“Nos enorgullece haber logrado la mayor convocatoria del Pilar Golf en 13 años”

Los partidos de golf entre ejecutivos y empresarios para tomarse un respiro de la rutina o tener una reunión de negocios fuera de lo convencional, son cada vez más frecuentes en Argentina. Siguiendo esa premisa, El Cronista armó un circuito en las mejores canchas, con una propuesta diferente y Diego Mémoli, Director de Marketing y Circulación, contó los detalles de la organización y su experiencia en este deporte.

¿Cuándo comenzó tu relación con el golf?

- Empecé a jugar al Golf hace alrededor de 5 años, lamentablemente no hace mucho. Toda mi vida fui deportista, pero al golf le di la oportunidad hace poco. Cuando la gente dice que empezará a jugar a los 40, les digo que se perdieron por lo menos 30 años de uno de los deportes más lindos y más técnicos que existen. Por mi vida laboral sólo puedo jugar los sábados. Cuando no lo puedo hacer, pienso que no estoy actuando bien.

Mirá también Con indiscutido talento, Tiger Woods sigue sorprendiendo El estadounidense tuvo que resolver un golpe de rodillas, para sacar la pelota de debajo de un árbol y fiel a su estilo, lo hizo con mucho talento. Mirá el video del momento en que lo logra.

¿Qué significa este deporte en tu vida?

- Para mí es conectarme con la técnica del juego, los amigos y la naturaleza. Recomiendo que lo incorporen a su vida, especialmente, quienes tienen trabajos con alta exigencia intelectual. Sobre todo porque en Buenos Aires el golf está lejos de ser una actividad elitista. Hay una gran cantidad de clubes municipales, gremiales y privados, que son abiertos a todos aquellos que tengan hándicap, a un muy bajo costo. Un Green Fee parte de los $ 150 en días de semana y puede costar entre $ 300 y $ 600 un sábado o un domingo. Considero que no es restrictivo para nadie.

¿Tenés alguna cancha favorita? ¿Por qué?

- Hay varias. El Pilar Golf es una cancha excelente, abierta, con dificultades y muy bien mantenida. De hecho, es la única en la que no pierdo pelotitas entre las hojas que caen en el otoño. Cañuelas es impresionante, tiene greens rapidísimos y un diseño de cancha alucinante. La infraestructura e instalaciones son de un primerísimo nivel. Por su belleza y caídas, la cancha del Hotel Llao llao también está entre mis preferidas. El problema allí es que la belleza de Bariloche es tan impresionante, que siempre me distraje y jugué bastante mal. Hay un campo de golf en Exaltación de la Cruz que se llama Indio Cua, al que voy muy a menudo. Súper familiar y muy buena onda.

¿Hay algo que te distingue en esta disciplina?

- Soy un ´rustiquito´ súper perseverante. Lejos de ser un habilidoso, lo compenso tomando clases y jugando todas las veces que puedo. De los 15 días que tomé de vacaciones, jugué 11. Fui a la Costa argentina y coincidí con amigos golfistas. Por supuesto, salí temprano siempre, para al mediodía ya estar con mi familia.

Como mentor de este Torneo para El Cronista, ¿qué desafíos te propusiste?

- La realidad es que hay una afinidad total entre El Cronista y la Asociación Argentina de Golf. Es importantísima la cantidad de nuestros suscriptores que tienen Hándicap activo. En el primer Torneo que organizamos el año pasado se inscribieron 1300 personas. Un número increíble para un jueves y donde la cancha tenía capacidad para 200 jugadores. Esto nos motivó a organizar un circuito y es muy probable que sumemos nuevas fechas.

El desafío es ofrecer una jornada de golf en canchas de muy buen nivel y que los presentes accedan a una experiencia increíble, con buenos regalos, excelentes premios y con atenciones todo el tiempo. Por otro lado, estos torneos son un lugar perfecto para que las marcas, particularmente las de target, las denominadas B2B (business to business) y las que tienen carteras de inversiones, puedan interactuar y generar vínculos con posibles nuevos clientes.

¿Qué sensaciones viviste durante la primera jornada?

- Mi equipo trabajó realmente mucho para que todo fuera fantástico. Buscamos armar una propuesta que lo hiciera distinto a otro circuito. Ya desde el inicio nos esperaba el catering de Nohe Vargas, con jugos naturales y barritas de cereales gourmet. Al mediodía, nos recibió el equipo de Cuatro Gatos con dos canillas de excelente y helada cerveza artesanal. También hubo un bartender de Ántica Fórmula, que sorprendió con un extraordinario vermouth italiano, realmente sin compración en el mercado. Y Film Suez instaló una típica máquina de popcorns, mientras registraban el evento en video con cámaras y drones.

Los premios también fueron muy importantes. Para que todos tuvieran posibilidades, se armaron 4 categorías, en las que cada primer premio ganó una estadía para 4 personas en Solanas Punta del Este y los que salieron segundos, 2 noches para dos personas en la Posada del Quenti. Creo que todos los que participamos, lo pasamos fantástico. La jornada reunió a 155 players y nos enorgullece haber logrado la mayor convocatoria del Pilar Golf en 13 años.

¿Qué te gustaría que pase a lo largo de las 17 fechas que faltan?

- No sólo vamos a mantener el nivel de la primera fecha, sino que vamos a seguir trabajando para sorprender a los jugadores con nuevas propuestas.