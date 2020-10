"Los líderes hoy tenemos que tener un rol activo en esta recuperación"

Durante su presentación, Paula Altavilla habló sobre su trayectoria para llegar a convertirse en Ceo de Whirlpool, los obstáculos que se le presentaron durante el pasado por el hecho de ser mujer y los cambios que la pandemia aceleró en el negocio.

Al referirse a su trayectoria, Altavilla primero reseñó su recorrido académico y profesional, donde comenzó como profesora de inglés, estudió administración de empresas y se capacitó en Estados Unidos, para luego referirse a su vocación. “Si tengo que contestar qué me llevo de ser profesora de inglés o traductora a una posición de gerencia general, me di cuenta al mirar para atrás que siempre había tenido un propósito, que tenía que ver desde mi lugar tratar de tener una influencia positiva en mi entorno. Siempre tratando de mirar más allá de lo que me tocaba hacer en ese momento”, señaló Altavilla, quien agregó: “Y hoy diría que esa influencia me interesa que se proyecte también particularmente a la comunidad, en un momento tan difícil como el que estamos atravesando. Y por qué no a tratar de aportar nuestro granito de arena también a nivel institucional: porque creo que los líderes hoy en Argentina tenemos que tener un rol activo en esta recuperación que nos va a costar tanto construir entre todos”.

Por otra parte, sobre las dificultades que se le plantearon por ser mujer, señaló: “Nunca me plantee demasiado si los obstáculos con los que me encontraba tenían que ver con que fuera mujer o simplemente eran obstáculos que tenía que atravesar. Y desde ese lugar, siempre traté de hacer lo mejor que estuvo a mi alcance: con mucha determinación, mucho compromiso. Creo que esa es la condición que hace que uno pueda sobreponerse. Hoy está de moda la palabra resiliencia, creo que es clave. Lo importante es levantarse de cualquier fracaso, aprender y volver a intentar. Diría que ser mujer en aquel momento pudo haberme puesto un obstáculo adicional, pero hoy es una oportunidad”.

Finalmente, se refirió a algunas modificaciones que introdujo (o aceleró) la pandemia que perdurarán en el tiempo: enumeró, entre otras cosas, “el crecimiento de las ventas on line, la automatización y el trabajo remoto”.