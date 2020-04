Nelson Ledesma: “En principio el 8 de junio vuelve el PGA Tour”

Nelson Ledesma, el querible y grandote tucumano de 1,80 metros y 95 kilos, integra la terna de los 3 mejores golfistas de la Argentina que participan del PGA Tour. Luego de ganar el Campeonato en Colorado en el Korn Ferry Tour, se aseguró la membresía del PGA TOUR.



Ledesma, de 29 años, casado con dos hijos vive en Yerba Buena, Tucumán, cuando no compite el circuito estadounidense. Desde su casa nos otorgó una generosa entrevista.

Ledesma + 10. Los profesionales que asisten al campeón



Los golfistas de elite, de modo similar a los corredores de la Fórmula 1, disponen del apoyo de varios profesionales que lo asisten de modo permanente. El golf en sí mismo es un deporte de gran exigencia técnica y psicológica, a eso tenemos que sumar la enorme presión que tienen los golfistas del PGA, que son en definitiva los mejores 125 del mundo.



En deportes de alto rendimiento como el fútbol, el profesional que llega a primera comienza una carrera que lo puede llevar a distintos equipos. El golfista profesional tiene que estar al tope del ranking todos los años para poder conservar su tarjeta.

Entrenando a primera hora con su profesor Torcuato Girotti

Ledesma tiene un equipo de primera. Su profesor técnico es Torcuato Girotti. “Al profe le envío videos cuando estoy en competencia, él desde su escuela en Bahía Banca los analiza y me envía la devolución. Cuando estoy en el país el viene a Tucumán”, sostiene el tucumano. “En estos momentos de corona virus, sigo entrenando por video conferencia”.



¿Quiénes más integran tu equipo?



Mi manager es Adrián González, él se encarga de toda la logística, viajes, pasajes, trámites y la relación con los sponsors. Mi preparador físico es Hernán Brisco, vive en Buenos Aires, pero cuando es necesario viene a Tucumán o viaja a los torneos. También por call me envía rutinas. Entreno 5 días a la semana cuando no compito. No es lo mismo el entrenamiento en competencia que cuando estoy en pretemporada o en intervalos. Mi caddie es Facundo Carassale con quien pasamos bastante tiempo.



También tenés psicólogo …



Si y me ayuda mucho. Mi psicólogo es Pablo Pécora. Él es clave para concentrarme en que debo hacer foco, me ayuda mucho parar prepararme mentalmente en los torneos. Él viene a Tucumán seguido y también trabajamos mucho por video llamada tanto acá como cuando estoy compitiendo.



Estos profesionales son de primerísima línea. Torcuatto Girotti dirige una escuela de golf en Bahía Blanca de última generación. También es el profesor técnico de los golfistas profesionales Maximiliano Godoy y Sebastián Saavedra. Celebridades como el uruguayo Diego Forlán son también alumnos suyos.



Por otro lado Pablo Pécora es un psicólogo muy reconocido en el mundo del tenis, trabajó con Gastón Gaudio en la conquista que lo llevó a tocar el cielo con las manos en Roland Garros 2004. También asistió a varios tenistas como Nalbandian, Acasuso, Mónaco, y Del Potro, entre otros.

Golf en época de corona virus



Otros golfistas y comunicadores de este deporte le reconocen a Ledesma su buena distancia y calidad en el swing y los golpes. Si se siguen sus videos en YouTube se observa que tiene el clásico swing similar al de Ángel Cabrera. Por otro lado, Nelson Ledesma tiene como referencia en el golf al también tucumano Andrés “Pigu” Romero. Además de compartir la provincia como cuna de nacimiento poseen un estilo “agresivo” similar.



¿Cómo fue tu comienzo en el PGA Tour?



En lo deportivo no fue lo que esperaba. Cuando llegas al PGA las marcas te ofrecen lo que quieras y me vi tentado en cambiar los palos con los que había ganado en Colorado. Hay que acostumbrarse y no es buen momento para hacer estos cambios en competencia. Hoy volví a los del torneo de Houston. Esto recién empieza y es muy largo.

Andrés Romero, Nelson Ledesma, Fabián Gómez y Julian Etulian



Compartiste torneo con Tiger …



Sí, y fue muy lindo pero difícil a la vez. Tenía dos grupos adelante mío y era impresionante la cantidad de gente que había. Nunca me imagine ver tanto público en un campo.



¿Qué pasa que Tucumán saca tantos y buenos golfistas?



En Tucumán somos muchos los que nos gusta el golf y estamos compitiendo casi todos los días. Para ponerle picante hacemos pollas. Hay mucha competencia, para poder tener chances necesitas ganarle a la cancha con 7, 8 o inclusive más golpes.



¿Tenés información concreta de cuando vuelve el PGA Tour?



En principio el 8 de junio comienza el PGA Tour pero sin público. De todos modos hay que esperar y ver que definiciones se toman. Por ejemplo, los que somos extranjeros hay que ver cómo vamos y a la vez si podemos volver cada uno a su país. Hay que seguir las noticias día a día.

¿Qué opinas respecto a algunas iniciativas de que se abran los clubes?

La verdad considero que es muy pronto. Hay que tener paciencia creo que esto está arracando en nuestro país. En otros paises esta epidemia es una tragedia.

¿Cuándo y cómo fue que te iniciaste en el golf?



De los 12 años hasta los 15 años fui caddie en el country Las Yungas y a los 16 comencé a jugar, tuve la suerte que me empezaron a ayudar gente del club. Jugué la clasificación para hacerme profesional a los 17 años en Buenos Aires, y ese fue el momento en que dije, esto es lo mío.



En el sitio, Open Golf de España el también golfista y mentor de Ledesma, César Monasterio, sostuvo de su joven discípulo; “Este chico, no tiene techo en el PGA Tour, siempre y cuando él se lo proponga. Tiene que entender que está en la Premier League del golf, donde no solo hay que jugar bien, también hay que creérselo y no asustarse. Nadie le ha regalado nada, todo se lo ganó”.