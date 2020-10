“Vemos a la política como una manera de mejorarle la vida a la gente”

Su recorrido profesional y por el sector privado, su vocación por la política y cuál fue su puerta de entrada, su vínculo con Horacio Rodríguez Larreta y el desafío que supuso la pandemia a la hora de gestionar. Sobre esos temas, entre otros, se explayó Felipe Miguel, el jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires.

“En mi vida hay un antes y un después de la actividad política, de la función pública, que coincide con mi conocimiento de Horacio y de trabajar con él”, comenzó Miguel, quien contó cómo fue su trayectoria por el sector privado antes de llegar al Pro: “Arranqué estudiando derecho, trabajé como abogado, en Tribunales y en un estudio jurídico. Después como gerente de legales en una compañía de seguros. Luego elegí vivir y trabajar en Estados Unidos y Europa, con funciones de gestión. Cuando volví a Argentina, volví a trabajar desde la gestión y como emprendedor en diferentes emprendimientos que llevamos adelante. Siempre tuve alguna vocación por la política. Siento que fue un proceso, un camino a recorrer. Desde chico me atraía. Lo que sí sentí es que la política en Argentina durante mucho tiempo expulsaba a mucha gente y a mí me pasó seguramente algo de eso. Por eso desarrollé mi camino en el sector privado durante veinte años. Hasta que conocí el proyecto de Mauricio (Macri), del Pro, donde me empecé a acercar”.

Miguel sostuvo que con un grupo de amigos abrió un local partidario, y lo calificó como sus “primeros pasos de aproximación”. “Encontré un espacio que veía la política de una manera diferente. Un espacio donde se veía la política como una manera de mejorarle la vida a la gente. Que era una parte de la matriz de pensamiento: cómo le mejoramos la vida a la gente a través de lo que estamos haciendo. Cuando empecé a trabajar en el gobierno de la Ciudad, muchas veces en el análisis de proyectos, de iniciativas, en la toma de decisiones, la pregunta definitiva era: cómo esto la cambia la vida a la gente”, señaló el funcionario porteño, quien remarcó que “la política tiene una capacidad de impacto con las decisiones que se llevan adelante, que difícilmente lo tenga otra actividad”. “Y eso gratifica cuando uno ve los resultados de esas transformaciones y cómo impacta positivamente en la gente. La contracara de eso es una satisfacción muy grande”, señaló.

Al referirse a Rodríguez Larreta, Miguel sostuvo que “tiene una dedicación y una capacidad de trabajo fenomenal” y que su relación con el jefe de Gobierno porteño “se forjó en base a la confianza y una afinidad en términos de los valores, pero también en la forma de trabajar juntos”. “Trabajar con Horacio es fácil, me resulta sencillo porque fluye, es muy natural la manera en la que encaramos los planes que desarrollamos, las iniciativas. No hay dudas que gestionar la Ciudad de Buenos Aires con Horacio, es como jugar al fútbol con Messi. Cuando uno entra en una nueva actividad, nada mejor justamente que alguien que ayuda a que uno pueda recorrer esa curva de aprendizaje lo más rápido posible”, subrayó.

Miguel aseguró que la pandemia supuso “el desafío de gestión más importante y exigente” de su carrera, a la vez que valoró el esfuerzo y compromiso de su equipo de trabajo “por su vocación de servicio”. “Tuvimos casi dos gobiernos en paralelos, digamos. Gestionar la Ciudad para que siga en marcha, y afrontar muchas otras actividades que no estaban. Hubo gente que se fue a administrar un hotel, por ejemplo, porque se hospedaban los repatriados y después los enfermos leves”, señaló el funcionario, quien concluyó: “En este momento lo que nos obsesiona es, manteniendo la atención sobre la salud y todos los cuidados necesarios para seguir con esta tendencia a la baja en los contagios, con un sistema de salud que siempre estuvo en condiciones de dar respuestas a los ciudadanos, también acompañar la retoma de la actividad. Una de las cosas es la vuelta a clases, que es una de las cosas que más nos obsesiona. Y también que todos puedan volver a trabajar. En términos laborales, lo que le tocó pasar a mucha gente es durísimo y por lo tanto tenemos que recorrer este camino lo más rápido posible para recuperar las fuentes de trabajo y las economías familiares”.