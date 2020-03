Nominación mundial: Argentina es el mejor destino de golf de Sudamérica

Los World Golf Awards se celebran de forma ininterrumpida desde el año 2014. Argentina, junto con otros países de América Latina, forma parte de sus nominaciones anuales dentro de la categoría Mejor destino de golf de Sudamérica.

Antes de la séptima ceremonia anual de gala en Dubai, se abrió la votación para el 2020. Este año el evento se realizará en el Park Hyatt de Dubai durante el mes de octubre, y se llevará a cabo bajo un itinerario exclusivo de 3 días, que incluirá una gala especial y golf en The Dubai Creek Golf & Yatch Club.

Las nominaciones incluyen diferentes y bien variadas categorías en todo el mundo. Dentro de la categoría Mejor destino de golf de América Latina se encuentran los países: Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Uruguay

Otra de las categorías es Mejor operador turístico de golf de América Latina: Kallpa, SouthAmerica.travel y Viaventure America Central.

Y Argentina, además de estar incluida en esta nominación mundial, tiene otras nominaciones: El mejor campo de golf de Argentina, El mejor hotel de golf argentino, El mejor operador turístico de golf inbound de Argentina y El mejor operador turístico de golf de ida en Argentina.

Las votaciones se pueden realizar directamente desde la página web de los World Golf Awards, y los votantes pueden ser tanto del público en general, como miembros de la industria del golf. Hay tiempo para emitir el voto hasta el 1 de septiembre, eligiendo sólo a aquellos que están superando los límites de la excelencia y la innovación en el turismo de golf.

La ceremonia de los World Golf Awards 2020

Todo puede cambiar debido a la pandemia que está azotando al mundo entero, y se realizan actualizaciones constantes en su sitio web sobre el impacto que puede generar el coronavirus en el evento, y en el programa de golf de los World Golf Awards.

Actualización en el sitio sobre el impacto del coronavirus COVID-19 en el evento:

“Durante estos tiempos sin precedentes, deseamos asegurarle que la salud y el bienestar de nuestros colegas de la industria, nuestros socios y nuestro personal sigue siendo nuestra prioridad número uno. Estamos revisando constantemente la situación en torno al coronavirus COVID-19 y el impacto en nuestro evento y en el programa más amplio de World Golf Awards, de acuerdo con los consejos de salud pública y gubernamentales locales y nacionales y las pautas de la OMS. Consulte nuestro sitio web para obtener actualizaciones periódicas mientras continuamos monitoreando de cerca los desarrollos con la situación del coronavirus COVID-19. La unión siempre ha sido lo más importante para nosotros. Ahora es el momento de unirnos y apoyarnos mutuamente más que nunca. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos en esta situación compleja y sin precedentes.”

La ceremonia de esta Nominación mundial está programada para realizarse desde el 28 al 30 de octubre 2020 y tienen proyectado el itinerario de la Gala de la siguiente forma:

29 de octubre de 2020

19:00 Cóctel de recepción

20:00 Cena de Gala y Ceremonia

Vestimenta: Cóctel

Durante la ceremonia de gala de la alfombra roja en Dubai, se va a hacer una presentación de los ganadores, y los asistentes serán de la élite del sector mundial del turismo de golf.

Ubicado en Dubai Creek Golf & Yacht Club, a orillas del majestuoso Dubai Creek, el Park Hyatt Dubai ofrece un entorno idílico para una escapada de lujo. El Dubai Creek Golf & Yacht Club ofrece greens de clase mundial, incluido su campo de campeonato de 18 hoyos, en un entorno idílico a orillas del Dubai Creek.

Sobre los World Golf Awards

Se realizaron por primera vez en 2014 con el objetivo de celebrar y premiar la excelencia en el turismo de golf, campos de clase mundial y mejores destinos de golf.

Buscan elevar los estándares dentro de la industria del turismo de golf, recompensando a las organizaciones líderes en su campo.

Los votos son emitidos por profesionales que trabajan en la industria del golf y por aquellos consumidores de turismo de golf. Se realizan en línea en el sitio web de World Golf Awards.

El mejor campo de golf de Argentina

Además de ser nominado como mejor destino de golf, en Argentina también se nominan estas otras categorías: El mejor campo de golf de Argentina y El mejor hotel de golf argentino.

Estos premios se los lleva desde el 2015 y de forma ininterrumpida Chapelco Golf Club, que ya lleva acumulados los 5 premios del World Golf Awards.

Christian A. Müller, Head Pro Chapelco G&R dice:

Poder participar y estar nominados entre los mejores 5 campos de golf, y ganar los 5 años seguidos es un placer, dado que te da un renombre muy importante. Somos la mejor cancha de argentina, no sólo por el diseño de Jack Nicklaus y Jack Nicklaus II, sino también por el paisaje, las montañas y desniveles de terreno, que le da un marco muy lindo, y además el mantenimiento de la cancha y los contrastes de pastos, colores y diferencias de alturas. Todos esos componentes nos hacen ganar los 5 años seguidos como Mejor Award de Campo de golf de Argentina.

Este año está nominado nuevamente, y compitiendo como Mejor campo de Golf de Argentina, con estos otros campos de excelencia: Buenos Aires Golf Club - Green & Yellow, Chapelco Golf Club, Cordoba Golf Club, Golf Club Argentino, Mar del Plata Golf Club - Playa Grande, Olivos Golf Club - Blanca & Colorada Course, San Andres Golf Club y The Jockey Club - Red Course.

Además están nominados como Mejor hotel de golf argentino: Chapelco Golf & Resort, Hotel Posada Los Alamos, Hotel Sofitel La Reserva Cardales, Llao Llao Hotel & Resort y Marayui Country Club.

Argentina es el mejor destino de golf de Sudamérica

Desde que empezó esta ceremonia de celebración del golf mundial, Argentina siempre estuvo nominada entre los 5 mejores y durante los años 2014 y 2015 se llevó el premio ganador. Pero en 2016 se lo llevó Brasil. Luego en 2017, 2018 y 2019, Argentina siguió participando de esta nominación mundial ganando siempre el premio al mejor destino de golf de Sudamérica. Acumulando de esta manera 5 de los 6 premios de los World Golf Awards.

El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, destacó que

“Argentina continúa demostrando que es un destino turístico de primer nivel internacional, donde llegan visitantes de todo el mundo que pueden combinar jugar con golf con imponentes paisajes, con una excelente gastronomía y servicios de calidad”. “El golf es un segmento muy requerido por los turistas tanto extranjeros como nacionales, ya que todas las regiones del país pueden encontrar excelentes canchas”.

Argentina tiene más de 300 campos de golf, todos ellos rodeados de paisajes con bellezas inigualables. Desde el sur hasta el norte del país, desde la Patagonia, la cordillera, la ciudad de Buenos Aires, la Costa Atlántica. Campos con montañas, playas, sierras, nieve, lagos y ríos. Una diversidad que da ganas de recorrerlos todos y que hace que Argentina se destaque como destino de golf en el mundo.

No sólo se lleva el primer premio en los World Golf Awards, sino que también ganó durante las ceremonias de los premios anuales IAGTO, en 2008 y en 2011, al mejor destino del año en Sudamérica y El Caribe.