Triple impacto en toda la empresa

Durante el segundo panel de casos de éxito, referentes de empresas compartieron su mirada sobe la importancia de que los procesos vinculados a la sustentabilidad lleguen a toda la empresa. Los participantes fueron: Juan Mitjans, Gerente de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes; Sebastián Delgui, Director de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Mondelez Internacional Conu Sur; Diego Prado, Director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina; Karen Vizental de Comunicaciones Corporativas y sustentabilidad de Unilever Latinoamérica y Cono Sur.

Karen Vizental, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad en Unilever Latinoamérica y Cono Sur, dijo: "En nuestra empresa hubo una transformación del área a partir del desarrollo del plan de vida sustentable de Unilever que atraviesa todo lo que hacemos en la organización, no es algo especifico, sino que todos contribuimos para llevar a la práctica ese plan, lo que lo hace muy distinto a lo que llamábamos tradicionalmente responsabilidad social empresaria. Para eso, son muchas las inversiones en toda la cadena de valor. En los próximos años, por ejemplo, se invertirán $20 millones para tratar cómo reutilizamos el agua que usamos para producir nuestros productos. Además, contamos con marcas con propósitos que son aquellas que mejoran la calidad, su packaging, para hacerlos más sustentables, pero también con un propósito que tiene que ver con lo social".

Sebastián Delgui, Director de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Mondelez International Cono Sur, contó que la compañía tiene una estrategia bien definida para hacer crecer su negocio, pero también crecer el impacto. "Para lograrlo, nos basamos en cuatro pilares. Uno es el Well-Being Snacks, que busca mejorar los valores nutricionales de nuestros productos; otro tiene que ver con mejorar el impacto de las comunidades; el tercero tiene que ver con la sustentabilidad; y, por último, la seguridad de nuestra gente y de nuestros productos", señaló. En términos de inversión, el vocero destacó el programa mundial "Cocoa Life" para erradicar el trabajo infantil y otros locales que promueven la educación nutricional en los niños.

Diego Prado, Director de Asuntos Corporativos en Toyota Argentina, remarcó que cuando en la empresa hablan de sustentabilidad deben remitirse al origen de la compañía. "Para nosotros la sustentabilidad no es un área específica, sino que atraviesa todos los ejes de nuestras actividades. El crecimiento de la marca en el país se ha dado a partir de tener una visión sustentable, a largo plazo, sustentada en dos principios fundamentales: el kaizen y el respeto. Los mismos son rectores que atraviesan todo los ejes de la sustentabilidad, pero más que nada en lo ambiental al no producir ni comercializar vehículos de combustión tradicional. Otro compromiso es no producir despidos. La generación de empleo de calidad es uno de nuestros pilares", desarrolló.

Por último, Juan Mitjans, Gerente de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes, planteó que la empresa tiene, en el día, el sueño de unir a la gente por un mundo mejor. "Lo que buscamos es hacer crecer las comunidades y las economías regionales en donde estamos operando. En esta línea, hemos lanzado un nuevo compromiso: el Programa 100 + Sustentabilidad. Esto permitirá a la gente vivir mejor en los próximos cien años. Para nosotros la sustentabilidad no es un área, ni es parte del negocio, sino que es el negocio. Todas las decisiones de sustentabilidad que tomamos como compañía se basan eso. Tenemos un plan de inversiones de casi dos millones de dólares que hemos lanzado hace dos años hasta el 2020 están definidos con criterios de sustentabilidad, desde nuevas plantas de tratamiento de afluentes, nuevas plantas de biocombustibles para los camiones o la compra de envases retornables", explicó el orador. Para el ejecutivo, la sustentabilidad es la forma en la que hacen las cosas en toda la cadena de valor desde su producción hasta que llega al consumidor.