Útiles escolares, un segmento que aún deja interrogantes

La industria de los útiles viene en caída. De acuerdo a los datos suministrados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas medidas en cantidades tuvieron un declive del 6% en febrero del año pasado y del 5,8% en marzo de ese año. Pero los negocios de artículos de librería finalizaron durante esos meses con un leve repunte en ventas por el inicio del ciclo escolar. Sin embargo, la salida de esos productos fue bastante más modesta que en 2016. Si bien desde el sector son optimistas y aseguran que en 2018 los números cerrarán en alza, por ahora las ventas vienen contenidas.

"Creemos que este comienzo de año cerrará con números más favorables que en 2017. Los feriados de carnaval no retrasaron las ventas como el ciclo pasado y las clases comenzarán a principios de marzo", explica Daniel Iglesias López, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA).

A esto se sumó la competencia de vendedores ilegales, tanto en la modalidad manteros como ambulantes o en ‘saladitas’ que en las grandes ciudades perjudicaron las operaciones. "La expectativa para este año es mejorar las ventas sobre la base de una medición de actividad minorista muy baja del año pasado", agregan desde CAME.

Si bien desde CAPLA aseguraron que los productos escolares no aumentarán en febrero y marzo, cuando se dan los picos de demanda, indicaron que durante el año los valores de estos productos sufrieron un incremento interanual del 22%, apenas por debajo de la inflación que cerró, según datos oficiales del Indec, en 25%. Sin embargo las consultoras privadas hablan de una suba que alcanzó el 30%.

Pronóstico

Las principales marcas se preparan desde para esta época del año. Si bien reconocen que 2017 no cerró con los números esperados, afirman que en 2018 la situación se revertirá. "Esperamos un crecimiento del 22% respecto a la venta de la temporada pasada. La estimación por encima de la inflación viene dada en parte por el crecimiento lógico de las últimas aperturas que estuvimos haciendo, ya que para algunas tiendas será la primera o segunda temporada. Y en parte por el crecimiento de las sucursales ya más maduras, que siguen evolucionando y ofreciendo más y mejores servicios y productos", explica Vanesa Castro, gerente de Marketing de Staples.

Sin embargo, al ritmo que se vienen desarrollando las ventas, muchos esperan que las cantidades vendidas sean mayores que las del año pasado, pero son más cautos y apuestan a tener un 2018 similar a 2017. "En términos de consumo, desde el sector se espera una temporada muy similar a la anterior. Si bien se observan algunos signos de recuperación, tanto fabricantes como comerciantes se muestran cautos en cuanto a las expectativas de ventas", sostieneGisela Carricaburu, BIC Brand Manager Stationery para Región Sur. "La cantidad de alumnos en la Argentina no varía sustancialmente de un año a otro, pero creemos que superaremos las ventas del 2017. Esto se podrá lograr con la colaboración de algunos de nuestros productos donde el diseño acompaña la tendencia de los consumidores", agrega Silvia Vigo, supervisora de Producto Escolar y Capacitaciones Educativas, Dirección de Negocio Papel de Ledesma.

Segundas marcas

Desde el sector esperan que las segundas marcas y las líneas más económicas sean las protagonistas de las ventas. Y es por eso que también se prevé que las principales marcas de útiles salgan a la cancha con ofertas y propuestas superadoras para hacerle frente a estos nuevos jugadores. "La apertura en la restricción a las importaciones dio ingreso a nuevos productos de bajo precio. No obstante el consumidor es quien finalmente elige frente a la góndola y en este sentido tienden a balancear buscando una buena relación precio-calidad; en este escenario las primeras marcas se ven desafiadas a ofrecer propuestas atractivas que cubran esta necesidad", sostiene Carricaburu.

Además, apuestan a que el comprador elija las marcas conocidas porque le da una cierta tranquilidad y respaldo y no innove en productos nuevos. Lo cierto es que en un mismo artículo puede haber una diferencia abultada según la marca. Por ejemplo, una lapicera tiene un rango de precios que va desde los $ 25 a los $ 260, dependiendo de su calidad. "El padre suele comparar distintos presupuestos y alternativas, pero la mayoría prefiere ir a lo seguro y respetar las marcas y características que el colegio indica en la lista para evitar posibles contratiempos en el aula, y eso acorta mucho las posibilidades de optar por líneas más económicas", concluye Castro.

Mayoristas

¿Aumentos?

Así como las segundas líneas empiezan a tomar protagonismo, los mayoristas también lo hacen. Hace varios años, los padres se juntan en grupos, hacen compras grandes, para luego dividir los artículos en este tipo de retail. "Conocemos esta realidad y esta tendencia en crecimiento, pero no contamos con un canal mayorista, sino que como alternativa a eso ofrecemos un descuento directo sobre el precio de lista (25% off) a quienes nos las envían por mail y también hacemos un trabajo previo de alianzas con clubes de descuentos y acuerdos con bancos para dar bonificaciones directas e individuales", cuenta Castro, de Staples. "Consideramos que la propuesta es superadora frente a la organización que requiere ir a un mayorista si se tienen en cuenta detalles logísticos que luego se transforman en detalles no menores, como el traslado de una compra de productos en bultos grandes sin delivery, la posterior repartición de los mismos, los horarios, el servicio distinto que brindan, contar con la voluntad de 3 o 4 padres que se hagan cargo de ir, juntar la plata, no poder pagar en cuotas sin interés", concluye.Desde CAPLA aseguraron que los precios no aumentan en febrero ni en marzo por la creciente demanda. Las principales marcas de útiles coinciden aunque sostienen que en algunos casos se registran alzas lo que genera que muchos padres decidan anticiparse y comprar los kits escolares en diciembre, además con la inyección de dinero que genera el aguinaldo. "Por lo general el mix de productos se define con bastante anticipación y ya en diciembre se ponen a disposición para la venta tanto en el canal online como en tiendas los productos con el precio que mantendrán durante la temporada. De todas formas, más allá de esto notamos que años tras año hay una tendencia creciente por resolver la compra en diciembre, en parte por el ‘por las dudas’ que genera las expectativas de inflación de la gente y por otra parte por la comodidad de irse de vacaciones ya habiendo resuelto ese tema y no estar a las corridas al volver del descanso", explica Castro.

"Los shoppers de librería buscan hacer cada vez más eficiente la compra de vuelta a clases. Siendo éste un gasto ineludible en el primer trimestre, buscan alternativas para reducir los costos y anticipar la compra a diciembre es una de las opciones para reducir el impacto en la economía de la familia", agregala fuente consultada de BIC.

La mayoría de las librerías arman sus packs escolares con promociones y financiación de pago a fin de diciembre y aseguran que son cada vez más los que deciden anticipar las compras en diciembre y enero. "Las familias que no se toman vacaciones en el primer mes del año vienen a comprar en esa época, encuentran más variedad, mejor atención, ya que hay menos gente y pueden resolver el inicio de clases con anticipación", destaca Karysaid Ramos, jefe de Marketing de la librería Lyris.

Lanzamientos

En el primer trimestre las marcas presentan un variado catálogo de productos. Desde Staples la novedad es una herramienta online cuya mayor ventaja es la practicidad y rapidez. "Esta página tiene las listas de los colegios ya precargadas, identificadas por grado, institución y barrio, para que los padres la puedan comprar con un click y no tengan que buscar uno a uno los productos", detalla Castro.

Las productos con licencia son fundamentales en cada temporada de inicio de clases. "Los que más vamos a estar impulsando son los de la línea Star Wars y Soy Luna. Si bien son licencias que ya el año pasado fueron furor, todo indicaría que este auge seguirá vigente", agrega.

Desde BIC, los colores serán los protagonistas. "La variedad de colores, y las colecciones de nuevas paletas son una tendencia creciente no sólo en lápices sino también en bolígrafos. Este año, con BIC Evolution presentamos un pack que con 36 colores y nuevos colores de tintas Fashion en lo que respecta a bolígrafos, con colores inéditos como Neon, o dorado", explica Carricabur.

En tanto, desde Laprida, de la empresa Ángel Estrada, lanzaron su nueva línea de cuadernos y repuestos escolares para el ciclo lectivo 2018. La nueva colección está compuesta por cuadernos AB7 de 60 hojas, en su medida habitual de 21x27 que están principalmente destinados a los estudiantes que transitan la etapa escolar así como también, la vida universitaria.

Supermercados se preparan para ir a la escuela

Los supermercados se transformaron en un competidor para las librerías y el sector espera un buen nivel de ventas, pero reconoce que los consumidores son austeros.

"Las expectativas de ventas son buenas. Sabemos que -cada vez más- los clientes compran cuando ven una oportunidad. Un perfil austero que se ha ido consolidando en los últimos años. Buscamos ofrecer productos que hagan la diferencia, en precio y surtido. Una buena oferta que abarque desde opciones económicas en todas las categorías y productos de marcas propias, hasta productos importados y con licencias, como Disney", sostiene Dolores Fernández Lobbe, directora Comercial de Walmart Argentina.

Desde Coto, comentan: "Esperamos seguir consolidándonos como una alternativa de calidad y variedad. El año pasado fue muy positivo para nuestra compañía, en virtud al avance logrado en varias categorías asociadas a la vuelta al cole, y esperamos repetir este año la misma performance", agrega Roberto Mayo, gerente de Publicidad y Marketing.

Los supermercadistas saben que la clave para captar clientes es ofrecer buenos precios, por eso en verano se avocan a diagramar una cartera de precios tentadores. "La estrategia está centrada en tener el precio más bajo todos los días, haciendo foco en las marcas propias Great Value (útiles), Simply Basic (mochilas y luncheras) y George (indumentaria y calzado) con las cuales buscamos brindar una alternativa de excelente calidad, con diseños exclusivos al mejor precio. Vamos a ofrecer opciones de financiación con tarjeta de crédito, a la vez que los clientes van a poder encontrar más de 50 productos acordados con el Gobierno, en el marco de Precios Cuidados", explica Fernández Lobbe.