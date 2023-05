Una vez más, volvieron a rescatar a los bancos

Con la compra de First Republic por JPMorgan Chase, ya son tres los bancos estadounidenses que han quebrado este año con balances de cientos de miles de millones de dólares , y recién estamos en mayo. Juntos, Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank y First Republic tenían activos por valor de u$s 535.000 millones a principios de año. Dicho de otro modo, alrededor de una cuadragésima parte del sistema bancario estadounidense ha tenido que pasar por la ayuda de emergencia de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) en sólo un par de meses.

Las autoridades de Estados Unidos ya han abordado este problema lo suficiente como para que empecemos a juzgar sus acciones como un patrón y no como una reacción ad hoc a una crisis puntual y repentina .

Rescatar a todos los depositantes de SVB -basándose en la repentina conclusión de que tenía importancia sistémica- no detuvo la corrida contra Signature. Rescatar a todos los depositantes de Signature no evitó la caída de First Republic. Y la adquisición de este último por JPMorgan no ha aumentado la confianza en otros bancos medianos estadounidenses, algunas de cuyas cotizaciones cayeron en porcentajes de dos dígitos.

Por qué algunos creen que Powell se equivocó y puede arrepentirse



Es demasiado pronto para esperar efectos pronunciados en la economía no financiera, pero el crédito bancario se está resintiendo claramente . Y no sólo en EE.UU., sino también en Europa, donde la quiebra de Credit Suisse se vio acelerada por las turbulencias bancarias estadounidenses.

Ningún éxito con el contagio, entonces. ¿Y el riesgo para los contribuyentes? El problema es que "una serie de rescates multimillonarios de bancos en apuros" es precisamente a lo que se han dedicado las autoridades estadounidenses. El valor de los depósitos no asegurados que se han garantizado explícitamente o, de hecho, a posteriori, asciende a cientos de miles de millones.

Es cierto que esto ha sido llevado a cabo por la FDIC, que se financia mediante gravámenes a los bancos (y que, por supuesto, utiliza los activos de los bancos en quiebra para cubrir sus pasivos) para la línea de que los rescates de la FDIC no son financiados por los contribuyentes. Los bancos también son contribuyentes, la obligación de pagar a la FDIC por su seguro de depósitos está regulada por ley, y su Fondo está respaldado por la "plena fe y crédito" del gobierno estadounidense. Es un impuesto con cualquier otro nombre. Además, si los bancos bien gestionados pagan para rescatar a los que quiebran, los clientes a los que les repercuten los costos también son contribuyentes.

Así que cada vez que la FDIC paga más de lo que exige su seguro de depósitos preacordado, a todos los efectos deberíamos considerarlo un rescate de los contribuyentes. Si bien los procesos de gestión de los tres bancos en quiebra difieren en algunos aspectos, la esencia del rescate de todos los depositantes no asegurados es la misma en los tres casos. El debate debería ser si esos rescates están justificados, no si son rescates . En otras palabras, ¿ se les ha ahorrado excesivamente a los inversores privados el costo de los riesgos que asumieron voluntariamente ?

Veamos el último caso. Repasando los números de la operación, en la que JPMorgan pagó unos u$s 10.000 millones por adelantado y otros u$s 50.000 millones a crédito (de la FDIC) por un balance que es mayormente solvente.

Recordemos que sólo seis semanas antes de que First Republic tuviera que tirar la toalla, recibió u$s 30.000 millones en depósitos de 11 de los mayores bancos de EE.UU. Los mayores contribuyentes -Bank of America, Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo- aportaron u$s 5000 millones cada uno, y el resto depositó entre u$s 1000 y u$s 2500 millones cada uno. La acción "refleja su confianza en First Republic y en bancos de todos los tamaños", rezaba el comunicado del equipo de rescate.

Los sombríos pronósticos del mercado tras la quiebra de First Republic Bank



Su confianza estaba quizás más en que las autoridades federales les cubrirían las espaldas. Y ha sido un acierto. La gestión de First Republic garantizó que todos los depositantes no asegurados fueran indemnizados en su totalidad, incluidos los megabancos que habían transferido u$s 30.000 millones a otro banco en plena corrida bancaria .

Acepto que en los otros dos casos había razones para ayudar a algunos depositantes corporativos incluso por encima del límite de u$s 250.000 del fondo de la FDIC. El argumento plausible era que si las medianas empresas no pueden hacer frente al pago de sueldos porque sus depósitos están congelados, se provocarían quiebras innecesarias y los problemas en el balance de los bancos en dificultades se extenderían a las quiebras empresariales en la economía no financiera, lo que, a su vez, alimentaría aún más el pánico entre los depositantes de todos los bancos excepto los más grandes.

Ese argumento a favor de un seguro gratuito post-hoc para las empresas lo suficientemente grandes como para tener un CFO nunca fue concluyente y cabe señalar que no detuvo la fuga de depósitos. Si hubiera funcionado, hoy no estaríamos hablando de First Republic.

Por qué se desploman las acciones de First Republic y cómo puede impactar en el mercado



Incluso si fuera correcto cubrir los depósitos de empresas medianas para mantener sus operaciones de pago de sueldos químicamente libres de riesgo, este argumento no puede justificar la cobertura de los depósitos de miles de millones de bancos con balances de billones. Si la FDIC se hubiera hecho cargo de First Republic a través de su proceso habitual -o incluso si sólo hubiera rescatado depósitos de hasta u$s 2,5 millones, una opción que planteó en su nuevo documento sobre la reforma del seguro de depósitos- habría tenido (al menos) u$s 29.973 millones más para jugar. En lugar de una pérdida estimada de u$s 13.000 millones, la agencia podría haber esperado una ganancia de u$s 17.000 millones.

Tener que rescatar a inversores muy sólidos en uno o incluso dos bancos puede considerarse una desgracia. Pero rescatar a megabancos por valor de u$s 30.000 millones en un tercer caso empieza a parecer una negligencia deliberada.