En solo 3 años: la misteriosa empresa emiratí que pasó del anonimato a valer u$s 240.000 millones

Hace tres años, International Holding Company (IHC) era una empresa poco conocida que explotaba granjas de peces y negocios alimentarios e inmobiliarios. Sólo empleaba a 40 personas. Hoy, la capitalización bursátil del grupo, que cotiza en Abu Dhabi, es de u$s 240.000 millones, más del doble que la de los gigantes Siemens y GE, y cuenta con 150.000 empleados.

Se trata de una transformación extraordinaria que ha pasado desapercibida fuera de los Emiratos Árabes Unidos y es poco conocida, incluso por los banqueros de la región .

"Nadie lo sabe", dijo un banquero internacional del Golfo cuando se le pidió que explicara el espectacular crecimiento de IHC . Es una respuesta habitual a las preguntas sobre el conglomerado, a pesar de que representa un tercio del FADX 15, el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Abu Dhabi ADX. Como el precio de sus acciones se ha disparado un 42.000% desde 2019 , se ha convertido en la segunda mayor empresa cotizada de Medio Oriente después de Saudi Aramco, la petrolera estatal.

Incluso Syed Basar Shueb, que asumió el cargo de CEO de IHC a mediados de 2019, reconoció que "es increíble".

En una entrevista con el Financial Times, insistió en que hay explicaciones sencillas para el crecimiento de la empresa: la transferencia de más de 40 empresas , que combinadas valen u$s 4700 millones según IHC, desde Royal Group, otro conglomerado de Abu Dhabi. La mayoría de las empresas se transfirieron por un valor nominal de un dirham cada una, según Shueb.

Pero esto sólo explica una parte de la historia: los activos totales de IHC han pasado de u$s 215 millones a fines de 2018 a u$s 54.000 millones en el tercer trimestre de 2022 .

Según IHC, esto se debe al crecimiento de los negocios que ahora controla. "No repartimos dividendos, los beneficios que obtuvimos en 2020 y 2021 se invirtieron principalmente", dijo Shueb. " Estamos intentando crear un gigante aquí ... un gigante global".

Otros, sin embargo, ven en IHC un ejemplo de la r elación cada vez más difusa entre negocios y poder en Abu Dhabi , la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el miembro más rico de la federación. También ha suscitado dudas sobre la transparencia.

"Es probablemente la mayor amenaza para el ADX, porque no sabemos lo que está pasando", afirma el banquero. "Están pasando muchas cosas estupendas en el ADX, y luego está esto que nadie sabe".

Tal es la preocupación por el espectacular crecimiento de la capitalización bursátil de IHC que las autoridades de la vecina Dubai ya no contemplan la posibilidad de reavivar las conversaciones sobre una futura fusión de su mercado de valores con el ADX , dijeron personas con conocimiento del asunto.

Ernst & Young declaró que su revisión del último estado financiero de IHC, correspondiente al tercer trimestre del año pasado, tenía "un alcance sustancialmente inferior" al de una auditoría conforme a las normas internacionales y que, por lo tanto, E&Y no pudo obtener garantías "de todos los asuntos significativos".

IHC dijo: "Debido a la limitada cantidad de información que debe presentarse en un estado financiero intermedio... los auditores externos no suelen realizar una auditoría completa de estos estados financieros".





La transformación de la empresa puede situarse en el periodo en que el jeque Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, una de las figuras más poderosas de Abu Dhabi, asumió la presidencia en 2020. Además de ser el asesor de seguridad nacional de los EAU, es hermano del presidente, el jeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan, y supervisa un imperio empresarial en expansión.

Además de su papel en IHC, preside ADQ, un nuevo vehículo de inversión estatal cada vez más activo, First Abu Dhabi Bank, el mayor prestamista de EAU, y Group42, una empresa de inteligencia artificial y cloud computing con sede en Abu Dhabi.

También controla Royal Group, un holding que posee el 62% de IHC. Alrededor del 24% de las acciones de IHC son de libre circulación, y más del 90% de los inversores proceden del Golfo.

Shueb afirmó que la visión de Sheikh Tahnoon para IHC "se limitaba a crear valor para los accionistas".

"El modo en que creamos [valor] se transmite en cascada a la dirección", afirmó.

Rechazó el escepticismo sobre lo que había impulsado el rápido crecimiento del precio de las acciones, diciendo que era un "poco de ignorancia de los banqueros que no están mirando bien".

"El inversor que está dispuesto a invertir a esta capitalización bursátil es sólo porque ha hecho bien sus deberes, porque ve que esos activos tienen un valor significativo", afirmó. "Creo que la gente está anticipando que esos ciertos activos que todavía están fuera [con Royal Group] vendrán al grupo IHC... lo cual no estoy negando, es probable que vengan".





Shueb trató de explicar el objetivo del grupo como "una cosa simple -[para] crear valor para nuestros accionistas mediante la inversión en diferentes carteras, no una corriente de inversión ".

"Hacemos la adquisición, la sinergia, inmediatamente después vamos a por la diversificación", dijo.

Como ejemplo, dijo que si IHC compraba una empresa de telecomunicaciones la integraría en el lado de servicios de IHC, y se expandiría a "soluciones" y "ventas de hardware". En agricultura, el plan era suministrar alimentos "de la granja a la mesa".

Desde el punto de vista geográfico, la atención de IHC se centra en Asia y América latina,



Añadió que la empresa dispone de u$s 10.000 millones para inversiones y que su objetivo es aumentar los ingresos del grupo de u$s 7700 millones en 2021 a u$s 27.000 millones en 2023 , en gran parte mediante adquisiciones.

"Nuestro plan a cinco años es alcanzar al menos 1000 millones de dirhams (u$s 272.000 millones) de ingresos en adquisiciones, y nuestros propios negocios van muy bien", dijo Shueb.

Las operaciones de IHC en 2022 incluyen la inversión de u$s 2000 millones en tres empresas cotizadas en Mumbai que forman parte del imperio de Gautam Adani, el hombre más rico de Asia, u$s 500 millones para comprar una participación del 50% en una empresa turca de energía limpia y una oferta de u$s 2000 millones para comprar hasta el 31,25% del grupo alimentario colombiano Grupo Nutresa.

Shueb atribuyó los beneficios de IHC de u$s 6500 millones en los nueve primeros meses de 2022, un aumento del 236% en comparación con el mismo período de 2021, en gran parte a las inversiones, incluida su participación en las empresas Adani.

Según Shueb, IHC se centra en los sectores tecnológico, sanitario, inmobiliario, construcción, agroalimentario y de inversión general. Desde el punto de vista geográfico, su atención se centra en Asia y América latina, y busca operaciones en mercados tan diversos como Turquía e Indonesia.

"Se trata de economías en progreso, con población y sistemas razonables para soportar todo este crecimiento y, al fin y al cabo, como somos de Abu Dhabi y los EAU sólo tienen 10 millones de habitantes, no puedo llegar a 100 millones de habitantes, pero sí a 100 millones a través de estas empresas", afirmó.

Añadió que IHC también estaba "estudiando ciertas operaciones" en Estados Unidos, donde ya tiene algunas participaciones, incluida una participación en SpaceX de Elon Musk. Sin embargo, consideró que Europa es "un mercado muy incierto en estos momentos".

"Estamos consiguiendo muchos acuerdos muy buenos [en Europa], pero [no] sabemos si estos buenos acuerdos seguirán siendo buenos", añadió.

A la pregunta de por qué no hay estudios independientes sobre el grupo a pesar de su tamaño y dominio del ADX, Shueb dijo que "depende de ellos si quieren hacerlo o no".

"Cuando acudo al mercado para cualquier OPI de mis empresas, recibo suficientes preguntas de la base de inversores locales... tienen suficiente investigación sobre nuestras finanzas", dijo. "Nuestros libros están muy abiertos".

IHC ha mantenido conversaciones con una agencia de crédito sobre una calificación, pero ese proceso se topó con un obstáculo cuando la agencia preguntó con qué comparar al grupo, dijo Shueb.

"El equipo sigue trabajando [en la calificación y] lo más probable es que encuentre una solución", añadió.

Dijo que IHC tenía una deuda de unos 10.000 millones de dirhams (u$s 2722 millones), excluida la deuda operativa de las empresas en cartera, y que trataría de aumentar su endeudamiento a medida que se expandiera. El grupo ha empezado a entablar relaciones con bancos internacionales, como Standard Chartered, que le ha concedido un préstamo de "varios miles de millones de dólares", y Goldman Sachs y UBS.

Sin embargo, la estrategia del grupo no convence a todos .

"No lo entiendo porque se trata de una empresa con una capitalización bursátil de u$s 200.000 millones que presenta menos información que otras entidades mucho más pequeñas , y todo el complejo de subvenciones cotizadas y no cotizadas que son muy activas", dijo otro banquero del Golfo.