El fracaso más esperado: cae un gigante en la cuna de las pizzas

Domino's Pizza ha cerrado sus tiendas en Italia después de siete años, luego de que la marca estadounidense no consiguió captar suficientes clientes en la cuna de la pizza.

El socio italiano de la cadena de comida rápida, ePizza SpA, que contaba con 29 sucursales en todo el país, se declaró en quiebra a principios de abril.

En el marco del procedimiento de insolvencia, se le concedió una protección judicial de 90 días frente a sus acreedores, lo que les impidió exigir reembolsos o embargar activos de la empresa. Pero el plazo de esa suspensión venció el mes pasado.

Según la documentación que la compañía entregó en abril, las operaciones italianas de Domino's sucumbieron a una combinación de caída de las ventas, aumento de los costos, elevadas deudas y "un aumento exponencial" de la competencia de las pizzerías tradicionales que ofrecen entregas a través de apps, como Glovo, Just Eat y Deliveroo.

La cadena de pizzerías con sede en Michigan tiene unos 18.800 establecimientos en 90 mercados de todo el mundo, la mayoría de los cuales están gestionados por franquiciados.

Ya a principios de 2020, la cadena estadounidense anunció sus ambiciosos planes de abrir 850 locales en Italia y alcanzar una cuota de mercado del 2% en 2030, pero la pandemia llevó a su socio italiano al borde del abismo. "La pandemia y las sucesivas y prolongadas restricciones han dañado gravemente a ePizza", se expuso en la documentación presentada tras la quiebra.

Domino's dejó de aceptar pedidos de entrega desde su sitio web italiano el 29 de julio. Domino's Pizza Inc, la empresa matriz estadounidense, no quiso hacer comentarios. Marcello Bottoli, presidente y mayor accionista de ePizza SpA, tampoco quiso hacer declaraciones a Financial Times.

El mes pasado, la app alemana de reparto de comida Gorillas anunció que se retiraba del mercado italiano, así como de otros países europeos.

La noticia del cierre de Domino's en Italia, de la que informó por primera vez Bloomberg, pone de relieve que no todas las marcas de restaurantes estadounidenses que esperan tener éxito entre los exigentes consumidores italianos corren la misma suerte.

La llegada del primer Starbucks a Italia en 2018 fue recibida con escepticismo. Pero el CEO de Starbucks, Howard Schultz, aseguró la semana pasada que la cadena de café, que cuenta con un único establecimiento en Milán, estaba "floreciendo" y anunció que abrirá dos sucursales más en Roma y Florencia.

En 2021, ePizza SpA registró unas ventas de 10,4 millones de euros, un 8,6% más que el año anterior, pero un 36,8% menos que el objetivo de ventas para ese año. En diciembre de 2021, las reservas de efectivo de la empresa ascendían solo a 492.000 euros, casi un 80% por debajo de lo presupuestado.

En abril, la firma culpó de los malos resultados al aumento de la competencia de los "restaurantes familiares" y al "gasto desorbitado" en buenos restaurantes cuando se relajaron las restricciones por la pandemia.