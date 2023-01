Criptomonedas: los fundadores del quebrado Three Arrows ahora quieren u$s 25 millones para una nueva empresa de reclamos por quiebra

Se te perdonaría pensar que, con Sam Bankman-Fried a la espera de juicio por el fraude supuestamente "épico" en FTX, con el colapso de una serie de plataformas de criptomonedas, y con los reguladores estadounidenses demandando a dos importantes firmas de criptomonedas por vender valores no registrados, los payasos de ‘criptolandia' pudieran tratar de no llamar la atención por un tiempo. Pero, lamentablemente, estarías equivocado.

Esta semana, las risas y los quejidos surgieron por cortesía de una nueva empresa que se hace llamar GTX, cuyos cofundadores, Su Zhu y Kyle Davies, no son otros que los cofundadores de Three Arrows Capital, un hedge fund de criptomonedas en quiebra. Este fondo colapsó el año pasado, arrastrando consigo a muchas otras compañías de criptomonedas; y, en Estados Unidos, se está investigando si infringió las normas al engañar a los inversores en relación con la salud de su balance.

Pero esta nueva empresa, la cual busca recaudar u$s 25 millones "lo antes posible para fines de febrero", según su presentación de venta, no es un exchange de criptomonedas cualquiera. Zhu y Davies se han asociado con los cofundadores de CoinFLEX, una exchange que solicitó la reestructuración de su deuda el año pasado para recuperar pérdidas de u$s 84 millones. Su objetivo es crear un exchange que les permita a los clientes negociar sus reclamos de quiebra de criptomonedas .

Así es: estos hombres -que, para ser justos, pueden considerarse, con bastante seguridad, expertos en quiebras- te están ofreciendo la oportunidad de negociar tu reclamo para recuperar tu dinero de empresas como FTX y Celsius (otra plataforma de criptomonedas que se hundió el año pasado y cuyo fundador ha sido demandado por fraude). Todo lo que tienes que hacer es entregarles tus reclamos a estas personas y, a cambio, te darán su nueva y brillante criptomoneda para que juegues con ella, la cual, al parecer, se llamará 'USDG'. Y te podrías preguntar: ¿Por qué están llamando GTX a la empresa? "Porque la G viene después de la F", indica una de sus presentaciones de venta.

Después de haber sido el blanco de burlas generalizadas en Internet, CoinFLEX ahora ha declarado que se trataba de un nombre provisional. No importa cómo se llame el nuevo exchange, lo que están intentando hacer está claro: ganar dinero a partir de los mismos fracasos con los que ellos mismos han estado asociados , y los cuales han causado la ruina financiera a tantas personas.

Zhu incluso le dijo al Wall Street Journal que algunos acreedores de Three Arrows - a los que la empresa les debe en conjunto la impactante suma de u$s 3.5 mil millones - " tendrían la opción de convertir sus reclamaciones en acciones de la nueva compañía de negociación de reclamos ".

Hay que admirar el total descaro de esta gente. Pero seguro que no pueden salirse con la suya. ¿O sí?

Lo lamentable es que, en el mundo vale todo de las criptomonedas, posiblemente sí puedan. El mercado está dando señales de vida: el bitcoin ha recuperado parte de sus pérdidas y ha subido más de una cuarta parte en lo que va del año. Y ellos no serían los primeros fundadores de un colapsado criptoproyecto que crean otro, y que incluso ganan mucho dinero con él. Do Kwon -el fundador del fracasado proyecto de 'stablecoin algorítmica' Terra/Luna que, en un momento dado, llegó a valer más de u$s 41 mil millones y quien actualmente se enfrenta a acciones legales en varios países- anteriormente había sido cofundador de una stablecoin bastante similar llamada Basis Cash, la cual, a su vez, había colapsado en 2021.

"Las criptomonedas tienen dos lados: los estafadores y los ingenuos", me comentó Frances Coppola, un comentarista en asuntos de finanzas y economía. "Los estafadores, cuando abandonan una empresa fallida, se limitan a montar otra. Si puedes hacerlo todo de nuevo, ¿por qué no?".

En el mundo fuera de las criptomonedas existen reglas, normas y costumbres que intentan evitar que ocurran este tipo de cosas. Pero ‘criptolandia' no es un lugar normal; es una jungla de exageraciones, estafas y charlatanería sin regulación alguna, donde el valor sólo se sustenta en la idea de que siempre habrá alguien que sea más tonto que tú. En un mundo que premia y se nutre de la desvergüenza, ¿por qué no comportarse de la forma más desvergonzada posible? Y si ya te has deshonrado, ¿por qué no deshonrarte aún más?

"En cierto sentido parece realmente absurdo que intenten monetizar la quiebra de las criptomonedas, pero también tiene sentido en términos de la trayectoria general de las criptodivisas", me comentó Jacob Silverman, el coautor de un libro próximo a publicarse llamado 'Easy Money'. "Simplemente no hay un precio que pagar por nada y hay muy pocos mecanismos de rendición de cuentas".

Independientemente de las cosas grandiosas que te hayan dicho, las criptomonedas sólo se tratan realmente de una cosa: hacer dinero rápido. Y, desde esa perspectiva, lo que GTX está tratando de hacer aquí es tan sensato y racional como el resto del mundo de las criptomonedas. El único problema, por supuesto, es que también está moralmente en quiebra.