Los líderes se anticipan a lo que viene

Automotriz

Al igual que el resto de la economía, la industria automotriz tuvo un año de vaivenes. Según datos de Adefa, hasta septiembre se vendieron 12,1% menos de unidades respeto a 2017. Sin embargo, en ese período se produjeron 5,6% vehículos más y las exportaciones subieron un 31,3%, apuntaladas por la devaluación. Cómo afecta la coyuntura local y de qué manera influyen las novedades políticas de Brasil luego de la elección de Jair Bolsonaro en Brasil.

- Daniel Herrero

En 1999 inició su carrera en Toyota Argentina como gerente de Contabilidad y Finanzas. Luego asumió como gerente General de Contabilidad y Finanzas para la región. Desde 2010 ejerce como Presidente de Toyota Argentina.

- Gabriel López

Se graduó como ingeniero en la UM. Ingresó a la compañía hace 37 años y tuvo diferentes posiciones en áreas de negocio en la Argentina, Brasil, Venezuela y México. Asumió su cargo actual como Presidente de Ford Grupo Sur este año.

- Cristiano Rattazzi

Presidente de FCA Argentina, directivo de la UIA, doctor en Economía y Comercio (Milán). Tiene un MBA (Harvard) y es expresidente del Capítulo Argentino del Consejo Empresario de América Latina.

Visión empresarial

Hace un año, 2018 se planteaba distinto para los empresarios. Después de un 2017 con señales positivas para la economía, este año tuvo un rendimiento más complicado de lo que esperaban analistas, políticos y empresarios. ¿De qué manera se puede volver a la senda del crecimiento? ¿Qué inversiones se planean para 2019? ¿Cómo impacta la devaluación en los planes de negocios? Protagonistas de distintos sectores revelan sus proyecciones.

- Alejo Rodríguez Cacio

Forma parte del GCBA desde 2016. Se desempeña como director General de investBA, la agencia de promoción de inversiones. Trabajó en Unilever y en Bank of America. Es economista y tiene maestrías en finanzas y economía.

- Julián de Diego

Es abogado y asesor laboral de empresas y cámaras empresarias. Es director del Consultor Laboral de Editorial La ley y director del Posgrado de Conducción de Recursos Humanos de la UCA. Escribió 23 libros, dos tratados de derecho laboral y tiene 3000 artículos publicados. Recibió el premio Konex 2016 en la categoría derecho comercial y laboral.

- Matías O'Farrell

Es economista de la UBA y tiene un Executive MBA. Es vicepresidente de Massalin Particulares y director de Asuntos Corporativos para el cluster sur de Philip Morris International. Ingresó a la compañía en 2004 y desarrolló su carrera en las áreas de Finanzas y de Asuntos Corporativos. Trabajó también en Colombia y Estados Unidos.

- Miguel Kozuszok

Es contador público, egresado de la UBA. Ingresó hace más de 30 años en la compañía, en el área de Finanzas. Desde allí ocupó cargos en el país y el extranjero. Hoy es el máximo responsable de Unilever para Latinoamérica y Cono Sur. Actualmente es profesor titular de la Cátedra Abierta Empresaria en el MBA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Banca y finanzas

Un año sin dudas agitado para el mundo financiero. Con dos cambios en el Banco Central y consecuentes modificaciones en las reglas de juego, además de los fuertes impactos de la devaluación del peso. Los bancos han tenido que explotar su capacidad de adaptación en medio de nuevos avances tecnológicos que cambian el vínculo con el cliente.

- Julio Figueroa

Ingresó a Citi en 1994. Es contador público y licenciado en Administración de Empresas, graduado en la UCA. Cuenta con un MBA en finanzas de la Universidad del CEMA. Además es miembro del directorio de ABA y de AmCham Argentina.

- Anna Cohen

Es inglesa y tiene 20 años de experiencia en la gestión de proyectos y negocios financieros. Trabajó en Price-Waterhouse y en Andersen Consulting (Accenture). En el año 2000 se unió a Cohen S.A. donde se desempeña como Presidente y CEO desde octubre de 2017.

- Federico Tomasevich

Es el presidente y principal accionista de Puente, entidad de servicios financieros fundada en 1915 con más de 35.000 clientes. Ha participado del Programa de Alta Dirección de IAE Business School y del Global CEO Program de Warthon Business School.

Politólogos

Las elecciones marcarán el puslo político de 2019. Si bien el Gobierno nacional ha sufrido en sus índices de aprobación en 2018, confía en poder revertir la situación a fuerza de alguna buena señal económica y una oposición no cohesionada. ¿Cuál será la estrategia del peronismo? ¿Podrá Cambiemos seguir con sus buenas performances electorales? Todos los escenarios de cara a las elecciones provinciales y a las PASO.

- Mariel Fornoni

Socia Directora de la consultora Management & Fit, tiene un doctorado en Economía y Empresariales por la Universidad de Valencia, España.. Es docente de grado y posgrado en la Argentina y en el exterior.

M & F es una Consultora especializada en temas de gerenciamiento de organizaciones y opinión pública. Se desarrolla en el ámbito nacional e internacional y está integrada por un equipo multidisciplinario altamente calificado. Entre sus clientes se encuentran instituciones y organismos públicos y privados.

- Rosendo M. Fraga

Nacido en Buenos Aires, el 3 de agosto de 1952. Es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina. Analista político, periodista e historiador. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales (CARI). Ha publicado 42 libros sobre temas históricos, políticos, militares y regionales. Ocupa el cargo de director del Centro de Estudios Nueva Mayoría y del sitio www.nuevamayoria.com especializado en análisis latinoamericano.

- Alejandro Rozitchner

Nació en Buenos Aires en 1960. Se recibió como licenciado en Filosofía en la Universidad Central de Caracas, ciudad en la que residía por el trabajo de su padre, el también filósofo León. Se especializa en temas motivacionales, y brinda cursos sobre el entusiasmo y la alegría.

Fue productor del programa de televisión Hora Clave, que era conducido por Mariano Grondona.

Es asesor del presidente Mauricio Macri. Tiene 16 libros publicados sobre diversos temas: educación, música, filosofía, autoayuda y literatura.

Tecnología e innovación

El sector en el que la innovación y la velocidad de los cambios son más vertiginosos es sin dudas el tecnológico. En qué situación se encuentra la Argentina y de qué manera la implementación de nuevas tecnologías podrá generar más y mejores negocios.

- Marcelo Girotti

Inició su carrera en 1992 en Johnson & Higgins. Hoy es presidente y CEO de Marsh Argentina y Uruguay y Corporate Country Officer de Marsh&McLennan Companies en el país.

- Cristián Argüello

Es gerente General de Cognizant Argentina. Cuenta con experiencia de 30 años en puestos de tecnología y dirección de negocios. Es lic. en Ciencias de la Computación y posee un posgrado en Gestión de las Telecomunicaciones.

- Juan Bello

Cuenta con 25 años de experiencia. Ha encabezado proyectos para empresas líderes de industrias como Banca, Seguros, Retail y Comunicaciones. Es vicepresidente de Soluciones Digitales de GlobalLogic.

- Carlos Álvarez López

Es contador público y se capacitó en marketing y negocios. Es responsable de Philips en Cuidado de la Salud y Bienestar de las Personas. Cuenta con 15 años de trayectoria en la compañía.

Seguros

El sector de las aseguradoras ha tenido etapas muy distintas a lo largo de los años en la Argentin.a Cuál es la situación de la competitividad en la actualidad. Cómo imaginan los protagonistas del sector las proyecciones de crecimiento para 2019. ¿Es posible pensar a más largo plazo? Las posibilidades de inversiones y de financiación. Las nuevas oportunidades asociadas a nuevos productos: cómo detectarlas y explotarlas en este contexto de país.

- Roy Humphreys

Es abogado por UBA y realizó un MBA en la UTDT. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria del seguro en la Argentina. Formó parte del área de Legales para Sud América Seguros, fue gerente de Operaciones para Liberty ART, y luego gerente General de La Caja ART. Es miembro del Consejo Directivo de la UART y CEO de Experta ART.

- Diego Sobrini

Es gerente General de Galeno Seguros. Cuenta con una trayectoria de 30 años en el mercado. Desarrolló el grupo Mapfre en Argentina, Chile y Uruguay. Es ingeniero Industrial graduado en la UCA. Fue reconocido con el premio Prestigio Seguros de la Década 2003 al 2013, premio Empresario del 2006 CECRA y 2012 Security, premio Prestigio Ejecutivo en 2006 y 2008.

- Andres Quantín

Es ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con un posgrado en Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Universidad de Morón. Cuenta con 23 años de experiencia en la industria, y ha sido parte del equipo de Mercantil andina desde los últimos 20 años. Ocupó varias posiciones en la compañía y fue nombrado CEO en septiembre de este año.

- Mauricio Zanatta

Es presidente y CEO de Prudential Seguros desde 2010, empresa a la que ingresó en 2001. Antes trabajó en la consultora de estrategia Roland Berger y, previamente, había sido director de Finanzas del Grupo Allianz en Argentina. Es miembro del Comité Ejecutivo de AmCham.

Es contador público de la UB y tiene una especialización en Mercado de Capitales.

Educación

En un mundo tan cambiante la educación está repleta de interrogantes hacia el futuro. Cómo puede el país mantenerse actualizado y elaborar políticas inclusivas e innovadoras que permitan un desarrollo sustentable. De qué manera se pueden complementar las habilidades blandas con las duras. Cuál debe ser el rol de la escuela y de qué manera lograr políticas articuladas entre nación y las provincias.

- Nicolas Merener

Es PhD. en Matemáticas Aplicadas por la Universidad de Columbia y Licenciado en Física en la UBA. Es Decano de la Escuela de Negocios y profesor de Finanzas y Commodities en la UTDT.

- Rodolfo Rivarola

Es decano del IAE Business School y profesor del Área de Comportamiento Humano en la Organización. Fue profesor invitado en programas en Harvard Kennedy School de Estados Unidos. Brinda consultoría y coaching en temas de su especialidad.

- Gustavo Genoni

Es Doctor of Business Administration in Finance y Master of Arts in Economics en Boston University. Tiene un posgrado en Economía en UTDT y es Licenciado en Economía de la UBA.

Management & Liderazgo

En un mercado laboral que cambia año tras año, las habilidades necesarias para el liderazgo dentro del mundo empresarial también se modifican constantemente. ¿De qué manera mantenerse en la vanguardia? ¿Cuáles son los estilos de management más valorados en la actualidad? Los desafíos de una Argentina que quiere generar mejores oportunidades laborales y ser referente en la región.

- Flavio Devoto

Lidera las operaciones de AbbVie para el Cono Sur. Estudió en la UBA y cuenta con una especialización en farmacología. Cambió el consultorio por roles comerciales y de gestión. Trabajó en Searle, Pfizer y Novo Nordisk Argentina. En 2015 comenzó a dirigir el negocio regional de AbbVie.

- Roberto Wagmaister

En 1992 fundó su propia compañía, gA. Es miembro del Consejo Directivo de CESSI (Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos) y parte del Cluster ITO de Argencon, entidad que fundó junto a otras empresas de la llamada industria del conocimiento y a la que también presidió.

- Fernando Werlen

Es médico clínico con especialidad en neumología, graduado por la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2001 se integró a la conducción de SanCor Salud. Catorce años más tarde asumió la posición de director General de la compañía. Obtuvo una licenciatura en Gestiones de Sistemas de Salud en la Universidad ISalud.

Energía

La recuperación de la soberanía energética es uno de los grandes objetivos del Gobierno. Las nuevas explotaciones de oil & gas han sido una de las pocas buenas noticias económicas que ha dejado el año. De hecho, después de más de una década se volvió a exportar gas a Chile. El desarrollo y las potencialidades vinculadas a Vaca Muerta. Cuáles son las perspectivas de crecimiento de un sector llamado a ser protagonista del futuro desarrollo económico de la Argentina.

- María Tettamanti

Es economista, graduada de la UNLP, y tiene un máster en Ucema. Formó parte de la Gerencia Comercial de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur desde 1995 hasta 2004. Regresó a la compañía en 2017, para ocupar el cargo de directora General.

- Sean Rooney

Es geólogo por la Universidad de Indiana y Ph.D. en Geofísica por la Universidad de Wisconsin. Trabajó en Shell y ExxonMobil Exploration. Se desempeñó como vicepresidente de Government Relations y ocupó cargos vinculados al desarrollo de operaciones.

- Diego Ordoñez

Desde marzo es presidente de Dow Argentina y la Región Sur de América Latina, que suma a los mercados de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Comenzó su carrera en la compañía en 1989, y trabajó en Estados Unidos y Brasil. Es contador público de la UB y tiene un posgrado en Liderazgo de la Thunderbird School of Global Management.

- Javier M. Álvarez

Es ingeniero Industrial de la Universidad de Buenos Aires y realizó un Master en Management en Stanford. Ingresó al Grupo Techint en 1990 como joven profesional, y luego trabajó en Venezuela y Colombia. Desde 2010 es presidente de Tenaris en el Cono Sur. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Escuela Técnica Roberto Rocca en Campana.

Economistas

- Martín Redrado

Fue presidente del Banco Central entre 2004 y 2010. Es director de Fundación Capital -entidad que fundó en 1994- y profesor de Economía Internacional en la UCA.

Ya en 1991 había ocupado un cargo público de relevancia, cuando fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Valores. Trabajó en Estados Unidos, en Salomon Brothers. Además, fue director Gerente de Security Pacific Banks.

Escribió numerosos libros, entre los que se rescatan Cómo sobrevivir a la globalización, Exportar para crecer, Sin reservas y Las cuentas pendientes.