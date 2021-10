Esto es lo que tiene que hacer la Argentina para dejar al Covid atrás

Durante 2020 se estima que hubo una reducción superior al 60% en la consulta espontánea por enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Por esto, en una etapa post pandemia, será fundamental trabajar en proyectos que refuercen en la comunidad la importancia de la atención y el cuidado de la salud en relación a esas patologías.

"La falta de controles y adherencia a tratamientos puede tener impactos muy grandes en las posibilidades de abordaje de la enfermedad y en la esperanza de vida de esos pacientes", detalla Nicolás Vaquer, Country Manager de Pfizer Región Argentina. Algo similar sucede con la vacunación.

Se estima que, de cada 10 niños nacidos en cuarentena, entre tres y cuatro no recibieron el esquema completo de vacunas en los primeros seis meses.

Mariano Schlottmann, Country Lead Sanofi Cono Sur, enfatiza: "será necesario recuperar los esquemas de vacunación dado que la inmunización es fundamental para evitar enfermedades prevenibles. También será necesario generar acciones para que la población pueda retomar las consultas médicas y continuar sus tratamientos". Según él, el gran desafío será lograr un sistema de salud sostenible que permita atender las urgencias que aún pudieran surgir por el covid, como también de posibles nuevas pandemias, sin desatender las patologías agudas o crónicas.

"La agenda sanitaria poscovid deberá nutrirse de este espíritu de colaboración, y deberá volver a focalizarse en aspectos que quedaron postergados durante la pandemia", complementa Juan Diddi, General Manager en Bristol Myers Squibb Argentina. Además, puntualiza, "es importante que continuemos promoviendo la investigación y el desarrollo como actividad, considerando las inversiones que realizan las compañías de investigación y el beneficio que representa para los pacientes".

La pandemia impulsó la modernización en toda la industria de la salud



Según Vaquer, "el aporte de la tecnología frente a la situación de pandemia ha sido enorme: ha quedado en evidencia el importante valor de la telemedicina. Sin embargo, se debe seguir trabajando para brindar mejores experiencias digitales mediante un acceso equitativo a esas herramientas, lo que tiene que ver con mejoras en la infraestructura o el entrenamiento de los actores para su correcto uso".

Desde Adecra (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina) + Cedim (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio) plantean: "El panorama económico y sanitario post covid es complejo y sombrío, pero también sabemos que el sistema es perfectible. Por eso, creemos que el diálogo profundo y sostenido con los distintos actores con los que formamos parte del sistema de salud -Gobierno, financiadores y sindicatos- puede ayudarnos a avanzar hacia un camino de sustentabilidad, con recursos económicos genuinos y sin distorsiones financieras para todos los subsectores del área".

Desde el punto de vista de las inversiones, "desde el sector prestador de salud privada debemos seguir trabajando para encontrar las herramientas económico-financieras y productivas que permitan a las instituciones apostar plenamente al desarrollo tecnológico, a través de la inversión en equipamiento e instalaciones, y la capacitación continua y en todos los niveles que los equipos de salud requieren para brindar prestaciones de calidad", enfatizan desde las Cámaras.

"La inversión en investigación clínica es un camino fundamental para generar avances científicos cualitativos que beneficien a los pacientes", agrega Diddi, de Bristol Myers Squibb. En Argentina, se estima que, en 2020, la inversión privada en I+D de compañías farmacéuticas representó el 28% de la inversión total en la Argentina.

Flavio Sánchez, director general de Telerad, considera que "la salud preventiva es fundamental. Mayores centros de atención primaria, como la atención del médico de cabecera que ayuda a prevenir las enfermedades, permitirá hacer eficiente la atención en hospitales y en clínicas. Tener un programa de inversiones en telemedicina adecuado es fundamental".

AGENDA POS-COVID

Para los voceros de Adecra + Cedim es necesario acordar objetivos socioeconómicos inmediatos y mediatos, cumplibles, que permitan a los prestadores de salud privada recuperar su "autonomía socioeconómica", salir de los subsidios y equilibrar su ecuación.

Rubén Torres, coordinador del Ideatón Salud, proyecto que apunta a generar iniciativas para discutir la sostenibilidad financiera del sistema de salud, aconseja aprovechar el contexto de la salida de la pandemia "para discutir cómo hacemos sustentable el sistema de salud que necesitan los argentinos, porque el actual modelo no es sostenible en el tiempo".

Según el sanitarista, padecemos un sistema que no es sustentable, que es inequitativo y que gasta mal, a pesar de tener una razonable tasa de contribución cercana al 10% del PBI. "Esta situación no es atribuible a una gestión, ni a un gobierno en particular, sino que se viene arrastrando desde hace décadas, aunque sin duda se agrava con la caída de ingresos y de recaudación a partir del contexto económico", explica.

"Podemos seguir intentado con la aplicación de parches, pero hay que avanzar en una modificación que involucre a los tres pilares: la seguridad social, el sector privado y el sector público, discutiendo cuánto y cómo aportan cada uno".

Para el doctor Oscar Mendiz, director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, la salud en el país está en emergencia desde hace 20 años, y comprar respiradores o agregar camas de ninguna manera soluciona los problemas crónicos que afrontamos.

"Si se vuelve a relegar, los dirigentes lo dejarán de lado como ha sucedido por muchos años. El actual es un sistema fragmentado, desorganizado, superpuesto, lleno de burocracia que malgasta el dinero de manera ineficiente. Bajo estos conceptos no creo que tengamos tantas diferencias como para que podamos dejar de hacer política barata e ineficiente y nos juntemos a discutir una política de estado para la salud a 15-20 años que exceda a los partidos políticos", sentencia.

"Debe irse a una medicina basada en el valor, es decir, que el dinero que se invierte tiene que volver en resultados de más y mejor vida de quienes lo reciben y, para ello, es prioritario organizarlo", dice. "Y quizás lo más importante es que ahora que los aplausos se acallaron hay que ocuparse seriamente del personal de salud. No sólo los que más en contacto estuvieron con pacientes con covid, sino todos. Todo el personal está sumamente cansado, decepcionado y preocupado. El desprecio del sistema, y un poco también de la sociedad, por el personal de salud hacen que mucha gente esté pensando seriamente en abandonar, y los jóvenes en ni siquiera intentarlo. La retribución en algunos caos vergonzosas de personal altamente calificado ha llevado al multiempleo, a la falta de tiempo para una atención adecuada del paciente, despersonalización en el trato, falta de empatía e interés, stress crónico y problemas de salud física y mental".

Por último, Héctor Pourtalé, CEO del Movimiento Salud 2030, una plataforma de co-creación que reúne a expertos, emprendedores, innovadores y organizaciones que trabajan en el cuidado de la salud, concluye: "La agenda post pandemia tiene un claro mensaje: sin colaboración e innovación, no habrá transformación de la salud. En Latinoamérica en general y en Argentina en particular se necesitan soluciones para brindar a los pacientes una atención de calidad y sin demoras, mejorar la interoperabilidad de los datos del sistema de salud, y propiciar las condiciones para diagnósticos oportunos y precisos, para acceder a opciones terapéuticas y para mantener el tratamiento adecuado el tiempo necesario".