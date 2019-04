Otra excelente jornada de juego y disfrute en El Cronista Open Golf

Así recibía Olivos Golf Club a los golfistas

Con los primeros equipos jugando desde las 8, la mañana empezaba con tranquilidad. Pero cerca de las 9, comenzaba a soplar un viento constante, que no cesó durante toda la jornada, en la localidad de Pablo Nogués.

Olivos Golf Club esperó ayer a los jugadores con una de las canchas más valoradas del país y con la combinación de campos que usa para los campeonatos profesionales. La Blanca y la Colorada estaban en óptimas condiciones para que los participantes de El Cronista Open Golf desplegaran un buen juego.

Jugadores desplazándose por el campo de juego.

Abordar un campo en un día con viento intenso requiere, ante todo, altas dosis de paciencia y muchas ganas de disfrutar. Sobre todo, cuando los que llegan en busca de cortar la semana laboral con un juego entre amigos, quieren estar alejados por un rato de las corridas cambiarias o la suba del riesgo país de la city porteña.

Varios empresarios y ejecutivos se presentan desde la primera fecha del Torneo y su idea es seguir hasta que finalice, pero no sólo se repitieron algunas caras sino que también aparecieron varias nuevas.

Ariel Vázquez, manager de SC Johnson contemplando su golpe.

Una de ellas fue Flavia Melzi, quien confesó que le gustaría que el deporte llegue a más mujeres y celebró la presencia de tres compañeras más en el campo. Otra de las presentes fue Patricia Montanelli, que es Sales Enablement de VMware y se mostró muy contenta por la invitación de El Cronista para el evento. “Hago este deporte más que nada para despejarme, ya que trabajo en Informática y la cabeza me vuela; aunque también lo elijo para viajar y para distenderme”.

Flavia Irene Melzi en el campo de juego.

Patricia Montanelli (VMware), otra de las mujeres de la fecha.

Algunos jugadores que se destacaron en la fecha anterior en Pingüinos CC, también se presentaron nuevamente muy motivados para seguir con el pie en el podio. Guillermo Sacchero manifestó que ganar le resultó una experiencia muy linda. “Lo siento como una realización personal, ganar motiva a seguir jugando, por eso seguimos en la fecha de hoy para intentar ganar otra vez”, dijo.

Otro de los que no dudó en continuar en el Torneo fue Adolfo de la Reta, que llegó desde Mendoza a Buenos Aires exclusivamente para jugar esta fecha y planteó que fue una sorpresa la fecha anterior, ya que “por el score que mantuve en esa categoría podía salir bien posicionado, pero no esperaba ganar, ya que no conocía la cancha”.

Ezequiel Ruiz, uno de los mas jovenes del torneo

Como en todas las fechas, los encargados de cumplir con las expectativas de los participantes fueron Martín Basile y Rolo Rossi de TrendinGolf. Y después del juego, Cuatro Gatos sirvió cerveza artesanal para todos los protagonistas del certamen y Antica Fórmula agasajó a cada uno de los golfistas con su ricos cócteles.

Para jugar bien al golf durante los días de viento, el secreto está en conseguir hacer un swing compacto para lograr un golpe sólido y preciso. Y lo que también ayuda mucho, es la templanza y la experiencia. El consejo aplica aplica para la vida misma. Mucho más si va acompañado de amigos, risas, abrazos y charlas eternas.

Los resultados

La jornada finalizó con Diego Becerra con un total de 69 golpes, como el mejor de la categoría 00-09, y con la misma cantidad de golpes, Néstor Antonio Calzado en la categoría 10-16. Al mismo tiempo, Claudio Gabriel Lucente, en la 17-24, y Nicolás Ramírez, en la clasificación 25-36, cerraron con 72 golpes cada uno.

Por otro lado, los best approach fueron conquistados por Sebastián Fiocca en el hoyo 3; Mario Ignes en el hoyo 7; Francisco Lean de Rosos en el 13; y Néstor Antonio Calzado, en el hoyo 17, también ganador de la categoría 10-6.

Santiago Ramos Mejía en el bunker

La próxima fecha

El 9 de mayo se juega la cuarta fecha en Highland Park Golf y las pre-inscripciones ya se pueden realizar en www.cronista.com/opengolf.

Cobertura: Pablo Elías y Belén Campaña para Agencia Equisele