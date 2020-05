Tati Carballo, 4° argentino en el ranking mundial. "La cuarentena me enganchó en Malasia".

Miguel Ángel “Tati” Carballo tuvo un 2019 competitivo y muy prolífico. Tal vez el mejor de su carrera profesional. Este golfista respetado por su simpleza y perseverancia, se destaca y recorta en el lejano y difícil Asian Development Tour (ADT).



Con sus recién cumplidos 41, pasó su cumpleaños solo, por lo menos físicamente, porque la cuarentena global lo encontró en un departamento que alquiló en Malasia.



Tati Carballo es el 4° argentino mejor posicionado en el Ranking Mundial y ya había participado en el año 2006 en ese continente. Sin embargo en aquella época los teléfonos inteligentes recién comenzaban, la comunicación y adaptación era mucho más difícil que ahora. Volvió hace un par de años y fue sorprendido por la “occidentilización” y la amabilidad de los asiáticos.

Julia, Delfina y Miguel Ángel Carballo.

Este bahiense casado con María Laura tiene dos niñas; Delfina de 7 y Juliana de 4 años, y compartió con El Cronista una amable entrevista.

"La cuarentena me enganchó en Malasia", declaró Tati Carballo, el 4° argentino en el Ranking Mundial.

Un buen año en la lejana Asia.



Miguel Ángel Carballo vive con su familia en Buenos Aires y viaja (y mucho) para participar en los distintos circuitos del Asian Development Tour. Cuando tiene un par de semanas libres vuelve a su casa en Argentina a visitar a su familia y a entrenar en Pilar Golf.



¿Por qué decidiste ir a jugar a Asia?



Eso surgió en el 2017 cuando termine de jugar el PGA TOUR me quedé con categoría condicional para jugar en la Web en ese momento y tenía que ir a la segunda etapa de la escuela para poder tener tarjeta full. Pasé a la segunda etapa, pero en la final jugué mal. Podía volver al PGA Latinoamérica pero no estaba convencido de ninguna de las dos opciones.



Hacía rato que veníamos hablando con Sebastián Saavedra respecto al Asian Tour. De hecho, él me había contado que se iba a ir a jugar a la escuela del ASIAN TOUR en diciembre. De este modo, en noviembre, cuando terminó la final de la escuela en Estados Unidos, tomé la decisión de venir para Asia, sin saber cómo era todo por acá.

El Asian Tour tiene 2 giras, como la mayoría de los circuitos grandes. En Estados Unidos está el PGA Tour y su segunda gira es el Korn Ferry. En Europa está el European Tour y el Challenge Tour. En el caso de Asia, está el Asian Tour y el EDT TOUR. Éste último fue ganado por Carballo, y dado que el EDT TOUR y el Tour de Tailandia están integrados como uno sólo, es que se los denomina a ambos como “Co sancionados”.

Y el año pasado te fue muy bien…



El 2019 golfísticamente fue mi mejor momento como profesional. Gané 2 torneos en el mismo año. Primero uno de la segunda Gira de Asia que esta co sancionado con la gira de Tailandia, y después gané el Abierto de Indonesia y me aseguré la tarjeta del Asian Tour por segundo año y quedé 18 en la orden de mérito.



Para terminar el año fui a jugar a la escuela de Japón porque me había anotado la misma semana que gané en Indonesia y jugué segunda, tercera y la final.



En definitiva, lo más importante fue ganar el Abierto de Indonesia ya que me dio la posibilidad de tener dos años seguidos la tarjeta del Asian Tour.



Cómo fue en lo personal la experiencia de los Panamericanos



Fue una muy linda experiencia, era mi primera vez compitiendo en los Juegos Panamericanos. Me sorprendió el nivel de los jugadores, es obvio que cada país manda a los 2 mejores. Para que te des una idea, se ganó con un score que normalmente sucede un torneo de 144 jugadores. En los Panamericanos compiten tan sólo 36 y hubo 3 jugadores que hicieron menos 15.



Tuve chances todo el tiempo de sacar medalla. El sábado cometí un error que me costó caro y el domingo sabía que tenía que jugar bien si o si, y así todo estuve cerca. Finalmente terminé sexto.



¿Cómo estas entrenando o manteniéndote en esta época de Corona Virus?



Esta cuarentena me enganchó en Malasia, la misma semana que en Argentina. Acá cerraron todo. Sólo podés ir a comprar comida, ir a supermercados o farmacias.



Estoy en un departamento donde estoy aprendiendo a cocinarme porque nunca lo había hecho, solo sabía hacer asados. Una nueva etapa de mi vida, también hago ejercicios para mantenerme activo y algunos swings para no olvidarme (risas).

Tati y Tiger

El 22 de marzo cumpliste años justo cuando ya había arrancado la cuarentena. ¿Cómo lo pasaste?



Si, cayó domingo mi cumpleaños. Tenía previsto esa semana estar en India pero me tocó Malasia.



Mi festejo fue muy tranquilo porque no se podía salir a ningún lado. Me hice unas buenas pastas con carne y recibí todo tipo de saludos por WhatsApp, Facebook y Twitter de familiares y amigos. El regalo más importante fue el feliz cumpleaños que me cantaron mis hijas y los dibujos que me enviaron.



De Bahía Blanca al Asian Tour



¿Cómo fueron tus comienzos?



Yo arranqué como caddie en el club de golf Palihue , en Bahía Blanca , a los 11 años. En esa época los caddies sólo podíamos jugar los lunes. A los 14 tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en el driving range del Club. Ahí fue donde más aprendí y mejoré mi juego.

Azul, donde Carballo fue profesor durante dos años



A los 17 me fui a trabajar por la temporada de verano al Club de campo Santana en Claromeco. Luego vinieron dos años dando clases a menores en el Golf Club la Camila en Azul. En el 2002 volví a Bahía Blanca para empezar a trabajar en la escuela de menores y ese mismo año empecé a jugar profesionalmente en Buenos Aires.



¿Dónde y cómo entrenas?



Cuando estoy en Argentina entreno en Pilar Golf. Es un club donde me brindan todas las comodidades para poder hacerlo. Desde el 2018 entreno sólo. Mi amigo Claudio Sapag me ayuda con todo lo que es administrativo para poder dedicarme a lo mío que es jugar.



Todos los años hago una pre temporada física para poder prevenir lesiones y poder jugar bien todo el año. Durante todo el año también hago ejercicios tres veces por semana.



¿Cómo definís tu estilo?



Soy un clásico. Tengo un swing sencillo no con mucha técnica, como los jugadores de antes. Cuando yo arranqué aprendí mucho viendo el swing de los grandes jugadores. Trataba de imitarles sus movimientos, fue muy inspirador.

Ahora está de moda China. ¿Jugaste torneos allá?



Fui a jugar un torneo del Asian Tour en el 2018 a China. Realmente me sorprendieron mucho lo avanzados que están en sus construcciones y en sus desarrollos tecnológicos. Ya había estado en el 2006, pero en una isla, en un resort. Poco me acuerdo de esa época.



¿Cuáles son tus planes para cuando se reactive el golf?



Mi prioridad es el Asian Tour. En segundo términos es la segunda Gira de Japón, y combinar en la medida que pueda, algunos torneos con el All Tailand.