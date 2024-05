Por qué el 'rey de los bonos' es pesimista y dice que la estrategia del total return está muerta

Una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos sería "más bajista" y "disruptiva" para los mercados de bonos que la reelección de Joe Biden, según afirma el veterano inversor en renta fija Bill Gross.

El regreso de Trump a la Casa Blanca exacerbaría los crecientes déficits estadounidenses que lo han perjudicado en el mercado que le valió el sobrenombre de "rey de los bonos" cuando dirigía la gestora de activos Pimco, explica Gross a Financial Times.

"Trump es el más bajista de los candidatos simplemente porque sus programas abogan por las rebajas de impuestos continuas y cosas más caras", afirma Gross, aunque señala que la presidencia de Biden también ha sido responsable de billones de dólares de gasto deficitario.

"La elección de Trump sería más disruptiva", sostiene.

Entrevista con Janet Yellen: "El costo de vida es un problema para mucha gente"

Las declaraciones de Gross se producen cuando faltan menos de seis meses para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, y pocos días antes de que un jurado de Manhattan comience las deliberaciones sobre el caso por la 'pago por silencio' de la actriz Stormy Daniels, en el que Trump podría convertirse en el primer expresidente estadounidense condenado por un delito.

Trump (republicano) aventaja a Biden (demócrata), en la mayoría de los sondeos de opinión nacionales, así como en varias encuestas recientes entre los votantes de los principales estados indecisos que probablemente determinarán las elecciones. También ha recibido numerosos apoyos en los últimos días, entre ellos el de su antigua oponente Nikki Haley y el del multimillonario donante del Partido Republicano Stephen Schwarzman.

Pero los comentarios de Gross socavan uno de los argumentos centrales de Trump en la campaña electoral: que él sería un mejor administrador de la economía estadounidense y los mercados financieros que Biden.

Uno de los planes económicos clave de Trump es la promesa de hacer permanentes sus rebajas de impuestos de 2017, una medida que el think tank Committee for a Responsible Budget espera que cueste u$s 4 billones a lo largo de la próxima década.

En una entrevista que abarca desde sus selecciones de actuales en el mercado hasta los orígenes de su rara colección de sellos, Gross explica lo que ha aprendido durante la recopilación de 40 años de sus perspectivas de inversión mensuales en un nuevo libro.

El creciente déficit de EE.UU. ha alejado a Gross de la estrategia de bonos que lo hizo famoso y lo llevó a declarar en su último informe que "la rentabilidad total ha muerto". El déficit fiscal estadounidense alcanzó el 8,8% del PBI el año pasado, más del doble de la cifra de déficit del 4,1% registrada en 2022.

Ni la macro ni la micro: ahora lo que importa es la mesoeconomía

"El déficit es el culpable; un aumento [anual] de la oferta de u$s 2 billones... va a ejercer cierta presión sobre el mercado", afirma.

En su lugar, Gross explica que ha colocado su asignación a la renta fija en un fondo cerrado que invierte en títulos preferentes, capital contingente y hasta un 20% en capital privado, al tiempo que utiliza cierto apalancamiento para impulsar los rendimientos.



"Es sin duda más atractivo para un inversor que no necesita mucha liquidez".

Gross también se muestra relativamente pesimista sobre los mercados de renta variable estadounidenses , advirtiendo que los inversores "deben moderar sus expectativas" en lugar de esperar una repetición indefinida de la rentabilidad del 24% del S&P 500 del año pasado.

Por qué los economistas se equivocaron con los pronósticos de recesión en EE.UU.

"Con el tiempo, los mercados deberían revertir a la media [mean revert]. Para mí, eso significa que los precios suban menos de lo que lo han hecho", explica.

"Si la gente espera un 10% o 15%, trabajará con presupuestos más pequeños", añade.

Gross, que sigue dedicando cinco o seis horas al día a observar los mercados en su terminal personal de Bloomberg, también ha invertido grandes sumas en acciones de tabacaleras y en títulos conocidos como sociedades limitadas maestras (MLP, por sus siglas en inglés), una forma fiscalmente ventajosa de financiar oleoductos y otras empresas.

En ambos casos, busca beneficiarse de los rincones del mercado que otros evitan. Muchos inversores rehúyen el tabaco por su impacto en la salud, mientras que las MLP pierden parte o la totalidad de sus ventajas fiscales cuando se mantienen en fondos de inversión y vehículos de jubilación.