"Esto puede matar a la gente": cómo las criptomonedas pueden llevar a la adicción

En el círculo de una sesión de terapia en una casa de campo escocesa del siglo XVIII se encuentran media docena de adictos en recuperación. Muchos recuerdan que, en sus momentos más bajos, lucharon contra la depresión crónica y contemplaron el suicidio.

Los pacientes, todos ellos varones, comparten desgarradoras historias sobre una nueva adicción: el trading compulsivo de criptomonedas. Algunos dicen que su adicción a las criptomonedas se combinó con un consumo de alcohol o drogas, mientras que otros afirman que empezaron tratando al comercio de tokens digitales como un juego de azar.

"Me pasaba ocho horas al día en Reddit leyendo white papers [sobre criptomonedas], pensando que estaba tomando una decisión intelectual... era simplemente ridículo", dijo un paciente.

Bitcoin: los fans de la cripto apuestan a que la escasez haga subir los precios

Su difícil situación es un dilema para los políticos de todo el mundo, que tratan de lidiar con el impacto de las criptomonedas en sus comunidades. Muchos legisladores y empresas piden que se designe como servicio financiero , lo que exigiría normas reguladoras estrictas pero ofrecería protección jurídica a los consumidores.

El gobierno británico ha establecido un amplio marco para las criptomonedas que las equipararía a la normativa establecida para los servicios financieros.

Pero en el Reino Unido, el mes pasado, un informe de un poderoso grupo multipartidista de parlamentarios afirmaba que las criptomonedas deberían regularse como los juegos de azar ; la gente estaba comerciando con activos que no tenían "ningún valor intrínseco" ni "ningún bien social discernible".

Para quienes tratan a los 70 pacientes del cen tro privado de rehabilitación de Castle Crai g, en las afueras de Edimburgo, el cambio de enfoque no puede llegar lo suficientemente rápido.

Los criptoadictos describen su experiencia "como cualquier ludópata describiría su adicción al juego" , afirma Anthony Marini, terapeuta especializado de Castle Craig. "Así que, para mí, ¿debería regularse como juego? Por supuesto".

Más de 300 pacientes que sufren una forma de adicción a las criptomonedas han pasado por Castle Craig desde 2018 , autodenominándose el primer centro especializado en criptoadicción del mundo .

Criptomonedas: cómo es el primer centro de rehabilitación para los 'cripto-adictos'

Todos los pacientes levantaron la mano durante la sesión de grupo cuando Marini preguntó si alguno había experimentado síntomas como ideas suicidas, depresión crónica o desesperanza.

"Tiene que haber una advertencia sanitaria [en los exchanges de criptomonedas] como en cualquier sitio de apuestas", dijo Marini. " La gente ha perdido familias, ha perdido sus trabajos, ha malversado ... tiene que haber advertencias y educación de que esto realmente puede matar a la gente ".

En el informe del selecto comité del Tesoro ocupaba un lugar central la preocupación de que entregar la supervisión de la criptografía al principal regulador de los mercados del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera [FCA por sus siglas en inglés], diera la impresión de que las criptomonedas son "más seguras de lo que son".

"Yo veía a las criptos más como una inversión, así que en mi cabeza no estaba apostando al principio... pero no creo que realmente funcione así", le dijo un adicto al Financial Times.

Durante la sesión de terapia en Castle Craig, los pacientes describieron el uso de apps de trading de criptomonedas creadas para incitarlos a invertir compulsivamente y buscar una ganancia rápida, haciéndose eco de las tácticas más agresivas de la primera época de las apuestas online , que se ha controlado hasta cierto punto gracias a las multas impuestas por los reguladores.

En el Reino Unido las empresas de juegos de azar ahora están obligadas a ofrecer a sus clientes acceso a la tecnología de autoexclusión, mientras que las apps de trading de criptomonedas no. Las plataformas de apuestas online británicas pronto tendrán que imponer límites a las apuestas y realizar comprobaciones básicas de la capacidad de pago de los usuarios, aunque la forma en que esto funcionará aún está sujeta a consulta.

Bitcoin y Ether se disparan mientras los inversores vuelven a buscar activos con mayor riesgo

Según Paige Berges, asesora de anticorrupción y riesgos internacionales del estudio de abogados Ropes & Gray, la perspectiva de una normativa basadas en las que se aplican a la industria del juego probablemente "iría en contra" de las ambiciones del gobierno británico de convertirse en un centro neurálgico para el sector.

Las empresas de criptomonedas también han criticado sus conclusiones, afirmando que infravaloran los beneficios potenciales de las criptomonedas para la economía y los consumidores. El grupo de lobby británico CryptoUK considera que el informe del comité selecto "no es útil".

La plataforma de trading GFO-X dijo: "Todos los inversores, ya sean minoristas o institucionales, merecen tener acceso a mercados ordenados que determinen los precios, del mismo modo que otros instrumentos financieros o materias primas. La retórica en torno a la clasificación de los criptoactivos como juegos de azar es muy poco útil y ofrece peores resultados a los clientes ".

La crisis de Bitcoin reaviva los planes de los bancos para crear sus propias criptomonedas

Además, el Tesoro británico, responsable de elaborar las normas, ha indicado en privado que no se dejará influir por el informe.

"Los riesgos que plantean las criptomonedas son típicos de los que existen en los servicios financieros tradicionales y es la regulación de los servicios financieros -más que la regulación de los juegos de azar- la que tiene el récord a la hora de mitigarlos", decía un reciente mail del Tesoro, visto por el FT, a la industria de las criptomonedas.

Pero cada vez hay más pruebas de que las líneas entre el comercio de criptomonedas y los juegos de azar son borrosas , y las peores consecuencias del uso excesivo se ven sorprendentemente similares.

Bitcoin: cómo funciona el mundo sin leyes de las 'criptoestafas'

Un estudio de 2019 de investigadores de la Universidad de Rutgers que analizó a 876 jugadores que apostaban al menos una vez al mes encontró que el aumento de la gravedad del juego problemático estaba "fuertemente asociado" con el comercio de criptomonedas.

"Tus emociones están tan apegadas a lo que está haciendo el gráfico, especialmente con las criptomonedas porque es 24 horas al día, siete días a la semana. Yo miraba el celular a las tres de la mañana y no dormía por eso ", dijo un paciente de Castle Craig.

Cuando la stablecoin Terra se desplomó en mayo pasado, el Consejo Nacional sobre Problemas de Juego de Estados Unidos registró un récord de 19.000 usuarios en sólo una semana , la misma cifra que en un mes normal. Un estudio realizado en 2023 por Blockchain Research Lab descubrió que los usuarios de criptomonedas que también apuestan tienden a ser "jóvenes, hombres, bien educados y acomodados".

¿El precio de Bitcoin es real? Qué esconden los exchanges

La Clínica Nacional de Problemas de Juego del NHS británico, que se puso en marcha en 2008, celebrará este mes su primera clínica centrada exclusivamente en traders minoristas adictos.

"Los tres impactos que vemos por el juego son en la salud mental, las finanzas y las relaciones. En el comercio de criptomonedas, lo que vemos es exactamente lo mismo", afirma Anna Hemmings, CEO de la organización de apoyo al juego GamCare.

Pero poner las criptomonedas en una categoría legal y no en otra también plantea problemas. Berges, de Ropes & Gray, señala que tratarlo como juego podría tener como consecuencia "dejar a las criptomonedas fuera del alcance de la normativa tradicional de servicios financieros".

Bitcoin: quiebra una de las principales empresas de minería y tiemblan las criptomonedas

Kahlil Philander, profesor adjunto de la Universidad Estatal de Washington que investiga el cruce entre las criptomonedas y el juego, afirma que no mantener cierta supervisión por parte de la FCA sería un error, ya que las criptos son "claramente un commodity o un valor".

Otra es que la Comisión del Juego, el organismo que se encargaría de supervisar las criptomonedas, tiene menos recursos que la FCA, que cuenta con más de 4000 empleados.

"El sector del juego es grande y está creciendo en este país [Reino Unido]... así que creo que a corto plazo sería muy difícil para la Comisión del Juego ocuparse de las criptomonedas", dijo Hemmings.

Pero los dos reguladores son conscientes de que la tecnología está borrando las líneas que los separan y se han comprometido a trabajar juntos. Esto se vio impulsado hace dos años por la quiebra de Football Index, una empresa de apuestas online que se presentaba a sí misma como una Bolsa de valores para el fútbol. La empresa quebró, dejando a miles de clientes sin acceso a sus fondos.

Pero para muchos adictos, la guerra territorial de los reguladores es un punto discutible y demasiado tarde. Como dijo un paciente de Castle Craig: "Poné al juego y las criptomonedas uno al lado de las otras, mirá las repercusiones de ambos, mira la gravedad de ambos, y decime que no son lo mismo".