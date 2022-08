Blackstone puja por el catálogo de una mítica banda valorado en 500 millones de dólares

El grupo estadounidense Blackstone está tratando de comprar el catálogo de Pink Floyd, una gran apuesta por los derechos musicales que podría valorar las canciones de la banda en casi 500 millones de dólares.



El grupo cerraría el acuerdo a través de Hipgnosis Song Management (HSM), la compañía fundada por el ex gerente de Elton John, Merck Mercuriadis, en la que Blackstone ahora posee una participación mayoritaria, según documentos corporativos.

Un acuerdo con Pink Floyd mejoraría las credenciales de Blackstone como actor principal en el negocio de los derechos musicales. Los discos de la banda se encuentran entre los más vendidos de todos los tiempos y su catálogo también interesa a Sony Music, Warner Music, BMG -respaldada por KKR- y Primary Wave -respaldada por Oaktree-, que también han presentado ofertas, según cinco personas con conocimiento del asunto.

Blackstone creó Hipgnosis Songs Capital (HSC), un fondo de miles de millones de dólares, después de comprar HSM el año pasado. HSC ha desembolsado hasta ahora 341 millones de dólares en los catálogos de Leonard Cohen, Justin Timberlake, Nile Rodgers, Nelly Furtado y el cantante de country Kenny Chesney.

El acuerdo por el catálogo de Pink Floyd podría valer más que todas las participaciones actuales de HSC combinadas, lo que subraya su interés en la industria a pesar de que el aumento de los tipos de interés hace que tales acuerdos sean menos atractivos.

Artistas como Bruce Springsteen y Bob Dylan han vendido sus cancioneros a compañías de música por cientos de millones de dólares en los últimos años, cuando las firmas de capital privado se amontonaron en el mercado en busca de rendimientos constantes durante el largo período de bajos tipos de interés de interés.

El catálogo de la banda británica abarca éxitos como "Money", "Comfortably Numb" y "Another Brick in the Wall". Se podría llegar a un acuerdo en unas pocas semanas, según personas cercanas a la operación.

Pink Floyd está vendiendo tanto los derechos de autor de sus canciones como los de sus grabaciones, convirtiendo su catálogo en uno de los más valiosos del mercado. Quiere obtener 400 millones de libras esterlinas o más por estos derechos de autor.

Una libra esterlina más débil en los últimos meses ha significado que el precio del acuerdo se ha abaratado en dólares para los postores estadounidenses desde que comenzó el proceso.

El fondo Hipgnosis, respaldado por Blackstone, emitió este mes 221 millones de dólares en bonos que utilizan los derechos de autor de la música como garantía. Esto se utilizó para refinanciar la deuda que asumió para financiar inicialmente los 341 millones de dólares que desembolsó en la compra de los catálogos que ya controla.

La deuda le costará al fondo Hipgnosis más del 6% anual, en comparación con algo menos del 4% que Chord Music Partners, respaldado por KKR, tendrá que pagar en un acuerdo de deuda similar acordado en enero.

La firma respaldada por KKR está vinculada a unas 62.000 canciones de artistas como The Weeknd y Lorde.

Blackstone e Hipgnosis se negaron a hacer comentarios.