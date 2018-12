pÓlizas por el mundo

- Suiza: importante renuncia en Brokerslink

La firma, que opera en calidad de red global de brokers independientes con presencia en 40 países de cinco continentes, reemplazará a su principal CEO. La estadounidense Jacqueline Legrand hizo público su alejamiento el 6 de diciembre. Tras seis años de servicio en Europa y una década en Brokerslink, Legrand volverá a New York, donde reside su familia y emprenderá un nuevo rumbo profesional. El reemplazante será José Manuel Fonseca, a quien ella había reemplazado en febrero de este año. Fonseca asumirá el 1° de enero como presidente de la empresa.

- Italia: Generali busca sumar adquisiciones en cuatro países

Así lo anunció Jaime Anchústegui, CEO internacional del grupo. El funcionario mencionó Brasil, México, Turquía y España. Si bien la firma opera principalmente en Europa, de donde proviene el 80% de su capital accionario, se espera ampliar el mercado a zonas de América latina y Asia. Turquía es un puente apropiado para hacer esto último, explica Anchústegui, mientras México y Brasil son dos pivotes económicos de la primera región. A futuro, la firma prevé ampliación de operaciones en nuevos mercados latinoamericanos: la Argentina, Colombia y Perú. El directivo aclaró que de las últimas dos naciones la empresa debió marcharse, pero son grandes las expectativas de retorno.

- España: Mapfre prevé un beneficio de 700 millones de euros

Es la cifra que prevé el director Financiero de la firma, Fernando Mata, para cerrar 2018, según indicó en base a la presentación de las cuentas de los nueve primeros meses del año y manteniendo cifras similares a las del año pasado, que permitirán mantener el compromiso de la empresa con los accionistas, con un rango del 50-65% en payout. Pese a la incertidumbre que depara 2019, los pronósticos son positivos, siempre que el dólar tenga la capacidad de compensar los movimientos de las divisas en los países con economías emergentes.

- Francia: “chalecos amarillos” y seguros

Tras el clima de caos social que produjo grave destrozos en París, la Fédération Française de l'Assurance (Federación Francesa del Seguro) recomendó los pasos a seguir en caso de particulares cuyas propiedades hayan sido destruidas o dañadas. Los daños se estiman en millones de euros aunque las aseguradoras aún no informaron cifras precisas. En relación al cierre y destrozo de locales comerciales, la federación que engloba al rubro aseguró que, si 2018 a nivel ventas no es un buen año, lo ocurrido el fin de semana pasado viene a empeorar una situación complicada. En relación a costos de los destrozos, por ejemplo, un dueño de supermercado en la ciudad de Saint-Etiene ha estimado en 100.000 euros las pérdidas tras el paso de los manifestantes que redujeron el lugar a cenizas.

- Venezuela: Zurich abandona el mercado

Con trayectoria en el país sudamericano desde 1996, la firma anunció su partida de Venezuela, por medio de la venta de su filial. Se desconoce el futuro comprador, puesto que la operación depende de la aprobación del gobierno local y del cumplimiento de los pasos de la reglamentación vigente. Zurich no explicó los motivos de su salida, si bien el contexto económico es muy difícil. Tras la venta, el grupo espera reconocer un ajuste negativo cambiario de alrededor de u$s 258 millones, fuera del beneficio operativo de la empresa. El cargo no tendrá impacto en el patrimonio neto de la firma ni en la posición de capital.

- Estados Unidos: precios de seguros, analizados a nivel mundial

Desde su oficina central en New York, Marsh afirmó, en base al documento de producción propia "Informe del Mercado Global de Seguros", que los precios de los seguros a nivel mundial aumentaron por cuarto trimestre consecutivo. Estos últimos subieron poco más del 1% en el tercer trimestre. Pese a la suba, el mercado se mantuvo estable. Los seguros de daños aumentaron más del 3% en promedio al igual que los de líneas financieras y profesionales, mientras los de accidentes disminuyeron casi 2%.