Reino Unido: la generación eléctrica, en su nivel más bajo desde 1994

Con una apuesta hacia la eficiencia y la introducción de fuentes renovables, el Reino Unido concluyó 2018 con importantes hitos en materia energética, según un análisis elaborado por Carbon Brief.

Uno de ellos: durante el año, la cantidad de electricidad generada en la isla cayó a 335 TWh, su nivel más bajo en un cuarto de siglo, esto es, desde 1994 (cuando Tony Blair asumió el liderazgo laborista y Nelson Mandela, la presidencia de Sudáfrica; Bill Clinton transitaba su segundo año como presidente de los Estados Unidos; y se fundaba Amazon). A su vez, la generación per cápita registró su nivel más bajo desde 1984.

Otro hito: la generación eléctrica renovable contabilizó por 33% del total, ganando cuatro puntos frente a 2017 (29%) y marcando un récord para el país. Sumadas estas con la nuclear, la proporción de fuentes bajas en carbono alcanzó al 53% de la matriz británica de 2018, llevando a que la proporción de combustibles fósiles se ubicará en su nivel más bajo a la fecha (46%, con 17 TWh de carbón 5% del total y caída interanual del 25% y 132 TWh de gas 39% del total y caída de 4% vs. el año anterior). Una a una: la energía eólica generó 58 TWh, el 17% del total, con una suba interanual del 16%; la solar generó 13 TWh, 4% del total, con aumento interanual del 11%; la biomasa generó 36 TWh, participando con el 11% e incrementando 13% respecto del año anterior; y la nuclear generó 65 TWh, sumando el 19% del total, pero cayendo 7% con relación a 2017.

En este sentido, el estudio de Carbon Brief repara en que "la menor generación de electricidad per cápita y los suministros más limpios contribuyeron, en partes aproximadamente iguales, a la reducción de emisiones de dióxido de carbono del sector energético desde que la demanda alcanzó su punto máximo en 2005". En relación con ese año, la generación cayó 16% (63 TWh) y la per cápita, 24%. Esto "ha ayudado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del Reino Unido en general", a medida que la economía y la población crecieron.

"La decisión de este Gobierno de situar la transición hacia una energía más verde y limpia en el centro de nuestra moderna estrategia industrial está dando sus frutos", fueron las palabras con las que Claire Perry, ministra de Energía británica, se hizo eco del análisis de Carbon Brief. "Estamos invirtiendo más de 2500 millones de libras esterlinas en innovación baja en carbono para 2021, ayudando a que este mercado en auge prospere, creando puestos de trabajo, suministrando energía limpia y abordando el cambio climático", completó.