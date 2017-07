Pago y recojo, la nueva modalidad

Una nueva modalidad apunta a acabar con las filas para hacer compras pasando a retirar el producto previamente ordenado por un punto de entrega a convenir. Al prescindir de un servicio de logística, el acuerdo entre consumidor y comercio puede incluir algún descuento cuando se lo retira de manera presencial. El servicio implica la presencia de centrales de entrega en puntos estratégicos accesibles y rápidos, dado que, si se pasa a buscar un producto lo que menos se espera es hacer cola. Heladerías, pizzerías, cadenas de supermercados y electro, y otros se propusieron y propondrán implementar la modalidad pick-up como consecuencia del creciente fenómeno del e-commerce. De hecho, según datos de CACE, la mitad de los consumidores en e-commerce prefiere el envío a domicilio y la otra mitad opta por el pick-up.

Empresas como Packsapp y OCA ofrecen en el país un servicio de red pública de casilleros, llamados eLockers. El usuario tiene código de retiro por el locker que es generado en la plataforma y, en segundos, tiene la compra en sus manos. "Las ubicaciones están pensadas estratégicamente para que sean entornos seguros, cómodos y con amplio horario de atención", dicen desde Packsapp, y agregan que la prioridad es la conveniencia del usuario para que pase por su paquete "on the go", sin tener que desviarse de su rutina cotidiana. El sistema permite el intercambio automático de productos en 21 puntos, 18 en la Ciudad de Buenos Aires y tres en AMBA (San Justo, Berazategui y Valentín Alsina). OCA, a su vez, cuenta con un sistema similar en shoppings, supermercados y universidades, impulsado en primera instancia a través de usuarios y vendedores en MercadoLibre.

Según afirman los realizadores de Packasapp, el servicio es multitarget, es decir, puede ser usado tanto por empresas como por consumidores finales. En el segmento B2B (empresa a empresa), sirve a grandes y a emprendedores que comenzaron con una pequeña tienda online, ya que no requiere de una inversión inicial. Las pymes y vendedores particulares "pueden ofrecer la red de entregas Packasap a sus clientes y solo pagar por el uso efectivo que tengan sin tener un mínimo de compra", apuntan de la empresa.

En Freddo, por su parte, los clientes pueden realizar, desde el año pasado, sus pedidos online o telefónicamente, abonando con tarjeta de crédito y seleccionando una de las sucursales adheridas. En media hora, están habilitados para pasar a buscar su pedido retirándolo en un mostrador exclusivo para pick-up. La heladería se sumó hace poco a esta manera de hacer logística, mientras que Garbarino y Frávega ya cuentan con experiencia en el tema.

En la cuarta edición del Hot Sale 2017, Garbarino detalló que el 90% de los usuarios optó por retirar sus productos a través de la red de sucursales mediante el servicio pick-up. Con más de 3.000 productos en oferta y descuentos de hasta el 60%, las categorías más elegidas fueron TV, pequeños electrodomésticos y celulares, alcanzándose a vender cuatro unidades por minuto. Para Juan Martin Romero, director de Marketing e e-Commerce de Frávega, la modalidad de retiro por sucursal, sin costo alguno, "es muy solicitada en este tipo de eventos online", comprar en línea y elegir la opción de retiro gratuito en 24 horas en sus más de 100 sucursales alrededor del país y con ofertas hasta 50% de descuento.