Moda e Internet, un hipervínculo

Ir a una tienda para ver, tocar y probarse ropa dejó de ser una acción para miles de consumidores a la hora de comprar sus prendas. Hoy, los usuarios, en cualquier lugar y mediante diversos dispositivos, prefieren la comodidad, rapidez, variedad y promociones que ofrece el e-commerce, que sigue en vías de crecimiento. En efecto, la venta en valor de indumentaria, calzados y accesorios creció 59% en los primeros seis meses del año en Mercado Libre Moda. Además, en ítems vendidos, el porcentaje de aumento fue 21%. Los datos pueden considerarse representativos del sector, ya que, en la actualidad, cuatro de cada 10 empresas locales realizan ventas desde un marketplace y no un sitio propio, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Los números muestran que los usuarios confían cada vez más en plataformas consolidadas, ya que ofrecen, entre otras cosas, beneficios de financiación y una vasta oferta de productos nacionales e internacionales que pueden llegar a cualquier punto del país. El incremento del negocio de la moda en Internet se da en medio de una fuerte expansión del sector. Según el reporte anual de CACE de 2016, el comercio electrónico facturó $ 102.700 millones el año pasado, es decir, un 51% más que en 2015.

El e-commerce de moda es un fenómeno en crecimiento. Es así como, detrás de esta cifra, se encuentra el significativo incremento del llamado fashion e-commerce. "Lo llamativo del fenómeno digital es que pareciera no tener un techo cercano de crecimiento. Mientras en el canal físico las ventas se desaceleran, el e-commerce crece mes a mes y se convierte en un canal de peso para las marcas", explica Mariela Censori, directora Comercial de Moda, Belleza y Deportes en Mercado Libre.

A la hora de diferenciar los rubros, el relevamiento destaca que los productos que más crecieron en ventas, en comparación con el primer semestre del 2016, fueron los trajes de baño (100%), las zapatillas (93%), la ropa interior y la de dormir (83%). "Es sorprendente como categorías impensadas como trajes de baño y ropa interior estén creciendo tan significativamente. Es una clara señal de que el consumidor está cambiando su comportamiento de consumo, y confiando en el canal digital como una vía para abastecerse de su outfit completo, sin importar si el producto es sensible o no de prueba", añade Censori.

Haciendo referencia al perfil de los compradores, el estudio apunta que, de los usuarios registrados que compraron online, 50% fueron nuevos clientes. Es decir, cada vez son más los consumidores que confían en esta modalidad de compra. De acuerdo a datos de CACE, por otro lado, del total de compradores online, el 67% son mujeres, de las cuales el 57% son millennials. Sumado a esto, en los últimos 6 meses, una de cada dos mujeres compró indumentaria online, según Mercado Libre.

Otros rubros

Además de las prendas, hay otras categorías que experimentan un crecimiento paulatino. En ellas, la cosmética y la perfumería, lo que, según remarcan, se vio reflejado, sobre todo, en la venta en el interior del país donde, en provincias como Mendoza, Córdoba y Salta, se observó un aumento de facturación. Aquí, una de cada tres mujeres que concretaron una compra online, optaron por productos de belleza y cuidado personal.