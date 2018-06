YPF busca liderar la transición energética

Silvina Oberti, gerente de Departamento de Sustentabilidad de YPF, contó durante el panel el diferencial de la estrategia de la compañía:las energías sostenibles no se acotan a las renovables. Desarrolló que la energía más limpia y sostenible tiene que ver con dos ejes centrales: hacer más eficiente el portfolio de oil and gas que tiene la compañía, no sólo en términos de costos sino de emisiones de carbono, y al mismo tiempo impulsar las nuevas soluciones energéticas como las renovables. "La vocación de la empresa es poder proveer a la sociedad de la energía que necesita de una manera eficiente, sostenible y moderna. Para lograrlo tiene en cuenta también variables trasversales como la diversidad, foco en el cliente, la innovación y la tecnología", detalló la Gerente de Departamento de Sustentabilidad.