo hizo el otro equipo, no usted", dijo Biden en una aparición con Netanyahu. "Pero hay mucha gente que no está segura, así que tenemos que superar muchas cosas", agregó.

No fue posible verificar de forma independiente el número de muertos ni la causa de la explosión. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, dijo que el hecho causó 471 muertes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que una investigación interna había concluido que un cohete lanzado desde un cementerio cerca del hospital justo antes de la explosión había fallado y se había estrellado contra el aparcamiento adyacente. Por el contrario, muchos líderes de la región culparon a Israel.

Después de que se conoció la noticia de la explosión el martes por la noche, Jordania canceló una cumbre que el rey Abdullah había planeado organizar para Biden, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Abbas anunció un período de luto de tres días por lo que llamó "un atroz crimen de guerra".

Los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Arabia Saudita y Jordania también culparon a Israel de la explosión, que el rey Abdullah calificó de "masacre".

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo a miles de partidarios de Palestina en una manifestación patrocinada por el Estado en Teherán que a Israel le esperaba una "dura venganza".

Hasta ahora, 3300 personas fallecieron por el bombardeo israelí a Gaza, según funcionarios de salud palestinos. Israel dice que el ataque inicial de Hamás mató a más de 1400 personas.