"Los cimientos de la transformación comienzan puertas adentro"

La pandemia aceleró, en muchos aspectos, la transformación digital que se venía desarrollando en la industria automotriz. Sobre eso, y la importancia de que esa innovación también se lleve puertas adentro de la compañía, hizo mención durante su exposición Carlos Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Ford Argentina.

Al analizar cómo la compañía trabaja en la transformación digital, Galmarini lo definió en tres elementos: “Es una prioridad estratégica, como tal, hay que colocarla como uno de los temas prioritarios en la agenda del comité ejecutivo. Lo segundo es una convicción que todos compartimos. Los cimientos de una transformación digital comienzan puertas adentro de una organización e involucran a todas las áreas de una organización. Y tercero, es el propósito: el objetivo es el cliente, brindar mejores productos, servicios y experiencia con las marcas”.

Con esas premisas, el directivo de Ford mencionó algunas de las transformaciones cuyos procesos debieron acelerarse por la aparición del covid. “En estos meses aceleramos varios proyectos que teníamos en carpeta. Mejoramos mucho nuestro canal de venta on line, gran parte del proceso de compra de un vehículo se puede hacer en la página web; abrimos la tienda oficial del mercado de posventa; implementamos el sistema de pickup and delivery, para que la gente no tenga que moverse de su casa para llevar a hacer el servicio de su vehículo; implementamos la firma digital”, señaló Galmarini, quien, de todas formas, aclaró: “No sólo hicimos cambios hacia el cliente, también hicimos una transformación interna muy grande. A modo de ejemplo, una semana antes de la cuarentena, el 100% de los empleaos administrativos pasamos a trabajar desde casa, de un día para el otro, y funcionó”.

En ese sentido, señaló que “lo más importante de la transformación digital ocurre puertas adentro de las compañías” y al analizar el contexto de la industria automotriz, remarcó: “La transformación digital nos está obligando a hacer una transformación cultural enorme”.