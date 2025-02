Duro informe del Financial Times: Karina Milei afila la "guillotina" contra la disidencia en el Gobierno

El presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina están eliminando la disidencia en las filas del Gobierno libertario, despidiendo a funcionarios y tomando medidas enérgicas contra las críticas antes de las cruciales elecciones de mitad de periodo.

Al menos cuatro figuras importantes han sido destituidas desde fines de enero, entre ellas procurador del Tesoro, el director de la enorme agencia de seguridad social de la Argentina y una embajadora, hija de Domingo Cavallo, ex ministro de Economía y otrora héroe de Milei que cuestionó la política cambiaria del Gobierno.

Las salidas, que Milei ha atribuido principalmente a errores tácticos o a la falta de defensa de los ideales libertarios, elevan el número de salidas de altos cargos desde que asumió el cargo a 121, aproximadamente dos por semana. Los funcionarios del Gobierno llevan tiempo diciendo que muchos de los despidos fueron ordenados por Karina, quien es secretaria General de Presidencia y asesora principal de su hermano.

El Presidente confirmó esa afirmación por primera vez en una entrevista televisiva el domingo. "Hay gente que dice que tiene una guillotina. Bueno sí, tiene una guillotina", dijo Milei. "Usted hace cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos... guillotina". Las últimas cabezas han rodado mientras Milei disfruta de una posición interna cada vez más fuerte. Ha acumulado victorias económicas, incluida una marcada caída de la inflación, que ha reforzado sus perspectivas de cara a las elecciones legislativas de octubre, en las que quiere ampliar su minoría en el Congreso para asegurar el apoyo a sus reformas de libre mercado.

En ese contexto, el equipo del Presidente está centralizando cada vez más la toma de decisiones y reforzando su control sobre los mensajes, dijeron funcionarios de varios departamentos gubernamentales. "La sensación es que las cosas van bien y no queremos problemas ni dramas", dijo un miembro libertario del personal. "Eso significa que no se pueden expresar opiniones divergentes ni cuestionar las cosas, y si lo hacen, están fuera". El secretario de Prensa de Milei y la subsecretaria de Ambiente también renunciaron en las últimas dos semanas, alegando motivos personales.

El despido más polémico de la última semana fue el de Sonia Cavallo, designada el año pasado como embajadora de la Argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). En una entrevista en la radio el lunes, Milei confirmó que la había despedido en respuesta a las críticas de su padre, a quien Milei una vez llamó "el mejor ministro de toda la historia". "Sonia escribió con su papá y el papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico", dijo Milei. "Por lo tanto, no se puede estar en la misa y la procesión. O se está de un lado o se está del otro".

Domingo Cavallo había escrito un post en su blog y concedido entrevistas describiendo los riesgos de la gestión del peso por parte de Milei bajo los controles cambiarios de la Argentina. El peso se ha apreciado fuertemente durante el último año, lo que ha provocado un déficit de cuenta corriente y ha socavado las reservas de divisas del banco central. Algunos economistas dicen que esto representa el mayor riesgo del programa de Milei, que ha estabilizado la economía mediante una dura campaña de austeridad.

Sergio Berensztein, consultor político, dijo que algunos de los despidos tenían sentido estratégico, ya que Milei se enfrentaba a un entorno económico y político frágil. "Quieren tener el monopolio de la narrativa y evitar que alguien hable en nombre de Milei... Él es el único garante de la continuidad de sus reformas", dijo Berensztein.

Mariano de los Heros, director de la agencia de seguridad social ANSES, fue despedido el lunes después de que dijo que el Gobierno quería aumentar la edad de jubilación, una medida que probablemente resultaría impopular. Milei dijo más tarde que la reforma de las pensiones no era una prioridad inmediata para el Gobierno.

Ramiro Marra, legislador de la ciudad de Buenos Aires, amigo cercano de Milei y financiador de sus campañas electorales, fue expulsado del bloque libertario la semana pasada. Milei citó el voto de Marra a favor de un presupuesto de la ciudad que subía los impuestos, pero los analistas dicen que Karina también se había sentido frustrada por sus frecuentes comentarios en los medios sobre la política del Gobierno.

Karina, a quien Milei llama "el jefe", ha acumulado un amplio poder sobre la contratación de personal y las decisiones políticas, mientras que el Presidente se centra principalmente en la política económica y exterior. "Los funcionarios mantienen informado al Presidente, pero muchos saben que lo más importante es que Karina esté actualizada", dijo Berensztein. La secretaria de Presidencia no respondió a una solicitud de comentarios.

La vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, una activista conservadora con vínculos con el Ejército argentino, no puede ser despedida porque fue elegida, pero ha sido excluida de la mayoría de las reuniones del Gobierno durante varios meses después de una ruptura con ambos hermanos por desacuerdos sobre el alcance de su rol. Milei dijo en noviembre que no tiene "ninguna influencia" en el Gobierno.

La intolerancia hacia las críticas podría tener consecuencias para el Gobierno en el mediano plazo, dijo Ignacio Labaqui, analista senior de la firma de asesoría Medley Advisors en Buenos Aires. "El riesgo es que termines rodeado de gente que nunca va a estar en desacuerdo y que surja un pensamiento colectivo, que tiene un impacto bien estudiado en los gobiernos en términos de mala formulación de políticas y errores no forzados".

Tal vez la mayor conmoción reciente haya tenido lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, donde el marcado giro ideológico hacia la derecha de Milei se ha acelerado desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, ganó su segundo mandato. Milei dijo que seguirá los pasos de Trump y retirará a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También está considerando abandonar el acuerdo de París sobre cambio climático.

En octubre, Milei despidió a la Canciller, Diana Mondino, por permitir que la Argentina se pusiera del lado de Cuba en una votación de la ONU sobre las sanciones comerciales estadounidenses. La oficina del presidente dijo que su sustituto, Gerardo Werthein, realizaría "una auditoría del personal de carrera del servicio exterior para identificar a los promotores de agendas contrarias a la libertad".

Un diplomático argentino dijo que la represión había dejado a los expertos dentro del ministerio "asustados de hablar con fuerza sobre los riesgos de propuestas" como abandonar el acuerdo de París. Pero un colaborador desde hace mucho tiempo de Milei dijo que era comprensible que quisiera terminar con las disputas internas "después de que nuestros dos últimos gobiernos permitieron que la vacilación paralizara sus decisiones", condenando al fracaso sus esfuerzos por resolver la prolongada crisis de la Argentina. "Mi preocupación es que se está emborrachando con su propio éxito y que sólo quiere estar rodeado de aduladores", añadieron. "Pero mientras la economía funcione bien, todo irá bien".