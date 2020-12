El 3 de diciembre a las 8 de la mañana se disputó la Copa Costumbres Argentinas, la segunda fecha del circuito El Cronista Open Golf.

Pese a la abundante lluvia del día anterior, el campo San Andrés Golf Club donde se llevó a cabo esta fecha, se encontró en perfecto estado. Todos los jugadores disfrutaron de un día a pleno sol, con bastante calor, pero sin dejar de ser una jornada ideal para recorrer los 18 hoyos.

Cada uno de los asistentes fue recibido por las distintas marcas que estuvieron presentes en el campo. Todos se fueron con regalos, con muchas sorpresas y con la alegría de volver al torneo de El Cronista Open Golf.

Esta segunda fecha se llama COPA COSTUMBRES ARGENTINAS, porque ellos quieren formar parte del circuito de El Cronista Open Golf, dado que creen que "La práctica de este deporte propicia un clima ideal para poder vivenciar nuevas experiencias y disfrutarlas con amigos y en familia."

Entre las 7:45am y las 8 de la mañana salió el primero de los equipos. Un grupo de amigos que dijo "impecable organización, siempre quiero volver."

Se juntaron 182 golfistas, entre los cuales se encontraron figuras como Marcelo Bosch exjugador argentino de rugby, Gastón Soffritti actor y músico argentino, y los periodistas Felipe Mc Gough y Wally Gattiker.

La pasión de las figuras que participaron de la fecha

En esta nueva fecha de El Cronista Open Golf, para participar por la copa Costumbres Argentinas, se acercaron casi 200 golfistas, entre los cuales hubo figuras que aman el golf y los greens, además de sus otras pasiones, como el rugby, la actuación y la música.

Intentando no molestar demasiado a los jugadores, El Cronista pudo entablar una pequeña conversación con algunos de ellos para conocer sus sensaciones sobre la jornada.

Marcelo Bosch

Marcelo Bosch, exjugador argentino de rugby, participó con mucho entusiasmo de la jornada. En unos momentos de tranquilidad, compartió con este medio que, simplemente, se acercó para pasarla bien y disfrutar con amigos. "Y, si uno puede pegar bien, se disfruta un poco más", aseguró.

"Me fui de la Argentina hace 14 años. Estuve siete años viviendo en Francia y otros siete años viviendo en Inglaterra. Llegué al país hace más o menos tres meses, y hace un poco más de un mes que estoy jugando al golf una vez por semana", compartió el exrugbier.

Más allá de su claro amor por la ovalada, Bosch se inició en el golf desde pequeño: "Mi papá me enseñó de chico las cosas básicas del deporte, me inició en el golf, me enseñó a jugar y a agarrar el palo; yo lo acompañaba al driving a tirar pelotas, y así empecé a aprender de a poco".

Su formación, no obstante, fue amateur: "Nunca tuve profesor, todo me lo enseñó mi papá, me enseñó un swing medianamente bueno y, por suerte, me puedo divertir con lo que aprendí".

"Cuando estuve afuera, no dejé de jugar; en Francia tenía un lindo grupo de golf y en Inglaterra también, obviamente que, a veces, es difícil de coordinar todo, con familia y mi profesión, pero cuando podía jugaba, porque siempre me gustó mucho", compartió Bosch distendido.

"En Inglaterra me gustaba Centurión Club, un canchón espectacular donde he jugado bastante", cerró.

Gastón Soffritti

Gastón Soffritti es un actor y músico argentino, reconocido por haber participado en éxitos de la pantalla chica como Patito Feo, Floriciencia, Graduados, Por amarte así, Simona e Inconveniencia, entre otros.

Sin embargo, el artista nacido en 1991 también tiene otra pasión, y El Cronista lo vio jugar en la Copa Costumbres Argentinas. Durante un momento de relax, el también productor confesó que hace más o menos unos 10 años que juega al golf.

"Mi padrino me regaló una bolsa de golf cuando era chico, a los 12 o 13 años más o menos, y ahí arranqué a acompañarlo a él, pero todavía no jugaba", recuerda Soffritti cómo aquellos primeros pasos para acercarse a este deporte.

Un jugador de su equipo es socio del San Andrés Golf Club. "Me invitó un amigo, que es socio de toda la vida", compartió.