Qué y cómo debe asegurarse un municipio

Con menos de cuatro puntos del PBI destinado a la industria del Seguro, la Argentina no se caracteriza por tener una cultura aseguradora, ni siquiera por parte del Estado. Sin embargo, con el tiempo, esta situación está cambiando, en especial en los municipios, que se animan a investigar sus riesgos y cubrirlos en todas sus dimensiones: desde la cobertura de la flota de autos hasta los bienes patrimoniales. En este segmento, uno de los actores más fuertes es Provincia Seguros, que lleva emitidas unas 5.000 pólizas por unos $ 300 millones de primaje en 130 municipios bonaerenses, según revela Carlos Guevara, presidente de la compañía estatal.

"A través del contacto con ellos, hemos entendido que son pocas las compañías que manifiestan interés en este segmento. Esto nos da una mejor posibilidad, pero también una importante responsabilidad. Lo que hemos venido haciendo durante el último año es procurar identificar las necesidades de cada uno de los municipios, de manera tal de mejorarles su situación respecto a los seguros", dice a El Cronista el ejecutivo.

Además del tradicional seguro de autos, los municipios suelen contar con la cobertura básica y tradicional de incendio. Sin embargo, no se quedan allí y buscan coberturas más integrales. Un ejemplo es el producto de Todo Riesgo Operativo Municipios (TRO), que abarca las principales coberturas patrimoniales para la total protección frente a siniestros. En otro orden, continúa Guevara, para aquellos municipios donde el "riesgo agrícola ganadero es importante, hemos desarrollado una cobertura paramétrica basada en los índices de sequía o inundación del municipio en general".

En tanto, para los empleados, los municipios indagan en productos masivos para darles cobertura, ya sea en riesgos patrimoniales, como por ejemplo Autos y Combinado Familiar, como en Seguros de Vida y Accidentes Personales. El consejo del titular de Provincia Seguros es entender la cobertura como una inversión y que sea gestionada en un mapa integral de riesgos: "Una cobertura integral pueda reducir los costos del seguro".

El mayor costo de no asegurarse es tener que hacer frente a un siniestro debiendo disponer de partidas presupuestarias que no estaban destinadas a tal objetivo. En este sentido, para un organismo que debe manejarse con presupuestos aprobados previamente, es fundamental tener previsibilidad en el costo, explica Guevara. Por lo tanto, a través del seguro, no solo se conoce cuanto se va a gastar, sino que se limita el costo del seguro.