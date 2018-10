"Necesitamos un cambio cultural"

Dura

nte el encuentro CFO Summit que se celebró en La Rural, no solo hubo tiempo para analizar la situación económica del país y el flamante acuerdo con el Fondo, también los famosos "cuadernos" se hicieron presentes. Durante el panel de Transparencia en la gestión, Laura Alonso, de la oficina Anticorrupción junto a Carlos Rozen, socio de Compliance de BDO, hablaron sobre la nueva ley de responsabilidad legal privada y aconsejaron a las empresas como hacer para fomentar las buenas prácticas.

"La Ley de responsabilidad legal privada es un hito para la Argentina. Es cierto que siempre ingresa a los ciclos de manera muy accidentada, los cuadernos nos hicieron entrar al siglo XXI de manera trágica. Por eso una de las leyes claves contra la corrupción y que mejora las garantías del inversor nacional e internacional es esta normativa. La ley está vigente desde el primero de marzo, la elaboramos con lineamientos generales, estamos a punto de publicar nuevos artículos desde el Boletin oficial, que se puede considerar como un programa adecuado" anunció Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Según anticipó Alonso se trata de una especia de guia para que las empresas puedan trabajar con este documento "que lo consideramos muy útil y va a ser el primero, de una serie de documentos que van a variar según el tamaño de la compañía, es probable que sigamos trabajando en esos documentos", sostuvo.

Por su parte, Carlos Rozen al referirse al efecto que produjo la causa de los cuadernos indicó que "la gente empezó a hablar de corrupción en todos los ambientes y eso hizo un punto de inflexión. Luego se empezó a hablar de esta ley ahí la gente en las empresas empezó a producir guías para los tiempos que corren. Con lo de los cuadernos paso algo lamentable para la salud del país pero es muy bueno para los inversionistas que empezaron a preguntarse como provocar un cambio cultural", concluyó.

>Lo que vieneLa pregunta es si se deben establecer nuevas reglas de cara al futuro en torno a la corrupción. Para Laura Alonso "las nuevas reglas ya las generamos, pero los cuadernos nos hablan de una tapa anterior. Tener un código de ética me parece importante. El cambio es cultural, hay que profesionalizar la ética empresarial. Lo que hay que trabajar es un cambio en la mentalidad. Respecto de las cuestiones anteriores el código penal ya está operando sobre las personas físicas".

Y este cambio cultural por supuesto que también se debe realizar en cada compañía. "Yo creo que las empresas deben someterse a un tratamiento de largo plazo, rehabilitación, tenemos el claro ejemplo de re-conversión de grandes compañías como Simens, Odebrecht, que pagaron por lo que tuvieron que pagar, colaboraron para salir de esa situación y eso es importantísimo", destacó Alonso.

Hay tres leyes que son fundamentales que se vieron ahora expuestas con la causa de los cuadernos. La primera es la ley de arrepentidos, la ley de defensa de la competencia y la ley de responsabilidad que prevé la auto denuncia. "La mejor opción no hay dudas es portarse bien. Hay empresas que fueron creadas para delinquir y la ley prevé la sanción más grave, ahora si hay una empresa que tuvo una práctica corrupta, la ley no está pensada para destruirla", aclaró Alonso.

"La ley tiene un apartado que prevé la exhibición de pena, con una auto-denuncia. eso puede llagar a salvar a la empresa. Lo último es devolver el beneficio indebido si es que ha ocurrido. Es importante que todos cuenten con el programa de auto-denuncia. Para nosotros es importante tener en cuenta el programa de integridad que es un conjunto de proyectos. En lo que es materia de anti-corrupción, la estrategia de responsabilidad social gira para este lado para ayudar a las pymes que tienen bajos recursos y que protejan también a las grandes", describió Rozen.

>G20El próximo G20 tendrá en su agenda el programa de anti-corrupción el cual integrará Laura Alonso. Según adelantó la agenda tendrá dos prioridades "una vinculada al sector público y la otra en cuanto a la integridad de las empresas. Por su puesto hay otros temas en los que se vienen trabajando como la convención anti-soborno. Hay un esfuerzo multilateral muy grande", describió al respecto Alonso.

"Es una oportunidad, para que llegue la inversión extranjera. Hay que tener en cuenta que la inversión extranjera de mejor calidad, la que no paga coimas, no viene a los países con altos niveles de corrupción. Por eso hay que mostrar esta transformación que también es cultural. Es importante que las propias empresas denuncien. No afecta a todos, porque hay empresas que hacen las cosas bien pero la realidad hoy la imagen de la argentina está dañada", sostuvo de forma crítica Alonso.

Además Alonso volvió a remarcar que en los próximos días va a haber muchos anuncios "Estas leyes no buscan quebrar empresas. La obra pública es estratégica, no solo porque genera empleo y activa la economía, sino por su valor. Es un país que le falta cierta madurez internacional, por eso estamos trabajando en una cantidad de medidas, para que no vuelva a pasar lo que ya vivimos. Tenemos las reglas, ahora hay que empezar a aplicarlas. Estas normas tienen que usarse para pensar en atraer inversores y mayores créditos", concluyó su disertación Alonso.