La nueva apuesta europea de la reina de la Bolsa

Ark Invest, propiedad de Cathie Wood, ha comprado una sociedad de fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) con sede en Londres en su primera gran incursión en Europa, en un momento en el que la inversora de Wall Street lucha contra las persistentes salidas de su cartera de fondos estadounidenses.

Ark, que gestiona unos u$s 25.000 millones en activos a través de Ark Investment Management, ha comprado Rize ETF, que gestiona más de u$s 450 millones en 11 fondos europeos diseñados en torno a temas como el futuro de la alimentación, la ciberseguridad, el impacto medioambiental y el cannabis.

Con esta operación, Wood se asocia con Martin Gilbert, veterano negociador y antiguo presidente de Aberdeen Standard Investments, cuya empresa AssetCo era propietaria de Rize. River and Mercantile, filial del brazo de gestión activa de activos de renta variable de AssetCo, lanzará sus propios ETF en la plataforma de Rize.

Qué son los ETF y por qué son una de las mayores tendencias de inversión del último tiempo

Según Wood, el grupo de inversión apuesta por la creciente demanda de ETF temáticos por parte de los inversores europeos , un mercado incipiente en comparación con el estadounidense. Según datos del proveedor ETFGI a fines de julio, los activos en ETF estadounidenses ascendían a u$s 7,6 billones, frente al 1,7 billón en Europa.

Wood le dijo este miércoles al Financial Times que una cuarta parte de las suscripciones a los estudios de la empresa procedían de Europa. "La principal pregunta que recibimos de los inversores es '¿por qué no podemos acceder a sus estrategias en Europa?'".

"Los ETF de renta variable activa [en Europa] recién ahora empiezan a desplegarse realmente", añadió.

La adquisición también supone un impulso hacia una nueva región, mientras la empresa navega por un marcado declive de su cartera estadounidense como consecuencia de la suba de las tasas de interés y la inflación.

Wood, una de las inversoras más conocidas de Wall Street, es conocida por sus impactantes apuestas en empresas de rápido crecimiento en sectores que van desde la robótica a la exploración espacial. El ETF de innovación de Ark, de u$s 8000 millones, su producto más popular, ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 10,8% desde su lanzamiento en 2014.

Pero el rendimiento se ha deteriorado desde principios de 2021, ya que las valoraciones de muchas acciones tecnológicas se han visto afectadas por las subas de las tasas de interés en Estados Unidos.

Chau dólar y plazo fijo: la "Reina de la Bolsa" reveló cuál es la inversión del año

Kenneth Lamont, analista sr. de fondos para estrategias pasivas de Morningstar, señaló que todos menos uno de los ETF de Ark radicados en EE. UU. han sufrido salidas netas este año, perdiendo en conjunto u$s 689 millones , según el proveedor de datos ETFGI.

Rize ha atraído ingresos por u$s 29,6 millones en lo que va de año, después de reunir u$s 47,9 millones en 2022, según ETFGI. Sin embargo, sólo sus ETF Cybersecurity Data Privacy ETF y Future of Food cuentan actualmente con activos superiores a 100 millones de euros.

Wood espera lanzar una gama de fondos activos de Ark en Europa a fin de año.

Rize, que pasará a llamarse Ark Invest Europe, se fundó en 2019. El negocio AssetCo de Gilbert adquirió una participación mayoritaria del 63% en Rize por 16,5 millones de libras en 2021 y posteriormente invirtió otros 5,25 millones de libras.

Las mejores estrategias de inversión para 2023 según los dos máximos gurúes de Wall Street

Sin embargo, AssetCo redujo el valor de Rize este año, afirmando que el negocio seguía "materialmente retrasado con respecto a lo previsto". Aunque el negocio tenía potencial, estaba emergiendo "más tarde y más despacio" de lo que se esperaba inicialmente, según la empresa.

La decisión de AssetCo de vender Rize en poco más de dos años desde que adquirió el negocio subraya la dificultad a la que se enfrentan las boutiques más pequeñas que intentan establecer una presencia europea, donde la entrada está dominada por grandes actores globales como BlackRock, Amundi y DWS.

Ark pagó a AssetCo 2,6 millones de libras esterlinas por adelantado por su participación del 70% en Rize, y ha acordado un pago diferido de 2,6 millones de libras esterlinas y una provisión de beneficios limitada a 5,2 millones de libras esterlinas a lo largo de cinco años.

Gilbert le dijo al FT que la operación, que mantiene el acceso de River y Mercantile a la plataforma, tenía una "enorme lógica". "Ambas partes salen ganando", afirmó.

La operación será la primera incursión real de Ark en Europa, y se produce después de que el broker sueco Avanza, lanzara a principios de año un fondo de inversión para inversores locales gestionado por Ark Investment Management.