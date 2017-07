pÓlizas por el mundo

Canadá: Nuevo CEO en aseguradora

Tailandia: Un M&A que no pudo ser

Reino Unido: Nuevo CEO en Willis Re

Nueva Zelanda: La gran apuesta india

Marsh & McLennan Companies apuntó como su nuevo CEO a John Doyle, ejecutivo que pasará a reemplazar a Peter Zaffino y reportará al presidente de la compañía, Dan Glaser.Doyle tiene 30 años de experiencia en el mercado asegurador, y se especializó en los sectores de Management y Operaciones. Fue nombrado como presidente de Marsh en abril, pero, con su nuevo ascenso a CEO, estará a cargo de supervisar el negocio de la firma a nivel global y tomar responsabilidad por los riesgos que asume la empresa en todo el mundo.“Los logros de John (Doyle) y su impresionante historial en la construcción de relaciones con clientes, sumado a la inspiración que transmite a sus colegas, lo hace una persona ideal para ocupar el puesto de presidente & CEO de March”, dijo Glaser, número uno global de la empresa. “Con esto, reforzamos el liderazgo de la firma agregándole talento”.El plan de Siam Commercial Bank (SCB) de Tailandia de vender su unidad de seguros de vida fracasó por un desacuerdo en la valuación de la empresa con la potencial compradora FWD Group, de Hong Kong. La transacción hubiera sido por u$s 3.000 millones, la fusión más grande en la historia del sudeste asiático.La Reaseguradora Willis Re anunció que su nuevo CEO global será James Kent, quien reemplazará en el cargo a John Cavenagh.Kent ocupó cargos jerárquicos en la reaseguradora de Willis Towers Watson (WTW), pero asumirá como cabeza del grupo a nivel mundial a partir de diciembre. Su ingreso en la empresa fue en 2004 y, luego de seis años de carrera, dio el primer gran paso en 2010. En ese año fue designado como presidente de WTW de los Estados Unidos. Previo a su ingreso, el ejecutivo estuvo 13 años en AON Re, otra empresa líder del rubro Seguros.Carl Hess, head of Investmente, Risk & Reinsurance de WTW agradeció a Cavenagh por su “tremenda contribución a la compañía”.Y agregó: “Cavenagh y Kent vienen trabajando codo a codo hace muchos años, así que puedo asegurar que comparten la misma pasión y el mismo entusiasmo”.“Cavenagh no solo es un líder reconocido de Willis Re, sino también una figura relevante en la industria global de las reaseguradoras”, sumó Hess acerca del CEO que se está por retirar.Acerca del rol que le toca encarar próximamente, Kent dijo estar honrado por la oportunidad de estar al frente de Willis RE. “Fue un placer haber trabajado con Johh (Cavenagh) los últimos años, para fortalecer la posición de la firma como una de las más importantes del mercado”, apuntó. Y resaltó, sobre su ex jefe: “Hizo una contribución significante a la compañía en sus 42 años de experiencia en el mercado reasegurador”. Con esto, la firma busca mantener el lineamiento actual.La aseguradora New India Assurance Company Limited, una de las más importantes del mercado indio, planea ingresar en terreno neozelandés, por su potencial.Los pliegos fueron presentados por G Srinivasan, director y gerente General de la firma, quien hizo hincapié en las grandes posibilidades de crecimiento que tiene el mercado indio por delante.