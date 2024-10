EE.UU: la economía del 'no-landing' y los mercados de apuestas electorales

Recientemente se ha debatido en la comunidad financiera y económica si estamos viviendo una situación de soft landing [aterrizaje suave] o de no landing [no landing]. En un soft landing, el crecimiento se ralentiza pero se evita la recesión, mientras que la inflación vuelve a un nivel bajo y estable. En un escenario de no landing, el crecimiento no se ralentiza y la inflación sigue siendo o bien una preocupación -volátil, y no del todo por debajo del objetivo- o un problema absoluto.

La diferencia es importante. En un escenario de no landing, la Reserva Federal tiene que mantener la tasa de política relativamente alta, lo que aprieta las partes sensibles a la tasa y cíclicas de la economía, así como los consumidores endeudados. Cualquiera que tenga renta fija de larga duración probablemente sentirá algún dolor, y en renta variable, los sectores con características de cobertura frente a la inflación -materiales, por ejemplo- lo harán mejor.

En la última encuesta de gestores de fondos de Bank of America (BofA), el no landing sigue siendo un riesgo de cola, pero la cola es el doble de ancha de lo que era hace un mes. Un resumen de los recientes datos de crecimiento que están forzando este replanteamiento:

El sólido informe de empleo de septiembre.

de septiembre. El sólido informe de septiembre sobre el comercio minorista , que mostró un crecimiento anualizado del 5% y consolidó un patrón de aceleración: la tasa de tres meses promedio es ahora superior a la de seis meses, que a su vez es superior a la de 12 meses.

, que mostró un crecimiento anualizado del 5% y consolidó un patrón de aceleración: la tasa de tres meses promedio es ahora superior a la de seis meses, que a su vez es superior a la de 12 meses. Lo que escuchamos en los informes de resultados de los grandes bancos. El director financiero de JPMorgan : "Los patrones de gasto son sólidos y coherentes con la idea de que el consumidor se encuentra en una situación sólida y acorde con la fuerza del mercado laboral y la actual tasa de crecimiento de 0,5% y el caso central actual de una especie de escenario sin aterrizaje económico"; y del CEO de BofA "[Los pagos de los consumidores] aumentaron entre un 4% y un 5% interanual. El ritmo de movimiento interanual del dinero se ha mantenido estable desde finales del verano... esta actividad es consistente con la forma en que los clientes están gastando dinero en el marco temporal de 2016 a 2019, cuando la economía estaba creciendo, la inflación estaba bajo control".

: "Los patrones de gasto son sólidos y coherentes con la idea de que el consumidor se encuentra en una situación sólida y acorde con la fuerza del y la actual tasa de crecimiento de 0,5% y el caso central actual de una especie de escenario sin aterrizaje económico"; y del CEO de "[Los pagos de los consumidores] aumentaron entre un 4% y un 5% interanual. El ritmo de movimiento interanual del dinero se ha mantenido estable desde finales del verano... esta actividad es consistente con la forma en que los clientes están gastando dinero en el marco temporal de 2016 a 2019, cuando la economía estaba creciendo, la estaba bajo control". Los salarios están creciendo a un ritmo de 4% que no se ha ralentizado desde abril.

están creciendo a un ritmo de 4% que no se ha ralentizado desde abril. El creciente optimismo de los mercados refleja el crecimiento económico y contribuye a él.

Por el lado de la inflación, hay un millón de maneras de recortar los datos, pero está bastante claro que el avance de la inflación se ha ralentizado significativamente; llevamos unos meses estancados en 2,5% o 3%. En The Overshoot, Matt Klein recopila las distintas medidas de inflación IPC [índice de precios al consumo], eliminando los componentes volátiles, y muestra que 2024 se parece mucho a 2023.





La inflación PCE [gasto en consumo personal], que es la que más preocupa a la Fed, es un poco mejor, pero también parece estabilizarse un poco por encima del objetivo. El modelo de la Fed de Nueva York para la tendencia de la inflación PCE se sitúa en el 2,6%.

Esta columna se mantiene en el bando del soft landing/la inflación ha terminado, y puede apuntar a varios factores tanto en el lado del crecimiento (manufactura, vivienda, confianza de las pequeñas empresas) como en el lado de la inflación para compensar la incómoda calidez de los datos recientes. Y lo que es más importante, simplemente tiene sentido que la economía se ralentice y la inflación se enfríe a medida que nos acercamos al quinto aniversario de la pandemia, especialmente en el contexto de una economía mundial que no está del todo bien. No se puede negar, sin embargo, que las tendencias más recientes no apoyan este panorama.

Mercados de predicción

Según el mercado de predicciones Polymarket, basado en criptomonedas, las probabilidades de que Donald Trump gane dentro de unas semanas son del 60%, mientras que Kamala Harris se sitúa en torno al 40%, una ventaja mucho mayor de lo que parecen indicar las encuestas. Otros mercados de predicción populares en EE.UU., PredictIt y Kalshi, también le dan la ventaja a Trump, pero por un margen menor.

¿Son precisos los mercados de predicción electoral? Según un estudio histórico de Paul Rhode, de la Universidad de Michigan, las primeras ediciones en EE.UU. solían acertar en 11 de cada 15 ocasiones a finales del Siglo XIX y principios del XX. Pero los mercados electorales están más o menos prohibidos en EE.UU. desde la década de 1940; estas elecciones serán las primeras en décadas con la aprobación federal tácita de los mercados de futuros electorales.

Una forma mejor de plantear la pregunta es: ¿son los mercados más precisos que los modelos basados en encuestas, como los que publican FiveThirtyEight y The Economist? Nos gustaría creer que los mercados saben más, pero las pruebas son contradictorias. En un estudio reciente, el experto en apuestas electorales Rajiv Sethi, del Barnard College, creó traders virtuales que imitaban los modelos basados en encuestas, con el fin de comprobar su rentabilidad en relación con otros participantes en el mercado. Sethi descubrió que a sus traders virtuales les iba relativamente bien, lo que sugiere que las encuestas son al menos tan premonitorias como el consenso del mercado electoral.

Pero, como le señaló Sethi a Unhedged, "la precisión de las previsiones es accesoria al modelo de negocio" de estas plataformas. Se supone que las valoraciones de las acciones representan el valor subyacente y los flujos de caja futuros , pero se ven arrastradas por los ciclos publicitarios, las narrativas del mercado y los operadores a corto plazo . Los mercados de predicción electoral también tienen todo eso, y algunos problemas estructurales adicionales que podrían empeorarlos aún más. No son especialmente líquidos ; según informan nuestros colegas, u$s30 millones en operaciones realizadas por cuatro cuentas ayudaron a inclinar el mercado de Polymarket de las elecciones estadounidenses hasta 10 puntos este mes.

Además, los participantes en el mercado no son especialmente representativos de la base electoral. Según Justin Wolfers, de la Universidad de Michigan, quienes apuestan en estos mercados "tienen más probabilidades de ser hombres blancos y republicanos", y las plataformas no están limitan sólo a los votantes estadounidenses.

Esto no significa que estos mercados sean inútiles. Incorporan rápidamente la nueva información . Al preguntar "quién ganará", en lugar de "a quién votará", como dicen las encuestas, pueden ser una mejor lectura del estado de ánimo popular. Y para los traders, ofrecen una cobertura muy directa ante unas elecciones estadounidenses especialmente impredecibles y consecuentes este año.

Debido a sus problemas estructurales y a que aún son nuevos, no deberíamos darle demasiada credibilidad a los niveles absolutos de los mercados electorales en este ciclo. Pero está claro que hay cierta información en estos mercados incipientes, y las oscilaciones podrían ser buenos indicadores direccionales, siempre que no estén impulsadas por unas pocas grandes apuestas.