Suele hablarse del Petróleo y Gas como una industria de hombres. Pero, recién ahora se está comenzando a indagar en la verdadera dimensión que posee la situación. En este sendero, la consultora Boston Consulting Group (BCG) y el World Petroleum Council (WPC) publicaron el primer estudio dedicado de lleno a la problemática, el cual se titula Reservas sin explotar: el equilibrio de género en Petróleo y Gas, y se actualizaría cada tres años ¿Su conclusión? Tal como la intuición indica, las mujeres están aquí, "terriblemente subrepresentadas". Y esta es una brecha que podría seguir creciendo.

La situación es tal que el sector en cuestión posee una de las distribuciones menos equitativas de todos los abarcados en el informe, que fue elaborado en base a una investigación propia de los autores que incluyó entrevistas en profundidad con más de 60 ejecutivos Senior, una encuesta a alrededor de 2.000 profesionales y datos cuantitativos proporcionados por las principales firmas del sector, las cuales, en conjunto, representan u$s 1,9 billón en ingresos y más del 25% del empleo de la industria.

Con un 22% de los puestos ocupados por mujeres, Petróleo y Gas solo es superado en su desequilibrio por la Construcción (11%), y está lejos no solo del más equitativo (Salud y Trabajo Social, con 60%), sino también del promedio general entre industrias (38%).

Brecha en ascenso

Y esta desigualdad no haría sino crecer a futuro, dado que el porcentaje de mujeres que forma parte de la fuerza laboral gasífera y petrolera cae con el tiempo, y lo hace de forma abrupta (de 25% a 17%), en particular, entre los puestos de gerencia intermedia y de alta dirección. "Esta tendencia no cambiará a menos que los CEOs hagan de la diversidad de género una prioridad estratégica más alta", cita el documento.En este sentido, es de destacar la dificultad que parece tener el género para acceder a los puestos jerárquicos más elevados de la industria. Tanto es así que la mayoría de las mujeres que continúa trabajando en ella luego de 15 o 20 años, tiene una oportunidad menor a 20% de conseguir un puesto de alta dirección.Dicho de otro modo, si bien hombres y mujeres comienzan sus carreras en pie de igualdad, ellas rara vez alcanzan la cima de las firmas en que se desempeñan. Esto, según el estudio, no se debe a una falta de ambición de su parte, sino que, en gran parte, es consecuencia de que, entre las mujeres que han estado muchos años en la industria, a relativamente pocas les fueron ofrecidos los puestos técnicos u operativos que sus colegas masculinos poseen y permiten acumular las experiencias críticas necesarias para avanzar hacia cargos de alta gerencia.Ahora bien, las percepciones en torno a los desafíos relativos al género que enfrentan las mujeres en este sector varían según a quien se le pregunte. Por caso, 57% de las mujeres encuestadas en el informe apuntaron recibir menos apoyo para avanzar hacia puestos de responsabilidad que sus contrapartes masculinos; solo 24% de los hombres consultados coincidió con esta apreciación. De forma similar, 56% de las mujeres afirmaron ser pasadas por alto en la elección de posiciones senior; solo 23% de los hombres estuvo de acuerdo."A menos que las empresas de Petróleo y Gas desa-rrollen una masa crítica de mujeres en todos los tipos de roles, no se producirá un cambio significativo en el equilibrio de género de la industria", concluye el estudio. "Siempre que el compromiso desde el liderazgo, especialmente de los CEOs, se mantenga lo suficientemente fuerte, el sector podría elevar la representación femenina de forma constante y, con el tiempo, recoger una serie de beneficios, incluyendo un mejor desempeño organizacional, creatividad, toma de decisiones y moral."