Una travesía tecnológica, solar y solidaria

Hasta hace un mes, a su mano derecha le faltaban cuatro de sus dedos. Los perdió una noche ya lejana, mientras intentaba destrabar una de las máquinas con las que trabajaba el campo, en la provincia de Entre Ríos. Ahora, Raúl, a sus 80 años, ve cuatro nuevos dedos aunque mecánicos en esa misma mano. Los tiene gracias al sol y a su energía, que es captada por los tres módulos fotovoltaicos que impulsan el funcionamiento de la impresora 3D con la que la organización sin fines de lucro Atomic Lab está viajando por la Argentina para ir creando prótesis en el camino.

La aventura de recorrer el país imprimiendo manos como la de Raúl y brazos mecánicos inició el 16 de julio, no solo para cambiar la vida de personas con una amputación, al entregarles una prótesis 100% personalizada y sin costo alguno, sino para conocer sus historias. Esta vez, sumando a la energía solar.

Aldano Pelusso, de Atomic Lab, relata a El Cronista cuál fue el origen y la fuente de inspiración del Argentinatón, el nombre con el que han bautizado a esta travesía. "Cuando empezamos con las prótesis, una de las primeras iniciativas que tuvimos fueron los Manotones, que eran como maratones de entrega de manos. Juntábamos en un espacio físico a las personas que venían a recibir la prótesis, a sus familias y a voluntarios de Atomic Lab que armaban y ensamblaban las manos en el momento. Era un espacio de encuentro, nos conocíamos", cuenta. "Después, como un hijo de los Manotones, nació Navidatón. Gino se vestía de Papá Noel, otros de Atomic nos vestíamos de elfos y salíamos a recorrer las casas entregando prótesis el 24 y el 25 de diciembre. Eso nos gustó mucho, porque se generaba un lindo encuentro en el que tomábamos mate con la familia y nos contaban cosas un poco más íntimas del día a día", continúa. Y completa: "El año pasado, dijimos por qué no hacemos lo mismo, pero un poco más largo y recorremos todo el interior para conocer diferentes puntos de la Argentina y a la gente, y también para poder solventar esa demanda grande de prótesis que teníamos por todo el país".

Aclara que, en un principio, no habían contemplado integrar paneles solares a esta aventura, dado que pensaban llevar armadas las prótesis desde Buenos Aires. Al ponerse a pensar en que en el camino podían aparecer nuevos casos, emergió la idea de colocar una impresora en la camioneta (con la que aún no contaban) y, cuando analizaron cómo iban a hacerla funcionar, consideraron como posible que sea por medio de paneles solares.

Por YASMÍN GONZÁLEZ BLANCO Mirá también En busca del combustible perfecto Es el gas más abundante tanto de la Tierra como del universo, y es capaz de alimentar desde dispositivos eléctricos hasta automóviles, trenes y aviones. El rol del hidrógeno en la transición energética, y las investigaciones a las que está siendo sujeto.

Tanto la camioneta como los módulos, la nafta y los viáticos de las primeras cuatro semanas del recorrido fueron financiados por Ford. "Salimos a buscar diferentes empresas. A la que más le interesó y se quiso sumar a largo plazo fue Ford. Hicimos la alianza, nos prestó una Ranger y nos bancó todo este proyecto económicamente", detalla Aldano.

Mapa de ruta

Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe son algunas de las provincias que Aldano menciona del itinerario de este viaje en el que han podido donar unas 45 prótesis, que se suman a las más de 800 entregas de Atomic Lab desde sus inicios. La diferencia es que estas últimas no requirieron de la electricidad convencional para ser elaboradas, sino de la energía renovable de los tres los paneles solares que colocaron en el techo de la camioneta y que, con la batería llena, viabilizan unas 16 horas de impresión contínua.

¿Por qué apostar por la energía renovable y hacer aún más solidario un proyecto que ya lo es en su naturaleza? Aldano dice que tuvieron varias razones, desde investigar y seguir con la línea de innovación e invención que los ha caracterizado desde su nacimiento como organización, hasta expandir la solidaridad del proyecto.

"Investigamos si existía y no encontramos ninguna impresora que funcionara con paneles solares. Nos pareció bastante interesante, un desafío, hacer una que pueda moverse a cualquier lado y seguir imprimiendo sin estar enchufada. Quisimos probar si realmente era posible, y el uso de energías renovables nos parece algo por lo que se tiene que ir apostando y no solamente ser solidarios con las personas a las que les estamos regalando las prótesis, sino también, por qué no, con el medioambiente", profundiza.

El beneficio, entonces, se da en términos de reducción de emisiones por consumo de energía. En cuanto a costos, si bien en la impresión 3D las prótesis se pueden fabricar por entre u$s 17 y u$s 25, según los datos que se manejan en Atomic Lab, al incorporar la energía solar los valores no bajarían tan significativamente. "Sí disminuiría un poco, porque esa electricidad que se gasta, no la estarías gastando, pero no sería algo tan brusco", explica Aldano a El Cronista.

De la travesía también participan Alexia Gozuk y Gino Tubaro, el fundador de Atomic Lab y quien fue reconocido por el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por "su liderazgo en crear innovadoras soluciones para ayudar a las personas con discapacidades a vivir sin límites".

Ellos tampoco los tienen. Llevan 11.000 kilómetros recorridos y tienen previsto convertirlos en 25.000. Con ese fin, el 1° de septiembre partieron en dirección a la Patagonia. Después de cinco semanas, retornaron siete días a Buenos Aires, tras lo cual volvieron a las rutas, esta vez, del centro de la Argentina. Es un tiempo en el que, alimentados por el sol, imprimieron unas 40 prótesis más promoviendo.

Las manos y brazos mecánicos de Atomic Lab están elaborados con plástico PLA, uno de los filamentos más comúnmente empleados en la impresión 3D y también uno de los más ecológicos disponibles. "No es un derivado del petróleo, por lo que no produce ningún tipo de alergia y es más sustentable. Por ejemplo, si andando en barco, a la persona se le cae la prótesis al mar, en un mes esta se desintegra totalmente. Es un plástico derivado del maíz que no contamina", apunta Aldano, quien aún se conmueve al recordar la sonrisa de Raúl aquel día en el que volvió a tener su mano derecha.

Daniela Mejía