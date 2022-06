El dilema de los banqueros de Elon Musk: ¿conviene ayudarlo a matar el acuerdo de Twitter?

Los prestamistas de Wall Street que financian la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, valorada en u$s 44.000 millones, podrían encontrarse pronto en una posición incómoda: ¿deberían ayudar a la persona más rica del mundo a echar por tierra el acuerdo y, por tanto, perder uno de las mayores comisiones de la industria?

Musk sugirió la semana pasada que los u$s 13.000 millones de financiación de la deuda, cruciales para el acuerdo de Twitter, podrían estar en riesgo si la empresa de redes sociales no satisface sus preocupaciones declaradas sobre las cuentas falsas en la plataforma. Esto, según Musk, podría darle motivos para abandonar el acuerdo, que se ha vuelto menos atractivo desde que las valoraciones tecnológicas se desplomaron.

Sin embargo, los bancos que trabajan en el acuerdo se juegan un gran comisión. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, Barclays y Allen & Co. podrían ganar u$s 191,5 millones, el mayor conjunto de comisiones en lo que va de año y el tercero más grande desde 2020, según datos de Refinitiv.

Sin embargo, la mayor parte de esta cantidad depende del cierre de la adquisición. Si el acuerdo se cancela, Goldman ganaría u$s 15 millones, sólo el 18,75% de los u$s 80 millones que ganaría si Musk completa la compra, según los archivos regulatorios. JPMorgan ganaría u$s 53 millones, pero sólo se embolsaría u$s 5 millones si Musk se retira.

Goldman declinó hacer comentarios, mientras que JPMorgan, Twitter y Musk no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Esto no incluye las comisiones que un sindicato de bancos -Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuho y Société Générale- ganarán si acaban suscribiendo los u$s 13.000 millones de financiación de la deuda. Los bancos se negaron a comentar si seguían comprometidos con la transacción.

El acuerdo de Musk con Twitter fue un punto brillante en un año que hasta ahora ha sido decepcionante para los bancos de Wall Street. Los banqueros esperaban una ralentización de las comisiones este año, después de un récord en 2021, pero seguían siendo optimistas respecto a un año por encima del promedio, y dijeron a los inversores en enero que las reservas de acuerdos eran muy saludables.

Pero con los líderes de las empresas preocupados por una posible recesión y la incertidumbre de la guerra de Rusia con Ucrania, los honorarios de la banca de inversión mundial se han desplomado a unos u$s 46.000 millones en lo que va de año. Esta cifra es inferior a los u$s 70.500 millones del mismo periodo del año pasado y es el menor botín de comisiones para este punto del año desde 2016, según datos de Refinitiv.

La rentabilidad de los bancos en la operación de Twitter ya se ha visto reducida por la decisión de Musk de no utilizar un préstamo de margen para ayudar a financiarla. Inicialmente había conseguido compromisos de los bancos por u$s 12.500 millones en préstamos contra una parte de sus acciones de Tesla, negociando los términos durante el fin de semana de Pascua.

Semanas después de anunciar las condiciones, Musk las redujo a la mitad, a u$s 6250 millones, antes de descartar por completo el préstamo de margen.

Musk había acordado pagar un interés por el préstamo de margen a tres años de 300 puntos básicos sobre la tasa de interés de financiación a tres meses o cero, lo que fuera más alto. Los banqueros consideraron que las condiciones eran favorables, dado que el préstamo tenía un tope del 20% del valor de las acciones de Tesla y que el valor se negocia mucho.

Con una tasa de interés mínima del 3%, Musk habría pagado a los prestamistas al menos u$s 375 millones cada año si los u$s 12.500 millones originales se hubieran utilizado en su totalidad. Habría debido al menos la mitad de eso por el préstamo de margen reducido.

Al final, los 12 prestamistas se embolsaron una comisión nominal por comprometerse con el préstamo durante un mes, según una persona familiarizada con el asunto.

"Nos pasamos la Semana Santa en ello", dijo un banquero en el acuerdo de Twitter. "Así es la vida de un banquero".