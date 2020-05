Vuelve el golf con la presencia de McIlroy y Johnson en un torneo a beneficio por coronavirus

Destacadas figuras del golf mundial reaparecerán en escena este domingo desde las 15 (hora argentina) en el marco de un torneo benéfico con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. El actual número 1 del ranking mundial Rory McIlroy y Dustin Johnson se enfrentarán a Rickie Fowler y el joven Matthew Wolff en el TaylorMade Driving Relief a disputarse en el Seminole Golf Club de Florida, con televisación de Golf Channel.

A la espera de la reanudación del PGA Tour prevista para el 11 de junio, el comisionado del PGA Tour declaró: "Estamos entusiasmados con el regreso seguro y responsable del golf en vivo y la oportunidad de recaudar fondos. Con cuatro de las principales estrellas del PGA TOUR participando, los fanáticos del golf de todo el mundo pueden esperar un evento único y entretenido”.

Modo de competición

El norirlandés McIlroy y el estadounidense Johnson (5° del ranking mundial) competirán juntos en nombre de la American Nurses Foundation mientras que la dupla Fowler (27°)-Wolff (110°) representará a la Fundación CDC.

El certamen se desarrollará con el formato skins, que consiste en un juego por hoyos donde cada uno tiene un valor estipulado. Cada integrante jugará su propia pelota y, en cada hoyo, la puntuación más baja entre los dos jugadores será la del equipo.

“Ha sido difícil presenciar lo que muchos están soportando en las últimas semanas debido a la pandemia de COVID-19. Espero que podamos proporcionar un respiro y entretenimiento para quienes sintonizan en todo el mundo”, comentó McIlroy acerca del torneo.

Premios

Habrá apuestas en cada hoyo, con tres millones de dólares en disputa. Cada equipo comenzará con 500 mil dólares. Cada uno de los primeros seis hoyos valdrá 50 mil dólares, del 7 al 16 habrá 100 mil en disputa en cada uno mientras que en el 17 serán 200 mil. Si hay un empate, el premio se suma al siguiente hoyo.

El premio del 18 serán 500 mil y, en caso de no haber un ganador, su definición dependerá del horario. Si finaliza antes de las 17.45 (hora local) volverán al hoyo 17 partiendo desde 125 yardas. En cambio, si termina más tarde, se decidirá mediante una competencia closest to the pin (gana quien consigue golpear más cerca del hoyo).

Además, Farmers Insurance brinda un bono adicional de 25 mil dólares por birdie, 50 mil por águila y 150 mil en caso de un hoyo en uno o doble águila. No obstante, el dinero acumulado por estos adicionales no contará para definir el equipo ganador.

Protocolo de seguridad

En cuanto al desarrollo de la jornada del TaylorMade Driving Relief, se tomarán medidas para cuidar la salud de todos los involucrados (jugadores, equipo televisivo y personal de la organización): se realizarán test a todos los participantes y se establecerán pautas para respetar la distancia entre las personas.

Debido a que no habrá caddies, los jugadores tendrán que llevar su propia bolsa, pero sí se permitirá el uso de dispositivos para medir las distancias. Además, entre las indicaciones del protocolo por COVID-19, se destaca que no se rastrillarán los bunkers ni se podrán tocar los palos de las banderas.

Al igual que sucederá el primer mes de regreso de la competencia del circuito profesional, el evento será sin público y será trasmitido por televisión. En Argentina se podrá ver a través de la señal Golf Channel (canal 528 y 1528 en DirecTV, 110 de Cablevisión y 110 y 1020 de Telecentro). También se podrá seguir la previa y los dos primeros hoyos desde la cuenta oficial de Twitter del PGA Tour (@PGATOUR).

Las distintas entidades de golf de todo el mundo se encuentras evaluando distintas maneras de retomar la actividad con estrictos protocolos de prevención. En Europa, Australia y algunas provincias de Argentina se conocieron avances orientados hacia la habilitación de la práctica deportiva. Al torneo TaylorMade Driving Relief se sumará el desafío entre Tiger Woods y Phil Mickelson previsto para el 24 de mayo en Florida, en lo que será la revancha del duelo que tuvieron en 2008.